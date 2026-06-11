Четыре мотора, 31 км/ч и проходимость по воде и камням - что умеет новый электроскутер Veehop

11 июня 2026, 18:41
Veehop с четырьмя моторами: электроскутер для города и бездорожья с независимой подвеской
Veehop с четырьмя моторами: электроскутер для города и бездорожья с независимой подвеской
Электроскутер Veehop выделяется на фоне конкурентов благодаря независимой подвеске, четырем моторам и высокой проходимости. Новинка обещает универсальность для города и сложных маршрутов, что особенно актуально на фоне растущего интереса к альтернативным видам транспорта.
Veehop — это не просто очередной электроскутер, а попытка создать универсальное средство передвижения для самых разных условий. В последние годы рынок электротранспорта активно развивается, и появление моделей с необычными техническими решениями уже никого не удивляет. Однако Veehop выделяется даже на этом фоне: четыре мотора, полноценная подвеска и массивная рама делают его ведущим игроком среди электрических платформ.
Главная техническая особенность Veehop — независимая подвеска и возможность установки до четырёх электромоторов. В высших комплектациях каждый мотор выдаёт номинальную мощность 750 Вт, а в пике — до 1500 Вт. Совокупная мощность достигает 6 кВт, что позволяет уверенно преодолевать не только асфальт, но и сложные участки: грязь, камни, воду и подъёмы до 50%. Максимальная скорость — 50 км/ч, крутящий момент в 240 Нм обеспечивает хорошую тягу на низких оборотах. При этом управление требует определённого опыта, особенно на незнакомой территории.
Дальность хода зависит от выбранной батареи и стиля езды. С аккумулятором 60 В и ёмкостью до 40 Ач можно проехать 60 км при скорости 35 км/ч. Если двигаться с большей скоростью, запас хода сократится до 40 км. Съёмная батарея позволяет быстро заменить разряженный аккумулятор, но дополнительный комплект стоит от 1280 долларов. Зарядка током до 10 А занимает 4–5 часов, сам аккумулятор защищён металлическими пластинами и встроен в платформу.
Рама Veehop рассчитана на серьёзные нагрузки: вес платформы — 70 кг, грузоподъёмность — до 200 кг. Складные элементы предусмотрены только для технического обслуживания; поднять такой аппарат практически невозможно. Тем не менее для любителей активного отдыха и экстремальных ситуаций это не станет проблемой.
Стоимость Veehop с полным приводом составляет 3750 долларов, версии с двумя моторами — 3350 долларов. Разница в цене незначительна, поэтому большинство покупателей, скорее всего, выберут топовую комплектацию. На фоне других электрических платформ Veehop отличается манёвренностью и компактностью, что может стать решающим фактором при выборе.
Судя по данным, Veehop может стать интересным выбором для тех, кто ищет не просто городской транспорт, а универсальную платформу для активного отдыха и сложных маршрутов. В ближайшие годы такие решения способны изменить представление о мобильности, если производители продолжат обеспечивать надёжность и функциональность. Для российского рынка подобные модели особенно актуальны: разнообразие неблагоприятных условий, сезонность и интерес к новым формам транспорта создают спрос на универсальные и выносливые решения.
Интересно, что в сегменте электротранспорта всё чаще встречаются конструктивные решения, рассчитанные не только на город, но и на сложные условия эксплуатации. Veehop изначально проектировался с учётом экстремальных требований, что делает его особенно привлекательным для тех, кто не готов мириться с ограничениями стандартных моделей. Также стоит обратить внимание и на другие рынки, например, на обсуждение возрастных ограничений для водителей, недавно проведённый анализ материалов, влияющих на безопасность, в отношении правил - подробности можно найти здесь .
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