8 декабря 2017, 14:58

Ведущая немецая пивоварня заказала 40 электрогрузовиков Tesla

Компания Anheuser-Busch, занимающаяся производством пива Budweiser, заказала 40 электрических грузовиков Tesla Semi. Учитывая то, что один такой автомобиль будет стоить минимум 150 тысяч долларов, вся партия обойдется в шесть миллионов USD.
^
Ведущая немецая пивоварня заказала 40 электрогрузовиков Tesla Tesla
Ранее мы писали
Компания Tesla начнет производство бюджетного электромобиля Model 3 в июле 2017 года. В продажу новинка поступит ...
Читать далее
Ранее заказ 10 грузовиков Tesla подтвердила служба DHL. По данным сайта Electrek, общее число предзаказанных тягачей превышает 200 штук.

Напомним, что дебют грузовика Tesla Semi состоялся в середине ноября этого года. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, которые при полной загрузке 36 тонн позволят набрать «сотню» за 20 секунд. Базовый вариант сможет проезжать без подзарядки до 482 километров, а топовый – свыше 800 километров.

Сейчас «Тесла» принимает депозиты на грузовики – 20 тысяч долларов. Также на старте продаж будет доступна спецверсия Founders Series за 200 тысяч долларов. За нее сейчас требуется оплата полной стоимости машины.
Новинки и концепт кары Тесла

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Теслу» научать заряжаться моментально
Наши захотят несколько аккумов с собой возить.
taran
Первый в мире разбитый Tesla Roadster
Совсем немного времени прошло после того, как элегантный, спортивный и абсолютно электрический Tesla Roadster вошел в автомобильный мир, и вот уже видны его первые разочарования. Отчаянный владелец родстера въехал в зад старому доброму Mercedes C-class, и при этом Tesla изрядно покалечился в отличие ...
Авто владелец
Восток-Авто | отзывы
Отличный сервис, быстрое обслуживание и отзывчивый персонал!
DestroyerLineage
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Tesla Автомудрость Tesla АвтоПитер Tesla Дизайн и тюнинг Tesla Новинки и концепт кары Tesla Новости и акции автосалонов Tesla Автосалоны и дилеры марки Tesla Аренда и прокат авто марки Tesla Автоклубы и форумы автозавчастей марки Tesla Автосервисы и магазины автозапчастей марки Tesla
Главные материалы
Декабрьский ажиотаж не пройдет мимо дилеров
Мы узнали, как продается новый Renault Koleos
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ведущая немецая пивоварня заказала 40 электрогрузовиков Tesla
{{material_118160}}Ранее заказ 10 грузовиков Tesla подтвердила служба DHL. По данным сайта Electrek, общее число предзаказанных тягачей превышает 200 штук.Напомним, что дебют грузовика Tesla Semi состоялся в середине ноября этого года. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, которые при полной загрузке 36 тонн позволят набрать «сотню» за 20 секунд. Базовый вариант сможет проезжать без подзарядки до 482 километров, а топовый – свыше 800 километров.Сейчас «Тесла» принимает депозиты на грузовики – 20 тысяч долларов. Также на старте продаж будет доступна спецверсия Founders Series за 200 тысяч долларов. За нее сейчас требуется оплата полной стоимости машины.
2017-12-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Саратовская область Московская область Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG