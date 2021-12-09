Великие автодизайнеры планеты. Часть 2: они придали жизни смысл
Джованни Бертоне (1884 – 1972 г.г.) и Джузеппе «Нуччио» Бертоне (1914 – 1997 г.г.)
Джованни Бертоне и его сын Джузеппе, которые возглавили компанию после Второй Мировой войны, работали на большое количество всемирно известных автопроизводителей. Среди них были Aston Martin, Volvo, Opel, Ferrari.
В 50-е годы семейную компанию возглавил его сын, Джузеппе, более известный под псевдонимом Нуччио. Он работал над такими козырными автомобилями, как Alfa Romeo Giulietta Sprint и Berlinetta Aerodynamica Tecnica (1954 г.), на которых «Альфа» хотела проверить тогдашние возможности аэродинамических достижений.
Уэйн Черри (род. в 1937 г.)
Черри был человеком GM. Начал работать в General Motors еще в 1962 году и покинул его аж в 2004-м, когда ушел в отставку. Был частью команд, работающих над Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird и Oldsmobile Toronado.
Был период, когда Черри поселился в Великобритании, где устроился в Vauxhall. Здесь он успел поработать над моделями XVR и SVR и дизайном модели Firenza.
До 1975 года Уэйн разрабатывал дизайн Vauxhall, но когда GM решил объединить свои европейские филиалы - Opel и Vauxhall, переезжает в немецкий Рюссельсхайм и становится главой дизайна всех автомобилей GM в Европе. Под его руководством создаются Astra, Corsa, Calibra, Tigra и др.
Затем Черри возвращается в Америку, где с начала 90-х курирует дизайн Pontiac Solstice, концептуального Cadillac Sixteen, Hummer H2, Cadillac CTS и т. д.
Роберт Опрон (род. в 1932 г.)
Этот француз изучал архитектуру, живопись и скульптуру, однако судьба уготовила ему стать одним из лучших дизайнеров автомобилей. В разные годы он работал в Simca (Fulgur), Fiat, Alfa Romeo, Ligier, Renault и Citroën, к которому присоединился в 1962 году, став ответственным по дизайну, руководителем конструкторского отдела.
Когда Citroën объявил о своем банкротстве, французское правительство, обеспокоенное потенциальной потерей рабочих мест, объединило компании Citroën и Peugeot. При этом Опрона уволили. Дизайнера трудоустроил Renault, где тот создавал авторские дизайны, в том числе Alpine A310, Renault 9 и Fuego.
Позже он перешел на завод Fiat, где стал консультантом, помогла в работе над моделью Alfa Romeo Northwest. С 1991 по 2000 г.г. Опрон работал в своей студии дизайна в Верьере-ле-Бюиссон (Verrieres-le-Buisson) на юге Парижа.
Крис Бэнгл (род. в 1956 г.)
Бэнгл - один из самых противоречивых, но также и самых известных современных автодизайнеров. Благодаря своему таланту, он помог сформировать нынешнюю автоиндустрию, но самой заметной вехой его деятельности останется работа в BMW.
Став первым американским руководителем дизайна BMW, Бэнгл привнес в деятельность концерна некоторый раздрой – он отверг «пятьдесят лет философии дизайна автомобилей BMW», предложив свое видение развития.
Многим это не понравилось, и до сих пор, к слову, не нравится его работа, но из песни слов не выкинешь. Особенно когда продажи BMW довольно быстро выросли. Несмотря на это, сотрудники BMW, как известно, провели внутренний опрос, целью которого было его увольнение.
Хенрик Фискер (род. в 1963 г.)
Фискер является датско-американским дизайнером, который может похвастаться богатым опытом работы в компаниях, разрабатывающих собственные автомобили. Хенрик также останется в памяти в качестве создателя Fisker Karma, BMW Z8, Aston Martin V8 Vantage и DB9, VLF Destino и т. д.
Первым его проектом стал электрический концепт BMW E1 (заводской индекс Z11), официальная презентация которого прошла ровно 30 лет назад на осеннем Франкфуртском мотор-шоу 1991 года. После чего появились хорошо знакомые нам родстер BMW Z8 и кроссовер BMW X5.
С 2001 по 2005 г.г. Фискер помогает компаниям Ford и Aston Martin, после чего переходит к независимому бизнесу с компаниями Fisker Coachbuild, Fisker Automotive, HF Design, VLF Automotive и, в конце концов, Fisker Inc. (2016 год).
В 2018 году в продажу поступил Fisker EMotion - наследник модели Karma, оснащённый 4 дверями типа «крыло бабочки», электромоторами и графеновыми суперконденсаторами.
Сиро Накамура (род. в 1950 г.)
Накамура, без сомнения, является одним из самых значительных людей японской автомобильной промышленности и единственным азиатским дизайнером, достигшим звездного статуса в мире автомобильного дизайна на сегодняшний день.
Своей славой он обязан компании Nissan так же, как этот японский автопроизводитель обязан своим успехом на рынке ему, Накамуре. В частности, когда Карлос Гон взял на себя в 1999-м управление Nissan, он привел Накамуру из Isuzu и дал ему задание возглавить дизайнерскую часть.
Сиро преуспел, потому что модели Nissan сегодня оригинальны, узнаваемы, современны, привлекательны и инновационны.
Малькольм Сейер (1916-1970 гг.)
