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15 февраля 2020, 09:17

Великобритания запретит автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2032 году

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Фото: lifegate.com
Министр транспорта Великобритании заявил, что правительство перенесло сроки запрета на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей на 2032 год. Чиновники хотят уже к середине столетия достичь нулевых показателей по выбросам.
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Великобритания продолжает сдвигать сроки на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Уже через 12 лет в стране может прекратиться торговля новыми автомобилями, двигатели которых загрязняют окружающую среду.

Напомним, что ранее правительство объявляло о том, что продажи прекратятся к 2035 г., а два с половиной года назад речь шла о 2040 г. Британской автомобильной промышленности сокращение сроков нанесет серьезный ущерб, к тому же огромное количество рабочих окажется на улице. 

В январе 2020 года в Великобритании было продано более 13 000 гибридных автомобилей и 4 054 полностью электрических моделей. Правительство надеется, что запрет станет весомым аргументом покупать только полностью электрические транспортные средства. В свою очередь Ассоциация автомобильной промышленности (SMMT) заявляет о том, что в стране не развита инфраструктура для электрокаров.

Напомним, что вся Европа планирует в этом столетии отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Стратегия разработана до 2050 года.

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Великобритания запретит автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2032 году
{{material_127251}}Великобритания продолжает сдвигать сроки на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Уже через 12 лет в стране может прекратиться торговля новыми автомобилями, двигатели которых загрязняют окружающую среду.Напомним, что ранее правительство объявляло о том, что продажи прекратятся к 2035 г., а два с половиной года назад речь шла о 2040 г. Британской автомобильной промышленности сокращение сроков нанесет серьезный ущерб, к тому же огромное количество рабочих окажется на улице. В январе 2020 года в Великобритании было продано более 13 000 гибридных автомобилей и 4 054 полностью электрических моделей. Правительство надеется, что запрет станет весомым аргументом покупать только полностью электрические транспортные средства. В свою очередь Ассоциация автомобильной промышленности (SMMT) заявляет о том, что в стране не развита инфраструктура для электрокаров.Напомним, что вся Европа планирует в этом столетии отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Стратегия разработана до 2050 года.
2020-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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