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9 декабря 2021, 16:58

Великие автодизайнеры планеты. Часть 2: они придали жизни смысл

Сегодня, как мы и обещали, продолжаем рассказ о самых великих автомобильных дизайнерах планеты. Одни имена, что называется, на слуху. Другие могут стать настоящим откровением. И тем интереснее наш обзор.
Фото: pinterest.ru

Джованни Бертоне (1884 – 1972 г.г.) и Джузеппе «Нуччио» Бертоне (1914 – 1997 г.г.)

Джованни Бертоне и его сын Джузеппе, которые возглавили компанию после Второй Мировой войны, работали на большое количество всемирно известных автопроизводителей. Среди них были Aston Martin, Volvo, Opel, Ferrari.

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Джованни начал свой бизнес в Турине, когда в возрасте 28 лет вместе с тремя рабочими построил свое первое транспортное средство на конной тяге. Вскоре он уже делал кузова для различных автопроизводителей, но наиболее продолжительными отношениями были с FIAT и Lancia. Кроме спортивных моделей были разработаны лимузин Fiat 505 и Itala 51S. Несмотря на то, что экономический спад 1929 года поставил многих Туринских автопроизводителей на колени, компания Бертоне удержалась на плаву.

В 50-е годы семейную компанию возглавил его сын, Джузеппе, более известный под псевдонимом Нуччио. Он работал над такими козырными автомобилями, как Alfa Romeo Giulietta Sprint и Berlinetta Aerodynamica Tecnica (1954 г.), на которых «Альфа» хотела проверить тогдашние возможности аэродинамических достижений.

Chevrolet Camaro
От 2 л, 238 л.с
Новый от 1 590 000 до 9 950 000 Р
Сам Нуччио был скорее бизнесменом, чем дизайнером, этаким надзирателем во многих проектах, которые вышли из его дизайнерского дома. В Bertone всегда гордились своими автомобилями, среди самых известных продуктов - Fiat 850 Spider и Dino 308 GT4 и 208 GT4.

Уэйн Черри (род. в 1937 г.)

Черри был человеком GM. Начал работать в General Motors еще в 1962 году и покинул его аж в 2004-м, когда ушел в отставку. Был частью команд, работающих над Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird и Oldsmobile Toronado.

Был период, когда Черри поселился в Великобритании, где устроился в Vauxhall. Здесь он успел поработать над моделями XVR и SVR и дизайном модели Firenza.

До 1975 года Уэйн разрабатывал дизайн Vauxhall, но когда GM решил объединить свои европейские филиалы - Opel и Vauxhall, переезжает в немецкий Рюссельсхайм и становится главой дизайна всех автомобилей GM в Европе. Под его руководством создаются Astra, Corsa, Calibra, Tigra и др.

Затем Черри возвращается в Америку, где с начала 90-х курирует дизайн Pontiac Solstice, концептуального Cadillac Sixteen, Hummer H2, Cadillac CTS и т. д.

Роберт Опрон (род. в 1932 г.)

Этот француз изучал архитектуру, живопись и скульптуру, однако судьба уготовила ему стать одним из лучших дизайнеров автомобилей. В разные годы он работал в Simca (Fulgur), Fiat, Alfa Romeo, Ligier, Renault и Citroën, к которому присоединился в 1962 году, став ответственным по дизайну, руководителем конструкторского отдела.

Renault 9
От 1.9 л, 100/3500 л.с
В 1967-м Роберт Опрон освежил модель DS, придал облику более элегантную носовую часть и «закрытые» фары. Дальше была работа над семейной моделью GS и знаменитым Citroën CX, который в 1975 году получил награду «Европейский автомобиль года».

Когда Citroën объявил о своем банкротстве, французское правительство, обеспокоенное потенциальной потерей рабочих мест, объединило компании Citroën и Peugeot. При этом Опрона уволили. Дизайнера трудоустроил Renault, где тот создавал авторские дизайны, в том числе Alpine A310, Renault 9 и Fuego.

Позже он перешел на завод Fiat, где стал консультантом, помогла в работе над моделью Alfa Romeo Northwest. С 1991 по 2000 г.г. Опрон работал в своей студии дизайна в Верьере-ле-Бюиссон (Verrieres-le-Buisson) на юге Парижа.

Крис Бэнгл (род. в 1956 г.)

Бэнгл - один из самых противоречивых, но также и самых известных современных автодизайнеров. Благодаря своему таланту, он помог сформировать нынешнюю автоиндустрию, но самой заметной вехой его деятельности останется работа в BMW.

