5 февраля 2018, 09:55

Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110

Крис Харрис и Эдди Джордан из TopGear чудом спаслись из горящего Alpine A110. Инцидент произошел во время съемок последнего сезона шоу на закрытом участке трассы SS17 в Монте-Карло.
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  Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110 Alpine A110 Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110
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Харрис находился за рулем спорткара, а Джордан – рядом на пассажирском сидении, когда на приборной панели загорелся индикатор двигателя. В тот же момент ведущим по рации дали команду срочно покинуть машину, поскольку под днищем появились языки пламени. Дальше события развивались очень быстро. Когда Харрис распахнул дверцу, его руку опалило огнем. Ведущие едва успели выбраться из горящего автомобиля. Через 4 минуты все было кончено. Красавица Alpine сгорела дотла. 

К счастью, ни Джордан, ни Харрис не пострадали. Они оба были в огнеупорных комбинезонах и перчатках. В интервью журналистам Эдди Джордан признался, что он всегда мечтал пройти этап ралли Монте-Карло. В начале заезда автомобиль поразил прекрасной управляемостью и отзывчивостью педалей. Все шло хорошо, поэтому очень обидно, что им не удалось завершить тест.

Сейчас в подразделении Renault Sport, выпускающем купе Alpine A110, расследуют причину пожара. В официальном заявлении говорится, что во время съемок произошел «технический инцидент». Все тесты Alpine временно приостановлены.

Звезда YouTube Крис Харрис и легендарный гонщик и владелец команды «Jordan» F1 Эдди Джордан вошли в команду TopGear два года назад. Сейчас снимается 25-ый сезон передачи и уже третий с их участием.
Дороги и пробки Альпин А 110

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Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110
{{material_122417}}Харрис находился за рулем спорткара, а Джордан – рядом на пассажирском сидении, когда на приборной панели загорелся индикатор двигателя. В тот же момент ведущим по рации дали команду срочно покинуть машину, поскольку под днищем появились языки пламени. Дальше события развивались очень быстро. Когда Харрис распахнул дверцу, его руку опалило огнем. Ведущие едва успели выбраться из горящего автомобиля. Через 4 минуты все было кончено. Красавица Alpine сгорела дотла. К счастью, ни Джордан, ни Харрис не пострадали. Они оба были в огнеупорных комбинезонах и перчатках. В интервью журналистам Эдди Джордан признался, что он всегда мечтал пройти этап ралли Монте-Карло. В начале заезда автомобиль поразил прекрасной управляемостью и отзывчивостью педалей. Все шло хорошо, поэтому очень обидно, что им не удалось завершить тест.Сейчас в подразделении Renault Sport, выпускающем купе Alpine A110, расследуют причину пожара. В официальном заявлении говорится, что во время съемок произошел «технический инцидент». Все тесты Alpine временно приостановлены.Звезда YouTube Крис Харрис и легендарный гонщик и владелец команды «Jordan» F1 Эдди Джордан вошли в команду TopGear два года назад. Сейчас снимается 25-ый сезон передачи и уже третий с их участием.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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