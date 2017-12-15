15 декабря 2017, 11:25

За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм»

Прав князь Владимир Красное Солнышко: «Питие есть веселие Руси, не можем без того быти». Как было 1000 лет назад, так остается по сей день. Пьют и пьют, от этого не уйти. Но когда садятся за руль либо откровенно подшофе, либо «с душком», это уже перебор.
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  За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм» За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм» За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм» За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм» За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм» За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм»
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Интересными с этой точки зрения данными поделилась компания Ford, по заказу которой был проведен социальный опрос. Выяснилось, что 40% российских автомобилистов регулярно садятся за руль с похмелья. При этом 13% респондентов делают это только после праздников. 60% опрошенных водителей проявили себя молодцом - заявили, что никогда не управляют автомобилем после употребления алкоголя накануне, однако 2% «завязали» с вождением в состоянии похмелья только

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Самым «похмельным» днем недели в мире считается воскресенье, а время, когда похмелье ощущается особенно остро, – 11 часов утра. Самым «похмельным» днем 2017 года в мире - 1 января, первый день Нового года, который особенно широко отмечается в нашем горемычном Отечестве.

Одним из самых «похмельных» дней, предшествующих праздникам, в Европе является 14 декабря. Среди записей пользователей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в этот день похмелье упоминалось вдвое чаще, чем в начале месяца.

Компания Ford заказала исследование с одной единственной целью - напомнить об опасностях управления автомобилем на следующий день после «возлияний», когда многие водители все еще находятся под влиянием алкоголя. В той же Великобритании каждое 10-е задержание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения происходит между 6 и 8 часами утра.

И пускай уровень алкоголя в крови водителя в состоянии похмелья ниже определенного законом лимита, однако он может представлять такой же риск, как «официально» нетрезвый водитель, поскольку выпившие накануне люди, скорее всего, не выспались и их реакции замедлены. «Люди часто не понимают, до какой степени похмелье влияет на способность делать что-либо», – отмечают эксперты.

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«Нельзя точно и определенно сказать, сколько именно времени должно пройти, чтобы полностью протрезветь на следующее утро. Но это определенно происходит дольше, чем думают многие люди, – говорит Чарли Браннинг, представитель благотворительной организации Brake. Если в праздничный день вы налегали на алкоголь или выпили поздно вечером, содержание спирта в крови может превышать разрешенный лимит весь следующий день, поэтому лучше заранее продумать альтернативные способы передвижения. Доказано, что даже небольшие дозы алкоголя или наркотиков увеличивают риск попадания в ДТП».

Инженеры Ford по-своему намерены решить проблему. Имя этого решения -  «похмельный костюм». Он весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Элементы позволяют имитировать типичные синдромы похмелья – усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.

«Похмельный костюм» показывает, насколько дестабилизирующим может быть похмелье, а также помогает понять, какой риск несет для окружающих управление автомобилем в этом состоянии».

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За руль «с душком»? Примерьте «похмельный костюм»
Интересными с этой точки зрения данными поделилась компания Ford, по заказу которой был проведен социальный опрос. Выяснилось, что 40% российских автомобилистов регулярно садятся за руль с похмелья. При этом 13% респондентов делают это только после праздников. 60% опрошенных водителей проявили себя молодцом - заявили, что никогда не управляют автомобилем после употребления алкоголя накануне, однако 2% «завязали» с вождением в состоянии похмелья только{{material_122056}} Самым «похмельным» днем недели в мире считается воскресенье, а время, когда похмелье ощущается особенно остро, – 11 часов утра. Самым «похмельным» днем 2017 года в мире - 1 января, первый день Нового года, который особенно широко отмечается в нашем горемычном Отечестве.Одним из самых «похмельных» дней, предшествующих праздникам, в Европе является 14 декабря. Среди записей пользователей из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании в этот день похмелье упоминалось вдвое чаще, чем в начале месяца. Компания Ford заказала исследование с одной единственной целью - напомнить об опасностях управления автомобилем на следующий день после «возлияний», когда многие водители все еще находятся под влиянием алкоголя. В той же Великобритании каждое 10-е задержание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения происходит между 6 и 8 часами утра.И пускай уровень алкоголя в крови водителя в состоянии похмелья ниже определенного законом лимита, однако он может представлять такой же риск, как «официально» нетрезвый водитель, поскольку выпившие накануне люди, скорее всего, не выспались и их реакции замедлены. «Люди часто не понимают, до какой степени похмелье влияет на способность делать что-либо», – отмечают эксперты.{{material_121630}} «Нельзя точно и определенно сказать, сколько именно времени должно пройти, чтобы полностью протрезветь на следующее утро. Но это определенно происходит дольше, чем думают многие люди, – говорит Чарли Браннинг, представитель благотворительной организации Brake. Если в праздничный день вы налегали на алкоголь или выпили поздно вечером, содержание спирта в крови может превышать разрешенный лимит весь следующий день, поэтому лучше заранее продумать альтернативные способы передвижения. Доказано, что даже небольшие дозы алкоголя или наркотиков увеличивают риск попадания в ДТП».Инженеры Ford по-своему намерены решить проблему. Имя этого решения -  «похмельный костюм». Он весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Элементы позволяют имитировать типичные синдромы похмелья – усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.«Похмельный костюм» показывает, насколько дестабилизирующим может быть похмелье, а также помогает понять, какой риск несет для окружающих управление автомобилем в этом состоянии».
2017-12-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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