29 ноября 2017, 18:00

Вчера в Петербурге угоняли Cadillac Escalade

Вчера, 28 ноября 2017 года в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступила информация от представителя коммерческой фирмы о том, что днем с перехватывающей парковки у дома 5 на Балканской площади неизвестные похитили Cadillac Escalade.
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В крупном премиальном внедорожнике находился кассовый аппарат со 100 тыс. рублей. Ущерб составил более 3,5 млн рублей.

Совпадение или нет, но в тот же день к полицейским Приморского района обратился гендиректор другой фирмы и также сообщил о пропаже Cadillac Escalade за 4,8 млн рублей, только по другому адресу: от дома 32 на улице Оптиков.

И это еще не конец вчерашней «автоугонной» истории. Как стало известно органам правопорядка, в Калининском районе также совершено аналогичное преступление. Вечером в территориальный отдел полиции поступило заявление от замдиректора колледжа с просьбой привлечь к ответственности лицо, похитившее такую же иномарку от дома на улице Ушинского. Ущерб составил около 3,2 млн рублей.

По всем фактам угонов проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства данных происшествий, информирует пресс-служба петербургского Управлению МВД РФ.

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по поводу премиума согласен, тем более, тому есть несколько примеров из жизни соседей... масштаб, конечно, не тот, однако, весьма характерные тенденции проявляются..: http:// www.reitingi.lv/ ru/ news/ ekonomika/ 11842.html
nikolaj
Cadillac Escalade: американский Гаргантюа
| http:// cadillac.110km.ru/ spbauto/ 26577.html этот американец для жирных людей :)
genius
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Вчера в Петербурге угоняли Cadillac Escalade
В крупном премиальном внедорожнике находился кассовый аппарат со 100 тыс. рублей. Ущерб составил более 3,5 млн рублей.Совпадение или нет, но в тот же день к полицейским Приморского района обратился гендиректор другой фирмы и также сообщил о пропаже Cadillac Escalade за 4,8 млн рублей, только по другому адресу: от дома 32 на улице Оптиков.И это еще не конец вчерашней «автоугонной» истории. Как стало известно органам правопорядка, в Калининском районе также совершено аналогичное преступление. Вечером в территориальный отдел полиции поступило заявление от замдиректора колледжа с просьбой привлечь к ответственности лицо, похитившее такую же иномарку от дома на улице Ушинского. Ущерб составил около 3,2 млн рублей.По всем фактам угонов проводится полицейская проверка, устанавливаются все обстоятельства данных происшествий, информирует пресс-служба петербургского Управлению МВД РФ.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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