BMW 7
От 2 л, 249 л.с
Новый от 6 250 000 до 17 553 316 Р
До того, как прибыть в Мюнхен, этот американский дизайнер успел потрудиться в Opel (1981-1985 г.г.). Первой его работой здесь стал интерьер концепта Junior – автомобиль, кстати, в серию так и не пошёл. Позже Бэнгл перешёл в Fiat, где выполнял роль главного конструктора. Его творения - Fiat Coupe, поступивший на рынок в 1993 году, и Alfa Romeo 145.

Став первым американским руководителем дизайна BMW, Бэнгл привнес в деятельность концерна некоторый раздрой – он отверг «пятьдесят лет философии дизайна автомобилей BMW», предложив свое видение развития.

Многим это не понравилось, и до сих пор, к слову, не нравится его работа, но из песни слов не выкинешь. Особенно когда продажи BMW довольно быстро выросли. Несмотря на это, сотрудники BMW, как известно, провели внутренний опрос, целью которого было его увольнение.

Хенрик Фискер (род. в 1963 г.)

Фискер является датско-американским дизайнером, который может похвастаться богатым опытом работы в компаниях, разрабатывающих собственные автомобили. Хенрик также останется в памяти в качестве создателя Fisker Karma, BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage и DB9, VLF Destino и т. д.

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В 1989 г. окончил швейцарский филиал Арт-Центр Колледжа Пасадены и устроился на работу в дизайн-студию BMW Technik в Мюнхене.

Первым его проектом стал электрический концепт BMW E1 (заводской индекс Z11), официальная презентация которого прошла ровно 30 лет назад на осеннем Франкфуртском мотор-шоу 1991 года. После чего появились хорошо знакомые нам родстер BMW Z8 и кроссовер BMW X5.

С 2001 по 2005 г.г. Фискер помогает компаниям Ford и Aston Martin, после чего переходит к независимому бизнесу с компаниями Fisker Coachbuild, Fisker Automotive, HF Design, VLF Automotive и, в конце концов, Fisker Inc. (2016 год).

В 2018 году в продажу поступил Fisker EMotion - наследник модели Karma, оснащённый 4 дверями типа «крыло бабочки», электромоторами и графеновыми суперконденсаторами.

Сиро Накамура (род. в 1950 г.)

Накамура, без сомнения, является одним из самых значительных людей японской автомобильной промышленности и единственным азиатским дизайнером, достигшим звездного статуса в мире автомобильного дизайна на сегодняшний день.

Своей славой он обязан компании Nissan так же, как этот японский автопроизводитель обязан своим успехом на рынке ему, Накамуре. В частности, когда Карлос Гон взял на себя в 1999-м управление Nissan, он привел Накамуру из Isuzu и дал ему задание возглавить дизайнерскую часть.

Сиро преуспел, потому что модели Nissan сегодня оригинальны, узнаваемы, современны, привлекательны и инновационны.

Nissan GT-R
От 3.8 л, 570 л.с
Из Nissan дизайнер ушел в 2017 году, но его наследие еще продолжается. К числу наиболее известных работ относятся, в частности, 370Z, Murano, Cube, Essence, GT-R и многие другие. В 2010-м он получил награду EyesOn Design.

Малькольм Сейер (1916-1970 гг.)

Во время Второй Мировой войны Сейер был инженером военно-воздушных сил, а затем перешел в автомобильную промышленность. Опыт авиации открыл для него интересные взгляды на автомобили.

Когда он подал заявку в Jaguar, с ним беседовали главный инженер Уильям Хейнс и технический директор Хейнс. Экс-авиатор им приглянулся, и вскоре Сэйер начал работать в чертежном бюро Jaguar Cars Engineering (с 1951 года). Он называл себя промышленным дизайнером и художником, ненавидел термин «стилист», говоря, что он не парикмахер.

Благодаря своим обширным знаниям об аэродинамических математических принципах и глубокому пониманию конструкции корпуса самолета, Сайер разработал внешний вид некоторых самых значительных автомобилей Jaguar.

Jaguar XJ
От 2 л, 240 л.с
Он, в частности, работал над моделями C и D-Type, а также XJ14 и XJS. Пожалуй, самая важная работа - легендарный E-Type, автомобиль, который многие считают чуть ли не самым красивым в истории. Об этом, кстати, заявил сам Энцо Феррари, когда впервые увидел его в 1961 году.

Вальтер де Сильва (род. в 1951 г.)

Родился в Лекко, в Италии. Довольно быстро стал известен как один из самых значительных мировых автодизайнеров. За время работы в таких известных компаниях, как Fiat, Alfa Romeo, SEAT и Audi, разработал ряд автомобилей, которые стали основой его, вероятно, самого большого профессионального достижения (Alfa Romeo 147 и 156, Audi R8, Audi A5 Coupe, Lamborghini Miura Concept).

