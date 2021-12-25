Важное правило перестроения на заснеженной трассе
Почему зимняя дорога опасна
Культура вождения у нас, к сожалению, не самая высокая. Любителей гонять в любое время года хватает, а зимой любые маневры на дороге становятся сложнее и опаснее. В итоге вы рискуете не только сами ошибиться, но и встретиться с неудачливым «гонщиком».
Проблема не только в гололедице. На нечищеных дорогах образуется колея, в которой, особенно если на дне ее слой льда, очень легко потерять управление и развернуться поперек дороги. Вот почему важно знать не только как выйти из циклического заноса, но и как не попасть в него.
Как не уйти в занос
Многие водители ошибочно считают, что перестроение зимой не отличается от летнего и представляет собой простое действие – выйти на обгон, совершить его и завершить маневр, вернувшись в свою полосу. Вот только зимой риски возрастают!
Перестроение на заснеженной трассе осуществляется по другим правилам и не бывает столь стремительным, как летом. Прежде всего, надо переехать снежный накат между двумя полосами одним рядом колес, затем стабилизировать машину, и только потом заканчивать перестроение в нужный ряд. Так риск циклического заноса сильно снижается.
Помните – зима не лучшее время для лихих маневров, тем более на оживленной трассе.
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