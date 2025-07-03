ВАЗ-2109 за 3 млн рублей не нашел «состоятельного романтика» и стал ближе к реальности
Кроме того, кузов «девятки» обработан металлокерамикой, в двигатель заливали только «синтетику», а антикоррозионный состав, нанесенный под днище и двери, якобы использовался только при обслуживании подводных лодок. Изначально автомобиль был выставлен за 3 млн рублей и ждал «своего состоятельного романтика, который устал от слишком комфортабельных иномарок». Продавец называл сумму адекватной и уверял, что, если покупатель за эту цену не найдется, с удовольствием оставит машину себе.
Однако рынок быстро заставил его пересмотреть подход. Желающих приобрести 20-летний ВАЗ-2109 по цене нового китайского кроссовера не нашлось ни среди коллекционеров, ни среди энтузиастов отечественного автопрома. Вскоре после размещения объявления цена была снижена до 1,5 млн рублей, а сейчас и вовсе упала в три раза от первоначально заявленной – до 950 тысяч рублей. Этот случай можно считать ярким примером несоответствия между желаемой ценой и реальным спросом на вторичном рынке. Даже самый ухоженный подержанный автомобиль не может конкурировать с логикой рынка.
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В городе Петершаген (Германия) выставлен на продажу редкий для Европы автомобиль Lada Samara 2109, сошедший с тольяттинского конвейера в 1991 году. Заявленный пробег сравнительно небольшой для такого солидного возраста – всего 150 тысяч километров.Читать далее
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В Москве на продажу выставили необычный экземпляр ВАЗ-2109 2003 года выпуска с пробегом чуть более 37 тысяч километров. Владелец составил на Авто.ру очень эмоциональное объявление. Он утверждает, что «выбирать надо душой, а не умом, статусом и логикой». При этом просит за автомобиль 3 млн рублей.Читать далее
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В Серпухове продают идеальный ВАЗ-2109. Очень дорого
В подмосковном Серпухове продают настоящую «капсулу времени». ВАЗ 2109 сошел с конвейера в 1988 году, проехал 60 тысяч километров и по сей день находится в прекрасном состоянии. Читать далее
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26.03.2024, 21:44
Злостного нарушителя ПДД оштрафовали в Самарской области на 210 тысяч рублей. Машину конфисковали
В октябре 2023 года сотрудники ДПС Самарской области остановили ВАЗ-2109 для проверки документов. У водителя имелись явные признаки опьянения, но от процедуры медосвидетельствования он отказался. Мужчину доставили в отдел полиции, а машину – на штрафстоянку.Читать далее
-
13.11.2023, 06:59
Пять человек погибли в ДТП с фурой в Тверской области
Вечером в воскресенье, 12 ноября, на трассе М-9 «Балтия» произошла страшная авария с участием трех автомобилей. Водитель Ford Focus пошел на обгон вазовской «девятки» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом.Читать далее
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01.03.2023, 00:11
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