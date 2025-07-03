ВАЗ-2109 за 3 млн рублей не нашел «состоятельного романтика» и стал ближе к реальности

Ранее мы писали ВАЗ-2109 «лучше, чем с завода» ищет нового владельца-романтика за 3 млн рублей В Москве на продажу выставили необычный экземпляр ВАЗ-2109 2003 года выпуска с пробегом чуть более 37 тысяч ... Читать далее

Продавец говорил о машине как об уникальной в своем роде «девятке», которая сохранила заводской аромат, оригинальные тормозные колодки и все родные резиновые детали. При этом автомобиль сохранил все эксплуатационные характеристики, поскольку выезжал каждый месяц на прогулку, и большую часть времени провел на берегу Азовского моря. Его первым владельцем был замначальника местной ГИБДД.

Кроме того, кузов «девятки» обработан металлокерамикой, в двигатель заливали только «синтетику», а антикоррозионный состав, нанесенный под днище и двери, якобы использовался только при обслуживании подводных лодок. Изначально автомобиль был выставлен за 3 млн рублей и ждал «своего состоятельного романтика, который устал от слишком комфортабельных иномарок». Продавец называл сумму адекватной и уверял, что, если покупатель за эту цену не найдется, с удовольствием оставит машину себе.

Фото: auto.ru

Однако рынок быстро заставил его пересмотреть подход. Желающих приобрести 20-летний ВАЗ-2109 по цене нового китайского кроссовера не нашлось ни среди коллекционеров, ни среди энтузиастов отечественного автопрома. Вскоре после размещения объявления цена была снижена до 1,5 млн рублей, а сейчас и вовсе упала в три раза от первоначально заявленной – до 950 тысяч рублей. Этот случай можно считать ярким примером несоответствия между желаемой ценой и реальным спросом на вторичном рынке. Даже самый ухоженный подержанный автомобиль не может конкурировать с логикой рынка.

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