Автор: Мария Степанова

14 мая 2026, 20:37

Velocitor X-1: электрический eVTOL с уникальной системой безопасности выходит на рынок США

Будущее настало: Американский стартап запускает серийное производство одноместного eVTOL с баллистическим парашютом и лидарной защитой

Американский стартап Velo X Aerospace запускает предзаказы на одноместный электрический летательный аппарат Velocitor X-1. Новинка обещает изменить подход к безопасности и городским перевозкам, а массовое производство намечено на 2027 год.

Американский рынок электрических летательных аппаратов переживает новый этап: компания Velo X Aerospace официально открыла приём предзаказов на серийную версию Velocitor X-1. Это одноместный eVTOL с вертикальным взлётом и посадкой, который уже вызвал ажиотаж среди профессионалов и энтузиастов. В условиях, когда сегмент eVTOL только появился, выпуск такого оборудования может задать новые стандарты городской мобильности и безопасности.

Velocitor X-1 построен по схеме восьми электродвигателей, сгруппированных попарно на четырёх консолях. Такая архитектура обеспечивает стабильный вертикальный взлёт и возможность зависания благодаря GPS-стабилизации. Максимальная скорость горизонтального полёта достигает 112 км/ч. Полного заряда аккумулятора хватает на час работы плюс 15-минутный резерв на случай чрезвычайных ситуаций. Для оформления предзаказа требуется депозит в размере 5000 долларов, а стоимость первых 100 экземпляров составляет 156 000 долларов за штуку. Уже 56 машин из первой партии нашли своих будущих владельцев, что говорит о высоком интересе к новинке. Массовое производство, вероятно, начнётся в первом квартале 2027 года, и, судя по динамике продаж, спрос на такие решения продолжит расти.

Техническая часть Velocitor X-1 заслуживает отдельного внимания. Управление реализовано в полуавтоматическом режиме, что соответствует требованиям к подготовке пилота и делает оборудование доступным для более широкого применения. За безопасность отвечает лидарная система LOWAS, которая в реальном времени отслеживает препятствия и корректирует маршрут.

В случае нештатной ситуации предусмотрен баллистический парашют, способный раскрываться даже на высоте 15 метров — редкое решение для аппаратов такого класса. Время полной зарядки аккумулятора — шесть часов, а грузоподъёмность ограничена 118 килограммами, что достаточно для одного пилота с багажом. Сейчас инженеры компании работают над улучшением системы освещения, внедрением новых технологий и более мощных компонентов для повышения надёжности и эффективности. По словам президента компании Галена Гейгли, уже протестировано три прототипа, и ставка сделана на сочетание инноваций с практическим применением.

Если рассматривать Velocitor X-1 в глобальном мировом тренде, можно отметить несколько важных моментов. Во-первых, развитие eVTOL в США идёт быстрее, чем в большинстве других стран, что связано с поддержкой стартапов и высоким спросом на инновационные решения для традиционных перевозок. Во-вторых, акцент на безопасности — от лидарных систем до баллистических парашютов — может стать новым стандартом для всего сегмента. В-третьих, есть аналогичные проекты и на российском рынке: опыт Velo X Aerospace может быть полезен отечественным разработчикам, которые только начинают осваивать направление eVTOL. Судя по имеющимся данным, интерес к таким устройствам будет только расти, а конкуренция — увеличиваться.

Интересно, что тенденция на электрификацию и новые стандарты безопасности прослеживается и в других сегментах транспорта. Например, в автомобильной отрасли активно обсуждается переход к электромобилям и новым дизайнерским решениям, как это видно по принципу обновленной концепции Toyota Corolla с акцентом на электрификацию . Это подтверждается тем, что рынок готов к переменам и ищет новые формы городской мобильности.

