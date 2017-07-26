26 июля 2017, 12:45

Великобритания откажется от топливных двигателей к 2040 году

Европейские страны по очереди объявляют табу на бензиновые и дизельные двигатели. Власти Великобритании сообщили, что в течение 23 лет избавятся от «грязных» двигателей и по дорогам страны будут ездить «зеленые» автомобили.
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Этот шаг нацелен на защиту окружающей среды от вредных выбросов. В 2040 году продажа автомобилей с топливными «движками» будет запрещена. Конкретные меры реализуются уже сейчас. Так, власти страны предложили владельцам дизельного транспорта 3,5 тысячи фунтов для приобретения нового "зеленого" авто. А на борьбу с выбросами диоксида азота от дизельных агрегатов правительство выделило 255 млн фунтов.

Столь серьезные меры вызваны печальной статистикой. Установлено, что 50 тыс. ранних смертей на Туманном Альбионе происходят из-за некачественного воздуха. Отметим, что ранее британские экологи призывали отказаться от бензиновых автомобилей, так как выхлоп от них оказался еще более вредным. В результате большая часть водителей пересели на дизельные машины. Теперь же в планах страны полностью отказаться от «вредных» транспортных средств.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Согласен с вами, когда завод достроят, будет значительно легче как с покупкой машины, так и запчастями в целом.
Юра
Машщину для путешествий?
У них все кроссоверы до Н9, а Н9 это внедорожник, с рамным кузовом, с неразрезным задним мостом. Хоть нету там механических блокировок дифференциала, там за это электроника отвечает, назвать его кроссовером нельзя.
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Великобритания откажется от топливных двигателей к 2040 году
{{material_119986}}Этот шаг нацелен на защиту окружающей среды от вредных выбросов. В 2040 году продажа автомобилей с топливными «движками» будет запрещена. Конкретные меры реализуются уже сейчас. Так, власти страны предложили владельцам дизельного транспорта 3,5 тысячи фунтов для приобретения нового "зеленого" авто. А на борьбу с выбросами диоксида азота от дизельных агрегатов правительство выделило 255 млн фунтов.Столь серьезные меры вызваны печальной статистикой. Установлено, что 50 тыс. ранних смертей на Туманном Альбионе происходят из-за некачественного воздуха. Отметим, что ранее британские экологи призывали отказаться от бензиновых автомобилей, так как выхлоп от них оказался еще более вредным. В результате большая часть водителей пересели на дизельные машины. Теперь же в планах страны полностью отказаться от «вредных» транспортных средств.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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