Volkswagen Touareg
От 2 л, 249 л.с
Новый от 4 700 000 до 11 186 300 Р
В период с 2007 по 2015 г.г. трудился главой Volkswagen Group Design, курировал дизайн всех брендов под маркой производителя - Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini и Bugatti. Дело его рук – VW CC, Golf, Polo, Jetta, Passat, Touareg, Scirocco, up!

Вальтер создал два «Гольфа»: VI и VII поколений. На 7-й генерации де Сильва закончил свою работу непосредственно над «Фольксвагенами», после чего немного поработал в новоприобретённой студии ItalDesign, пока в 2015 году окончательно не покинул Volkswagen Group.

Фламинио Бертони (1903 – 1964 г.г.)

Бертони (не путать с Бертоне) был итальянским дизайнером, всю жизнь посвятившим себя Франции и Citroen. До того, как начал заниматься промышленным дизайном, Фламинио был скульптором, затем получил работу в Carrozzeria Macchi (предшественник Aermacchia), где в 1925 году стал главным дизайнером.

В 1931-м ему была предоставлена возможность переехать в Париж, где он представил Андре Ситроену свой патент на стеклоподъемники. Первой значительной работой в «Двойном шевроне» стал знаменитый Citroën Traction Avant (1934 г.).

Citroen 2 CV
От 0.4 л, 9 л.с
В 1936-м Фламинио Бертони начал работу над Citroën 2CV. Работу над автомобилем пришлось приостановить на время Второй Мировой войны, но в 1948-м «гадкий утенок» все же был представлен в окончательном виде.

В 1947 году появился знаменитый фургон Type H, наследник и последователь утилитарного TUB, ставший символом французского коммерческого автомобиля.

Интересно, что Type Н хоть и появился раньше «ДоШеВи», но разработка его началась много позже.

Впрочем, величие Бертони принесла другая работа, получившая название «Богиня». Citroën DS появился в 1955-м и переписал автомобильный дизайн на до и после.

Питер Шрайер (род. в 1953 г.)

По мнению многих экспертов, Питер Шрайер является лучшим дизайнером автомобилей из Германии. Он изучал промышленный дизайн в Мюнхене, а затем набирался знаний в престижном лондонском Королевском колледже искусств.

KIA K5
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 258 311 до 2 945 255 Р
Еще студентом начал работать в Audi, и с 1999 по 2004 г.г. был руководителем дизайна ингольштадтского производителя. Из наиболее значительных моделей следует выделить A3, A4 и A6, A2 и TT. Затем Шрайер переходит в Volkswagen, где работает над Eos, Golf и новым Beetle.

Однако своего пика немец достигает в корейской Kia, куда переезжает в 2006-м. Он видит безликие модели этой марки, и обещает сделать все возможное, чтобы вывести продукцию Kia на европейский рынок. Руководители компании знают, что им нужны транспортные средства премиум-класса, поэтому и выбрали Шрайера, чтобы тот возглавил их небольшую революцию.

Питеру была предоставлена полная свобода действий, чем он пользуется по сей день. Его успех в восстановлении и расширении модельного ряда Kia привел к отличным продажам.

Джорджетто Джуджаро (род. в 1938 г.)

По мнению специалистов, не было в мировой истории более универсального дизайнера, чем Джорджетто Джуджаро. Этот итальянский художник разрабатывал часы, поезда, тракторы, камеры, мотоциклы, мебель, компьютеры Apple, оружие и даже макароны. Но, несмотря на это, его прославили именно автомобили. Джуджаро был объявлен лучшим дизайнером автомобилей XX века.

Все началось с Alfa Romeo 105, когда он работал в Bertone, а затем в Ghia и Italdesign. Его имя ассоциируется со многими Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Fiat, Ferrari, Bugatti, Maserati, Seat, Volkswagen и т. д. Из спортивных автомобилей выделяются De Tomaso Mangusta, Iso Grifo, Maserati Ghibli и BMW M1. Джорджетто Джуджаро разработал DeLorean и Lancia Delta.

При этом в списке его изобретений есть обширный список «обычных» автомобилей от различных мировых производителей (около 160 моделей). Кроме того, дизайнеру приписывают многие концептуальные модели, с созданием которых он нащупывал новые тенденции. Однако, вероятно, самый большой след в мире автомобилей Джуджаро оставил созданием Volkswagen Golf первого поколения.

Фердинанд Пиех, бывший глава наблюдательного совета VW, вспоминает быстроту, с которой Джуджаро трудился над несколькими проектами одновременно при помощи пары-тройки макетчиков. Сам маэстро признавался, что никогда не занимался исследованием рынка, чтобы понять, пойдет тот или иной проект или нет.

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Renault 9, BMW 7 (от 4 540 000 Р), Nissan GT-R (от 6 050 000 Р), Jaguar XJ (от 4 917 000 Р), Volkswagen Touareg (от 2 999 000 Р), Volkswagen Golf (от 1 197 000 Р)
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