Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

30 января 2026, 19:38

ВАЗ-2109 против Skoda Favorit: конструкция, комфорт и эксплуатация в деталях

Чем на самом деле отличаются ВАЗ-2109 и Skoda Favorit, созданные для экспорта в Европу в конце 80-х

ВАЗ-2109 и Skoda Favorit часто сравнивают из-за схожего времени появления и экспортных амбиций, но их отличия куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Разбираемся, что скрывается за внешним сходством и почему эти машины до сих пор вызывают споры среди автолюбителей.

Сравнение ВАЗ-2109 и Skoda Favorit остается актуальным даже спустя годы после их показа. Оба автомобиля были ориентированы на экспорт и должны были стать визитной карточкой своих автопромов на европейском рынке. Однако за внешним видом скрываются принципиальные различия в подходах к проектированию, сборке и эксплуатации, которые до сих пор вызывают жаркие споры между экспертами и владельцами.

В конце 80-х годов автопроизводители из СССР и Чехословакии оказались в схожей ситуации: нужно было создать современный, конкурентоспособный хэтчбек, способный заинтересовать западного покупателя. ВАЗ-2109, известный как «Спутник», и Skoda Favorit дебютировали практически одновременно – в 1987 году. Оба автомобиля получили угловатый дизайн, компактные размеры и были ориентированы на получение валютных поступлений от экспорта.

Фото: Wikipedia / creative commons

Для повышения конкурентоспособности ВАЗ привлек к работе специалистов Porsche. Немцы внесли коррективы в освещение двигателя и трансмиссии, а также помогли доработать внешний вид. Эти услуги стоили немалых денег, но вложения быстро окупились за счет успешных продаж на зарубежных рынках. Skoda, в свою очередь, доверила дизайн итальянскому ателье Bertone и инженерам Volkswagen. Таким образом, обе модели получили ощутимую «дозу» западных технологий, что позволило им выйти на новый уровень качества.

Несмотря на схожесть подходов, автомобили стали разными по духу. ВАЗ-2109 был рассчитан на эксплуатацию в суровых условиях, с учетом плохих дорог и переменчивого климата. Фаворит же ориентировался на более цивилизованные трассы и европейский стиль вождения. Этот результат заложил фундамент для достижения отличий в конструкции и поведении на дороге.

Skoda Favorit оказалась чуть ниже своего советского конкурента. Более покатый капот, компактный багажник и качественная отделка мелких деталей - все это делалось Favorit визуально ближе к компактным автомобилям. ВАЗ-2109 напротив выглядел более массивно и внушительно, что привлекало внимание большинства покупателей на постсоветском пространстве.

Экспортные версии «Спутника» по последовательной сборке и отделке практически не уступили чехословацкой модели. Некоторые эксперты даже отдавали предпочтение тольяттинскому автомобилю, отмечая его универсальность и приспособленность к разным условиям эксплуатации.

ВАЗ-2109 оснащался полуторалитровым двигателем с верхним расположением распредвала, чугунным блоком и ременным приводом ГРМ. Этот мотор отличался простотой обслуживания, большим ресурсом и высокой ремонтопригодностью. Skoda Favorit получила двигатель объемом 1,3 литра с нижним распредвалом, но с более совершенным карбюратором Pierburg 2E3. Благодаря этому Favorit оказался примерно на 15% экономичнее, при этом практически не уступал «Спутнику» в динамике.

Выбор силовых агрегатов отражали философии каждой марки: ВАЗ делал ставку по выносливости и простоте, Skoda - на экономичности и качестве сборки. Оба варианта имели свои плюсы и минусы, что, как оказалось, понравилось покупателям в разных странах.

В конструкции подвески ВАЗ-2109 ощущалось влияние Porsche: передняя подвеска получилась простой, надежной, но довольно жесткой. Такая схема оснащения автомобиля позволяла уверенно преодолевать ямы, снег и гололед, что было важно для советских дорог. Skoda Favorit выигрывала за счет плавности хода и комфорта, мягкой подвески и хорошего обзора.

Обе машины получили стойки Макферсона спереди и полунезависимую подвеску сзади, но положения были разные. Фаворит лучше держала дорогу на высоких скоростях, а «Спутник» прощал ошибки и уверенно вел себя в сложных условиях. Это объяснение было заложено изначально: Skoda ориентировалась на европейские стандарты, ВАЗ - на универсальность.

Внутри обе машины предлагали неплохой уровень оснащения, но сиденья Favorit выигрывали по эргономике. Длительные поездки за рулем Skoda проходили легче: водитель не уставал, спина и ноги не затекали даже после нескольких часов. ВАЗ-2109 мог проявиться эффектным внешним видом кресел, но по удобству они уступали чехословацкому конкуренту.

Багажник Favorit был меньше по объему, но имел низкий погрузочный порог. ВАЗ-2109 предлагал больше места, но высокий порог делал процесс погрузки менее комфортным. В целом Favorit был более дружелюбен к тем, кто ценит комфорт и экономичность, а «Спутник» подходил для тех, кто не боится жестких условий и предпочитает надежность.

В итоге, несмотря на внешнее сходство, ВАЗ-2109 и Skoda Favorit оказались машинами для разных миров. Один был символом эпохи перемен в СССР, другой - воплощением европейской ассоциации автомобилестроения. Их сравнение до сих пор вызывают интерес.

