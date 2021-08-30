Важные изменения для водителей с 1 сентября
«Гаражная амнистия»
В России существует несколько миллионов гаражей, построенных еще в советское время, на которые владельцы до сих пор не смогли оформить собственность. Такие гаражи невозможно продать или передать по наследству. Новый закон позволит гражданам бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, при условии, что они были возведены до 30 декабря 2004 года. «Гаражная амнистия» продлится до 1 сентября 2026 года.
Обжалование штрафов через «Госуслуги»
С 1 сентября обжаловать постановление об административном правонарушении, зафиксированном автоматической дорожной камерой, можно будет удаленно – через портал госуслуг или сайт суда. Ранее подобные жалобы также можно было подать через онлайн-приемную ГИБДД, но ведомство не обязано было их рассматривать и зачастую обращения просто игнорировали. Сейчас рассмотрение сделали обязательным. Автовладелец должен зарегистрироваться на сайте «Госуслуг», сформулировать суть претензии, аргументировать свою позицию, описать ситуацию и по возможности приложить фото- и видеодоказательства или иные документы.
Камеры фиксируют неработающие фары
- 590 000 РSuzuki Grand Vitara 2004 в Москве
- 999 000 РKIA Picanto 2019 в Москве
- 1 158 000 РRenault Megane 2017 в Москве
- 4 197 000 РLand Rover Discovery 2017 в Москве
- 4 297 000 РLand Rover Range Rover Velar 2018 в Москве
- 900 000 РLexus GS 2005 в Москве
- 449 000 РKIA Carnival 2003 в Москве
- 1 570 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 2 767 000 РJaguar F-Pace 2016 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий