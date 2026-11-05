Рассчитывали на пару месяцев, а она прошла 14 000 км: секреты «Нивы» для Антарктиды

5 ноября 2026, 16:48
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
Американцы сломались на третий день, а «Нива» отпахала 15 лет: как советский внедорожник выживал в Антарктиде
На станции «Беллинсгаузен» от ВАЗ-2121 «Нива» ждали не больше двух месяцев. Машина отработала 15 лет и прошла свыше 14 тысяч километров. В мае 2005 года ее вернули на родину; теперь внедорожник хранится в заводском музее.
Два американских внедорожника на станции «Беллинсгаузен» вышли из строя уже на третий день эксплуатации. ВАЗ-2121 «Нива» после этого работала в Антарктиде почти 15 лет: автомобиль прибыл туда 5 декабря 1990 года в составе 36-й Советской антарктической экспедиции, а в мае 2005-го вернулся в Тольятти.
Машину отправили проверить, как серийный внедорожник справится с экстремальным климатом. Ее срок службы оценивали всего в несколько месяцев. Но «Ниву» использовали для перевозки полярников и научного оборудования, брала она и грузы; на машине ездили между полярными станциями. За время эксплуатации автомобиль периодически ремонтировали, в том числе ходовую часть.
За это время машина прошла по ледяным просторам более 14 тысяч километров. Для антарктических условий на внедорожнике доработали систему подачи воздуха и установили дополнительную защиту агрегатов. Для сдвоенных колес предусмотрели специальные крепления. Такая конфигурация помогала преодолевать сложные участки между станциями протяженностью около 5-7 километров, где обычных колес не хватало.
В суровую погоду внедорожник выезжал и на срочные задания. Во время сильного мороза и метели на нем доставили к врачам аргентинского полярника с аппендицитом. По информации «Российской Газеты», эта поездка спасла ему жизнь. За рулем находился испытатель АвтоВАЗа Николай Макеев; после поездки он получил эксклюзивное право въезжать в Аргентину без визы.
История началась в 1990 году: Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт обратился к АвтоВАЗу за автомобилем для экспедиции. Выбор пал на ВАЗ-2121 «Нива». Машину отправили испытать в экстремальном климате.
5 декабря 1990 года внедорожник с эмблемой 36-й Советской антарктической экспедиции прибыл на станцию. Специалисты ожидали, что сочетание сильных морозов и ветров, соль с высокой влажностью оставят ему не больше нескольких месяцев. Но автомобиль оставался в эксплуатации почти 15 лет.
У этой модели есть и другие редкие версии. ВАЗ-1922 «Марш» после реставрации выставили в Германии, об этом рассказывает публикация о болотоходе.
В мае 2005 года потрепанная, но все еще работоспособная «Нива» вернулась в Тольятти своим ходом. После возвращения автомобиль передали в музейную экспозицию; теперь он хранится в заводском музее.
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