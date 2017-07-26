26 июля 2017, 12:45
Великобритания откажется от топливных двигателей к 2040 году
Европейские страны по очереди объявляют табу на бензиновые и дизельные двигатели. Власти Великобритании сообщили, что в течение 23 лет избавятся от «грязных» двигателей и по дорогам страны будут ездить «зеленые» автомобили.
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Столь серьезные меры вызваны печальной статистикой. Установлено, что 50 тыс. ранних смертей на Туманном Альбионе происходят из-за некачественного воздуха. Отметим, что ранее британские экологи призывали отказаться от бензиновых автомобилей, так как выхлоп от них оказался еще более вредным. В результате большая часть водителей пересели на дизельные машины. Теперь же в планах страны полностью отказаться от «вредных» транспортных средств.
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Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
Продам на запчасти Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) 2008 г/ в. Территориально нахожусь в Новосибирске. Почтой не отправляю. Самовывоз. В наличии есть практически все начиная от кузовщины и заканчивая мелочевкой. Цены договорные - очень приемлемые. Торг приветствуется. 8-913-456-66-19. Андрей ...
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