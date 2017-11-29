Вчера в Петербурге угоняли Cadillac Escalade
В крупном премиальном внедорожнике находился кассовый аппарат со 100 тыс. рублей. Ущерб составил более 3,5 млн рублей.
Совпадение или нет, но в тот же день к полицейским Приморского района обратился гендиректор другой фирмы и также сообщил о пропаже Cadillac Escalade за 4,8 млн рублей, только по другому адресу: от дома 32 на улице Оптиков.
И это еще не конец вчерашней «автоугонной» истории. Как стало известно органам правопорядка, в Калининском районе также совершено аналогичное преступление. Вечером в территориальный отдел полиции поступило заявление от замдиректора колледжа с просьбой привлечь к ответственности лицо, похитившее такую же иномарку от дома на улице Ушинского. Ущерб составил около 3,2 млн рублей.
По всем фактам угонов проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства данных происшествий, информирует пресс-служба петербургского Управлению МВД РФ.
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