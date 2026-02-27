Неизвестные факты о создании ВАЗ-2110, редкий концепт и почему модель уступила место Приоре

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 09:36

ВАЗ-2110 задумывался как прорывной седан еще в начале 80-х, но путь до конвейера оказался долгим и непростым. В процессе разработки возникли неожиданные решения, а между «десяткой» и Приорой появился загадочный концепт.

ВАЗ-2110 задумывался как прорывной седан еще в начале 80-х, но путь до конвейера оказался долгим и непростым. В процессе разработки возникли неожиданные решения, а между «десяткой» и Приорой появился загадочный концепт.

История создания ВАЗ-2110 — это не просто очередная глава в развитии отечественного автопрома, а наглядный пример того, как длительные поиски и эксперименты могут привести к неожиданным результатам. Модель, которую сегодня многие вспоминают с ностальгией, могла бы выглядеть совсем иначе, если бы не череда событий и малоизвестных решений.

Однако по мере работы над проектом стало ясно: будущий автомобиль выходит за рамки простой модификации. Он получился больше и просторнее, чем предполагалось изначально. Несмотря на сложности, перспективы были настолько заманчивыми, что проект не свернули, а разделили на две линии: более доступную (эконом-версию) и более продвинутую.

Так появился ВАЗ-21099, который быстро пошел в серию, а вот судьба ВАЗ-2110 складывалась куда драматичнее. Первый прототип был готов уже в 1985 году, но внешне он мало напоминал ту «десятку», которую мы знаем. Испытания продолжались, дизайн менялся, и только в 1993 году был опубликован окончательный вариант. Серийное производство началось в 1996 году, и именно этот автомобиль стал символом для многих российских семей.

В начале 2000-х стало понятно: время «десятки» подходит к концу. На смену ей подготовили новую модель, и дизайнеры предложили разные пути - от легкого обновления до полной переработки. В итоге победил вариант с глубокими изменениями, и так на свет появилась Lada Priora, которая унаследовала черты лучшего лидера, но шагнула дальше по части технологий и дизайна.

Однако между двумя моделями была еще одна, почти забытая. В конце 90-х годов в недрах автоваза появился концепт, который мог бы стать альтернативой «десятке», еще до показа Приоры. О нем известно немного: по слухам, макет появился в 1998-1999 годах и внешне напоминал ранние версии ВАЗ-2110. Считают, что этот проект был пробой в поисках нового стиля, другие уверены, что это был самостоятельный эксперимент.

История ВАЗ-2110 - это не только путь от чертежа к массовому производству, а очередность загадок, которые до сих пор вызывают споры среди энтузиастов. Даже спустя годы, вокруг некоторых прототипов остается ореол тайны, а редкие фотографии из ангаров становятся поводом для новых обсуждений.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2110
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
