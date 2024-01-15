Великолепный спорткар возрожденной итальянской марки начнут выпускать в 2024 году: всего соберут 72 экземпляра
Фото: De Tomaso
В конце 1990-х в De Tomaso начались серьезные проблемы. Компания была закрыта через год после смерти ее основателя в 2004 году. После нескольких попыток возрождения легендарной марки, в 2015 году компанию за 1 млн евро приобрела гонконгская Consolidated Ideal Team Ventures.
В 2019-м на Фестивале скорости в Гудвуде публике показали прототип гиперкара De Tomaso P72. Дизайнеры отдали дань уважения спорткарам 1960-х годов. Новинка получила среднемоторную компоновку, полностью карбоновый монокок и двигатель Ford V8 с наддувом. Производство этого великолепного гиперкара начнется во второй половине 2024 года. Всего будет выпущено 72 экземпляра. Каждый будет стоить порядка 750 000 евро.
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
16.01.2024, 12:40
Стало известно, какая судьба ждет непроданные дилерами автомобили
Одни автомобили разбирают как горячие пирожки, другие могут задержаться на складах дилеров на несколько месяцев и даже дольше. В такой ситуации у дилера есть как минимум четыре возможных варианта действий.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
16.01.2024, 12:40
Стало известно, какая судьба ждет непроданные дилерами автомобили
Одни автомобили разбирают как горячие пирожки, другие могут задержаться на складах дилеров на несколько месяцев и даже дольше. В такой ситуации у дилера есть как минимум четыре возможных варианта действий.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий