5 февраля 2018, 09:55
Ведущие TopGear едва не сгорели в Alpine A110
Крис Харрис и Эдди Джордан из TopGear чудом спаслись из горящего Alpine A110. Инцидент произошел во время съемок последнего сезона шоу на закрытом участке трассы SS17 в Монте-Карло.
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К счастью, ни Джордан, ни Харрис не пострадали. Они оба были в огнеупорных комбинезонах и перчатках. В интервью журналистам Эдди Джордан признался, что он всегда мечтал пройти этап ралли Монте-Карло. В начале заезда автомобиль поразил прекрасной управляемостью и отзывчивостью педалей. Все шло хорошо, поэтому очень обидно, что им не удалось завершить тест.
Сейчас в подразделении Renault Sport, выпускающем купе Alpine A110, расследуют причину пожара. В официальном заявлении говорится, что во время съемок произошел «технический инцидент». Все тесты Alpine временно приостановлены.
Звезда YouTube Крис Харрис и легендарный гонщик и владелец команды «Jordan» F1 Эдди Джордан вошли в команду TopGear два года назад. Сейчас снимается 25-ый сезон передачи и уже третий с их участием.
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