Во время Второй Мировой войны Сейер был инженером военно-воздушных сил, а затем перешел в автомобильную промышленность. Опыт авиации открыл для него интересные взгляды на автомобили.
Когда он подал заявку в Jaguar, с ним беседовали главный инженер Уильям Хейнс и технический директор Хейнс. Экс-авиатор им приглянулся, и вскоре Сэйер начал работать в чертежном бюро Jaguar Cars Engineering (с 1951 года). Он называл себя промышленным дизайнером и художником, ненавидел термин «стилист», говоря, что он не парикмахер.
Благодаря своим обширным знаниям об аэродинамических математических принципах и глубокому пониманию конструкции корпуса самолета, Сайер разработал внешний вид некоторых самых значительных автомобилей Jaguar.
Вальтер де Сильва (род. в 1951 г.)
Родился в Лекко, в Италии. Довольно быстро стал известен как один из самых значительных мировых автодизайнеров. За время работы в таких известных компаниях, как Fiat, Alfa Romeo, SEAT и Audi, разработал ряд автомобилей, которые стали основой его, вероятно, самого большого профессионального достижения (Alfa Romeo 147 и 156, Audi R8, Audi A5 Coupe, Lamborghini Miura Concept).
Вальтер создал два «Гольфа»: VI и VII поколений. На 7-й генерации де Сильва закончил свою работу непосредственно над «Фольксвагенами», после чего немного поработал в новоприобретённой студии ItalDesign, пока в 2015 году окончательно не покинул Volkswagen Group.
Фламинио Бертони (1903 – 1964 г.г.)
Бертони (не путать с Бертоне) был итальянским дизайнером, всю жизнь посвятившим себя Франции и Citroen. До того, как начал заниматься промышленным дизайном, Фламинио был скульптором, затем получил работу в Carrozzeria Macchi (предшественник Aermacchia), где в 1925 году стал главным дизайнером.
В 1931-м ему была предоставлена возможность переехать в Париж, где он представил Андре Ситроену свой патент на стеклоподъемники. Первой значительной работой в «Двойном шевроне» стал знаменитый Citroën Traction Avant (1934 г.).
В 1947 году появился знаменитый фургон Type H, наследник и последователь утилитарного TUB, ставший символом французского коммерческого автомобиля.
Интересно, что Type Н хоть и появился раньше «ДоШеВи», но разработка его началась много позже.
Впрочем, величие Бертони принесла другая работа, получившая название «Богиня». Citroën DS появился в 1955-м и переписал автомобильный дизайн на до и после.
Питер Шрайер (род. в 1953 г.)
По мнению многих экспертов, Питер Шрайер является лучшим дизайнером автомобилей из Германии. Он изучал промышленный дизайн в Мюнхене, а затем набирался знаний в престижном лондонском Королевском колледже искусств.
Однако своего пика немец достигает в корейской Kia, куда переезжает в 2006-м. Он видит безликие модели этой марки, и обещает сделать все возможное, чтобы вывести продукцию Kia на европейский рынок. Руководители компании знают, что им нужны транспортные средства премиум-класса, поэтому и выбрали Шрайера, чтобы тот возглавил их небольшую революцию.
Питеру была предоставлена полная свобода действий, чем он пользуется по сей день. Его успех в восстановлении и расширении модельного ряда Kia привел к отличным продажам.
Джорджетто Джуджаро (род. в 1938 г.)
По мнению специалистов, не было в мировой истории более универсального дизайнера, чем Джорджетто Джуджаро. Этот итальянский художник разрабатывал часы, поезда, тракторы, камеры, мотоциклы, мебель, компьютеры Apple, оружие и даже макароны. Но, несмотря на это, его прославили именно автомобили. Джуджаро был объявлен лучшим дизайнером автомобилей XX века.
Все началось с Alfa Romeo 105, когда он работал в Bertone, а затем в Ghia и Italdesign. Его имя ассоциируется со многими Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Fiat, Ferrari, Bugatti, Maserati, Seat, Volkswagen и т. д. Из спортивных автомобилей выделяются De Tomaso Mangusta, Iso Grifo, Maserati Ghibli и BMW M1. Джорджетто Джуджаро разработал DeLorean и Lancia Delta.
При этом в списке его изобретений есть обширный список «обычных» автомобилей от различных мировых производителей (около 160 моделей). Кроме того, дизайнеру приписывают многие концептуальные модели, с созданием которых он нащупывал новые тенденции. Однако, вероятно, самый большой след в мире автомобилей Джуджаро оставил созданием Volkswagen Golf первого поколения.
Фердинанд Пиех, бывший глава наблюдательного совета VW, вспоминает быстроту, с которой Джуджаро трудился над несколькими проектами одновременно при помощи пары-тройки макетчиков. Сам маэстро признавался, что никогда не занимался исследованием рынка, чтобы понять, пойдет тот или иной проект или нет.
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 3 450 000 РChevrolet Camaro 2020 в Москве
- 1 735 000 РBMW 7 серии 2012 в Москве
- 2 960 000 РChevrolet Camaro 2020 в Москве
- 1 310 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 3 500 000 РBMW 7 серия 2015 в Москве
- 1 630 000 РVolkswagen Touareg 2010 в Москве
- 4 050 000 РBMW 7 серии 2015 в Москве
- 3 424 000 РBMW 7 серии 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий