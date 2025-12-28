Удивительный кемпер-велосипед: комфортный домик на колесах размером с кладовку – как он устроен и зачем его создали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 18:35

В мире появился необычный жилой фургон, который удивляет своими размерами. Его площадь меньше полутора квадратных метров, но внутри есть все для жизни. Как удалось уместить кухню, кровать и даже туалет в таком миниатюрном пространстве? Узнайте, кто и зачем создал этот уникальный кемпер.

В автомобильном мире время от времени разрабатываются проекты, которые нарушают привычные представления о комфорте и возможностях техники. Один из таких примеров — миниатюрный жилой фургон, созданный британским энтузиастом Энди Сондерсом. Его творчество официально признано самым маленьким домом на колесах, пригодным для проживания, и при этом оно не требует регистрации в качестве транспортного средства.

Фото: drive2.ru

Площадь этого необычного кемпера составляет всего 16 квадратных футов, что эквивалентно примерно 1,5 квадратным метрам. Несмотря на столь скромные размеры, внутри удалось разместить все необходимое для полноценного отдыха: здесь есть кровать, кухонная плита, шкаф, а также небольшой столик, за которым могут разместиться сразу четыре человека. Внутреннее пространство тщательно продумано и изолировано, чтобы даже в прохладную погоду сохранять тепло и уют.

Главная особенность фургона – отсутствие двигателя. Передвигаться на нем можно только с помощью педалей, как на велосипеде. Благодаря этому кемпер официально считается велосипедным транспортом, а значит, не требует оформления документов для выезда на дороги общего пользования. Однако, если вы собираетесь использовать его в темное время суток, необходимо установить габаритные огни в целях безопасности.

Фото: drive2.ru

Внутри мини-дома предусмотрено все для автономного освещения. Помимо спального места и кухни, здесь есть даже туалет, система отопления и водоснабжения. Несмотря на компактность, создателю удалось добиться высокого уровня комфорта. В отделке использованы мягкие материалы, детали, продуманные до мелочей, чтобы сделать пребывание внутри максимально уютным.

Проект был реализован всего за две недели и обошелся Энди в тысячу фунтов. Для создания кемпера он взял старый фургон Бедфорд Бэмби и педальную карту, получив в итоге уникальное транспортное средство. Идея возникла спонтанно - после обсуждения возможностей педальных велосипедов и их применения в быту. В результате появился единственный в своем роде фургон, который был создан для рекламной кампании одной компании и быстро привлек внимание широкой публики.

По словам автора, управлять таким транспортом не так просто – для этого нужны крепкие ноги и хорошая физическая форма, особенно если маршрут проходит по холмистой местности. Тем не менее, необычный домик на колесах вызывает восторг у всех, кто его видит, и доказывает, что даже в весьма ограниченных условиях можно создать уют и комфорт.

