За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм»
Интересными с этой точки зрения данными поделилась компания Ford, по заказу которой был проведен социальный опрос. Выяснилось, что 40% российских автомобилистов регулярно садятся за руль с похмелья. При этом 13% респондентов делают это только после праздников. 60% опрошенных водителей проявили себя молодцом - заявили, что никогда не управляют автомобилем после употребления алкоголя накануне, однако 2% «завязали» с вождением в состоянии похмелья только
Одним из самых «похмельных» дней, предшествующих праздникам, в Европе является 14 декабря. Среди записей пользователей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в этот день похмелье упоминалось вдвое чаще, чем в начале месяца.
Компания Ford заказала исследование с одной единственной целью - напомнить об опасностях управления автомобилем на следующий день после «возлияний», когда многие водители все еще находятся под влиянием алкоголя. В той же Великобритании каждое 10-е задержание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения происходит между 6 и 8 часами утра.
И пускай уровень алкоголя в крови водителя в состоянии похмелья ниже определенного законом лимита, однако он может представлять такой же риск, как «официально» нетрезвый водитель, поскольку выпившие накануне люди, скорее всего, не выспались и их реакции замедлены. «Люди часто не понимают, до какой степени похмелье влияет на способность делать что-либо», – отмечают эксперты.
Инженеры Ford по-своему намерены решить проблему. Имя этого решения - «похмельный костюм». Он весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Элементы позволяют имитировать типичные синдромы похмелья – усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.
«Похмельный костюм» показывает, насколько дестабилизирующим может быть похмелье, а также помогает понять, какой риск несет для окружающих управление автомобилем в этом состоянии».
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