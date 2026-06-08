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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 20:33

Великий Северный путь: почему железная дорога через Сибирь так и не построена

Великий Северный путь: почему железная дорога через Сибирь так и не построена

Почему грандиозная железная дорога через Сибирь существует только на картах — и почему её строительство постоянно откладывают

Великий Северный путь: почему железная дорога через Сибирь так и не построена

Строительство железной дороги через Сибирь обсуждается уже более века, но проект так и не реализован из-за огромных затрат и сложнейших природных условий. Почему Россия до сих пор не связала северные регионы единой магистралью - в нашем материале.

Строительство железной дороги через Сибирь обсуждается уже более века, но проект так и не реализован из-за огромных затрат и сложнейших природных условий. Почему Россия до сих пор не связала северные регионы единой магистралью - в нашем материале.

Вопрос о строительстве дорог через север Сибири остается одним из самых долгожданных и обсуждаемых в транспортной истории России. Уже более ста лет на картах страны существует Великий Северный путь – масштабный проект, который должен соединить Мурманск с Обью и открыть доступ к богатствам Арктики. Однако на деле эта магистраль так и не появилась: шесть крупных регионов до сих пор остаются без железнодорожного сообщения со всем миром.

Идея соединить северные территории существовала еще в начале XX века. Художник и полярник Александр Борисов, вдохновленный арктическими экспедициями, первым предложил детальный маршрут и даже самостоятельно провел изыскания. В 1915 году его проект был одобрен, а уже в 1916-м включен в государственный план. Но революция и сильные потрясения остановили развитие.

За последние сто лет ни одна предпринимательская деятельность не воплотила в жизнь этот амбициозный замысел. В 1920-х годах альтернативный проект вновь появился на повестке, но из-за нехватки средств и ситуации в стране его заморозили. В 1930-е годы началось строительство восточного участка будущих магистралей – БАМа, однако в годы войны рельсы пришлось демонтировать ради нужд фронта. В 1950 году стартовала Трансполярная магистраль, но вечная мерзлота и болота оказались непреодолимыми препятствиями для тогдашних технологий. В 1970-х БАМ был объявлен стройкой века, но западная часть Великого Северного пути так и осталась на бумаге. Последняя попытка – экспертиза 2025 года, когда стоимость проекта оценивалась в 50 триллионов рублей, что сделало его реализацию невозможной в нынешних экономических условиях.

Разброс в оценках стоимости велик: от 1,4 триллиона рублей по расчетам сибирских ученых до 50 триллионов по итогам федеральной экспертизы. Причина – разные подходы к расчету: кто-то учитывает только рельсы, другие – инфраструктуру, энергетику, новые города и станции. Один километр пути в сложных условиях может стоить до 3 миллиардов рублей. К тому же климатические изменения и подтаивание вечной мерзлоты требуют развития новых технологий, что дополнительно увеличивает расходы.

Несмотря на всю сложность проекта, российские инженеры уже доказали, что способны строить дороги даже в самых суровых условиях. Пример – 500-километровая ветка на Ямале, где мост через Юрибей возвели за рекордные 349 дней, а опоры ушли в лед на 40 метров. Однако такие проекты остаются исключением, а не правилом: приоритеты государства смещены в сторону скоростных магистралей в обжитых частях страны.

Сегодня Транссиб остается главной транспортной артерией, соединяющей западную Сибирь со всем миром. Его участок от Екатеринбурга до Омска работает на пределе, альтернативы нет: с юга – граница, с севера – тайга и болота. Еще в 1940-х годах отсутствие дублера мешало быстрой переброске техники к арктическим портам. Сейчас ситуация не изменилась: проекты «Белкомур» и «Баренцкомур» существуют только на бумаге, а средства перенаправлены на другие нужды.

Строительство на вечной мерзлоте – отдельная история. Северо-Муйский тоннель на БАМе строили 26 лет: иностранная техника не справлялась, а рабочие вручную пробивали твердые породы. Всего на 15 километров тоннеля потребовалось два миллиона кубометров грунта и 700 тысяч кубов бетона. Великий Северный путь – это 2000 километров, и каждый километр требует особых решений.

Проблема строительства северной дороги – не только в технике или финансах, но и в исторических приоритетах. Как метко заметила Екатерина II, никакая смета гигантского проекта не удерживается от разрастания. За сто лет изменились только масштабы и цифры, но суть осталась прежней: без стального пути к холодным морям Россия ограничивает возможности развития Арктики и логистики. В этом контексте интересен опыт советских инженеров, которые искали альтернативные решения проблем – например, создание уникальных грузовиков на дровах. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о советском экспериментальном грузовике НАМИ-012 .

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