Великолепный спорткар возрожденной итальянской марки начнут выпускать в 2024 году: всего соберут 72 экземпляра

Ранее мы писали 5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей ... Читать далее

Марку De Tomaso основал в 1959 году Алехандро Де Томазо, гонщик аргентинского происхождения. Сначала компания специализировалась исключительно на сборке гоночных болидов для Формулы-1 и Формулы-2. Серийные автомобили здесь начали выпускать в 1963 году. Алехандро Де Томазо переманил к себе специалистов из Ferrari и Lamborghini, а в 1968 году приобрел ателье Ghia вместе с его главным дизайнером. С 1976 по 1993 год De Tomaso принадлежала легендарная итальянская марка Maserati.

В конце 1990-х в De Tomaso начались серьезные проблемы. Компания была закрыта через год после смерти ее основателя в 2004 году. После нескольких попыток возрождения легендарной марки, в 2015 году компанию за 1 млн евро приобрела гонконгская Consolidated Ideal Team Ventures.

Фото: De Tomaso

В 2019-м на Фестивале скорости в Гудвуде публике показали прототип гиперкара De Tomaso P72. Дизайнеры отдали дань уважения спорткарам 1960-х годов. Новинка получила среднемоторную компоновку, полностью карбоновый монокок и двигатель Ford V8 с наддувом. Производство этого великолепного гиперкара начнется во второй половине 2024 года. Всего будет выпущено 72 экземпляра. Каждый будет стоить порядка 750 000 евро.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах