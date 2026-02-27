Неизвестные факты о создании ВАЗ-2110, редкий концепт и почему модель уступила место Приоре

27 февраля 2026, 09:36
ВАЗ-2110: как «десятка» прошла путь от прототипа до серийной модели
ВАЗ-2110: как «десятка» прошла путь от прототипа до серийной модели
ВАЗ-2110 задумывался как прорывной седан еще в начале 80-х, но путь до конвейера оказался долгим и непростым. В процессе разработки возникли неожиданные решения, а между «десяткой» и Приорой появился загадочный концепт.
История создания ВАЗ-2110 — это не просто очередная глава в развитии отечественного автопрома, а наглядный пример того, как длительные поиски и эксперименты могут привести к неожиданным результатам. Модель, которую сегодня многие вспоминают с ностальгией, могла бы выглядеть совсем иначе, если бы не череда событий и малоизвестных решений.
Однако по мере работы над проектом стало ясно: будущий автомобиль выходит за рамки простой модификации. Он получился больше и просторнее, чем предполагалось изначально. Несмотря на сложности, перспективы были настолько заманчивыми, что проект не свернули, а разделили на две линии: более доступную (эконом-версию) и более продвинутую.
Так появился ВАЗ-21099, который быстро пошел в серию, а вот судьба ВАЗ-2110 складывалась куда драматичнее. Первый прототип был готов уже в 1985 году, но внешне он мало напоминал ту «десятку», которую мы знаем. Испытания продолжались, дизайн менялся, и только в 1993 году был опубликован окончательный вариант. Серийное производство началось в 1996 году, и именно этот автомобиль стал символом для многих российских семей.
В начале 2000-х стало понятно: время «десятки» подходит к концу. На смену ей подготовили новую модель, и дизайнеры предложили разные пути - от легкого обновления до полной переработки. В итоге победил вариант с глубокими изменениями, и так на свет появилась Lada Priora, которая унаследовала черты лучшего лидера, но шагнула дальше по части технологий и дизайна.
Однако между двумя моделями была еще одна, почти забытая. В конце 90-х годов в недрах автоваза появился концепт, который мог бы стать альтернативой «десятке», еще до показа Приоры. О нем известно немного: по слухам, макет появился в 1998-1999 годах и внешне напоминал ранние версии ВАЗ-2110. Считают, что этот проект был пробой в поисках нового стиля, другие уверены, что это был самостоятельный эксперимент.
История ВАЗ-2110 - это не только путь от чертежа к массовому производству, а очередность загадок, которые до сих пор вызывают споры среди энтузиастов. Даже спустя годы, вокруг некоторых прототипов остается ореол тайны, а редкие фотографии из ангаров становятся поводом для новых обсуждений.
Похожие материалы Лада
-
15.12.2025, 11:02
Идеальная «десятка» ВАЗ-2110 из 2012 года продается за 1,6 миллиона
В Ставропольском крае нашли «капсулу времени». Это почти новый автомобиль ВАЗ-2110. Машина проехала всего шесть тысяч километров. Состояние кузова и салона идеальное. Владелец просит за нее очень много. Узнайте, чем уникален этот экземпляр.Читать далее
-
08.12.2025, 11:49
В Москве продают ВАЗ-2110 из 90-х с пробегом как у нового авто
В Москве появился интересный автомобиль. Это седан ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Ее пробег совсем небольшой. Продавец просит за нее немалую сумму. Узнайте, сколько стоит такая находка.Читать далее
-
31.10.2025, 08:37
Идеальный ВАЗ-2110 из 90-х продают в России за 750 тысяч рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина почти не использовалась. Ее состояние просто поражает воображение. Владелец просит за нее немалую сумму. Этот экземпляр может стать жемчужиной коллекции.Читать далее
-
17.10.2025, 08:06
Идеальный ВАЗ-2110 «Богдан» с пробегом 8 тыс. км оценили в 2 млн
В России продают старый седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль почти не имеет пробега. Он сохранился в идеальном состоянии. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного?Читать далее
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
15.12.2025, 11:02
Идеальная «десятка» ВАЗ-2110 из 2012 года продается за 1,6 миллиона
В Ставропольском крае нашли «капсулу времени». Это почти новый автомобиль ВАЗ-2110. Машина проехала всего шесть тысяч километров. Состояние кузова и салона идеальное. Владелец просит за нее очень много. Узнайте, чем уникален этот экземпляр.Читать далее
-
08.12.2025, 11:49
В Москве продают ВАЗ-2110 из 90-х с пробегом как у нового авто
В Москве появился интересный автомобиль. Это седан ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина сохранилась в идеальном состоянии. Ее пробег совсем небольшой. Продавец просит за нее немалую сумму. Узнайте, сколько стоит такая находка.Читать далее
-
31.10.2025, 08:37
Идеальный ВАЗ-2110 из 90-х продают в России за 750 тысяч рублей
В России нашли уникальный автомобиль. Это ВАЗ-2110 из прошлого века. Машина почти не использовалась. Ее состояние просто поражает воображение. Владелец просит за нее немалую сумму. Этот экземпляр может стать жемчужиной коллекции.Читать далее
-
17.10.2025, 08:06
Идеальный ВАЗ-2110 «Богдан» с пробегом 8 тыс. км оценили в 2 млн
В России продают старый седан. Его цена удивляет многих автолюбителей. Автомобиль почти не имеет пробега. Он сохранился в идеальном состоянии. Владелец просит за него огромную сумму. Что же в нем такого особенного?Читать далее
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее