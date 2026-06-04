ВАЗ-2191: народный кросс-купе, который даст фору кроссоверам — сколько он стоит

ВАЗ-2191: лифтбек с клиренсом кроссовера и простым обслуживанием

LADA Granta Active Cross - это лифтбек с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом, который способен конкурировать с кроссоверами в условиях российских дорог. Узнайте, чем он отличается и сколько стоит сегодня.

LADA Granta Active Cross - это лифтбек с увеличенным дорожным просветом и защитным обвесом, который способен конкурировать с кроссоверами в условиях российских дорог. Узнайте, чем он отличается и сколько стоит сегодня.

ВАЗ-2191, известный как LADA Granta Active Cross, стал ответом на растущий спрос на практичные автомобили для российских дорог. В условиях, когда кроссоверы становятся всё дороже, а их обслуживание требует серьёзных затрат, этот лифтбек предлагает иной подход: высокий клиренс, простую конструкцию и доступную цену.

Автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет — 198 мм против стандартных 180 мм у обычной Гранты. Это небольшое, но важное преимущество, которое позволяет уверенно преодолевать бордюры, снежные дворы и разбитые просёлки. Внешне машина отличается пластиковым обвесом по периметру кузова, что делает её более «внедорожной» и защищает от повреждений.

Несмотря на современный внешний вид, конструкция осталась максимально простой. Подвеска — классическая для АвтоВАЗа: спереди стойки McPherson, сзади — полузависимая балка. Это решение давно знакомо сервисам и владельцам, а значит, ремонт и обслуживание не ударят по кошельку. Внутри — привычный интерьер Гранты: пять мест, простая эргономика, жёсткие материалы и базовая шумоизоляция. Но уже в комплектации «Комфорт» есть кондиционер, подогрев сидений и зеркал, две подушки безопасности и аудиосистема.

Под капотом — два атмосферных двигателя объёмом 1,6 литра: на 90 или 106 л.с. Оба агрегата давно освоены в производстве и не требуют сложного обслуживания. Коробка передач — только пятиступенчатая механика. Для кого-то это минус, но для многих — гарантия надёжности и минимальных затрат на ремонт.

Габариты автомобиля остаются компактными: длина 4270 мм, ширина 1700 мм, высота 1522 мм, колёсная база 2476 мм. Это помогает при парковке и манёврах в городе. Багажник — 440 литров, а при сложенных сиденьях — до 760 литров, что делает машину удобной для поездок на дачу или перевозки крупного багажа.

В более дорогой версии «Драйв» добавлены задняя мультимедийная система LADA EnjoY Pro, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, климатическая установка и другие опции, которые редко встречаются в этом сегменте. При этом разница в цене с обычным лифтбеком составляет около 75 тысяч рублей.

Сегодня LADA Granta Active Cross в комплектации «Комфорт» с 90-сильным мотором стоит 1 206 000 рублей, версия «Драйв» с 106 л.с. — 1 391 000 рублей. За эти деньги покупатель получает не только увеличенный клиренс и защитный обвес, но и доработанный багажник, что особенно актуально для российских условий.

Судя по совокупности характеристик, LADA Granta Active Cross выглядит как компромисс между легковым автомобилем и кроссовером. Он не претендует на роль полноценного внедорожника, но для повседневной эксплуатации в России — это один из самых практичных вариантов. Простота конструкции, доступность обслуживания и уверенность на плохих дорогах делают его привлекательным для наших условий. Важное замечание: модель не имеет полного привода, но для большинства городских и пригородных задач этого вполне достаточно.

LADA Granta — одна из самых продаваемых моделей в России, версия «Актив Кросс» расширяет её аудиторию за счёт тех, кто ищет недорогой, но проходимый автомобиль. В условиях роста цен на новые машины и усложнения сервисного обслуживания такие решения могут стать тенденцией на ближайшие годы.