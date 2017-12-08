8 декабря 2017, 14:58
Ведущая немецая пивоварня заказала 40 электрогрузовиков Tesla
Компания Anheuser-Busch, занимающаяся производством пива Budweiser, заказала 40 электрических грузовиков Tesla Semi. Учитывая то, что один такой автомобиль будет стоить минимум 150 тысяч долларов, вся партия обойдется в шесть миллионов USD.
Ранее мы писали
Компания Tesla начнет производство бюджетного электромобиля Model 3 в июле 2017 года. В продажу новинка поступит ...Читать далее
Напомним, что дебют грузовика Tesla Semi состоялся в середине ноября этого года. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, которые при полной загрузке 36 тонн позволят набрать «сотню» за 20 секунд. Базовый вариант сможет проезжать без подзарядки до 482 километров, а топовый – свыше 800 километров.
Сейчас «Тесла» принимает депозиты на грузовики – 20 тысяч долларов. Также на старте продаж будет доступна спецверсия Founders Series за 200 тысяч долларов. За нее сейчас требуется оплата полной стоимости машины.
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
08.12.2017, 08:51
«Глас народа»: как мы оцениваем новый участок «киевской» трассы
07.12.2017, 10:04
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Отличный сервис, быстрое обслуживание и отзывчивый персонал!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное