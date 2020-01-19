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19 января 2020, 18:09

Велодорожки на наб. реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками

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Фото пользователя 110km.ru
На грядущей неделе петербургские чиновники намерены организовать совещание, на котором обсудят возможность демаркировки велосипедной полосы на наб. реки Фонтанки в Сенном округе Санкт-Петербурга.
Велодорожки на наб реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками

Фото пользователя 110km.ru

Цель возможных действий – организация парковки автомобилей. Другими словами: были велосипеды – стали автомобили. Такое положение дел мало устраивает актив местного сообщества. В соцсетях люди говорят, что данное «переформатирование» может стать первым шагом к полному уничтожению велоинфраструктуры на всем протяжении наб. Фонтанки.

Отмечается, что общественные активисты практически в ежедневном режиме бьются за сохранение велоинфраструктуры в центре СПб, в частности, «пеленгуя» автомобилистов, оставляющих свои машины на велополосе и вызывая по их душу экипажи ГИБДД.

Велодорожки на Фонтанке появились несколько лет назад в результате нашумевшего в свое время  проекта «Твой Бюджет». Сегодня, говорят активисты, власть отказывается от своего же решения и при этом плюет на мнение горожан, не проводя никаких общественных опросов.

В соцсетях люди считают, что планы чиновников – это, своего рода, «прощупывание ситуации» на предмет уничтожения велодвижения в центре мегаполиса, и призывают всех неравнодушных дать этому серьезный отпор.

А как считаете лично вы? Что нам важнее в туристической зоне: велодорожки или парковки для автомобилей?

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Сергей20.01.2020 01:16
Какие велодорожки? Я за год там видел 3 велосипеда
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Велодорожки на наб. реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками
Цель возможных действий – организация парковки автомобилей. Другими словами: были велосипеды – стали автомобили. Такое положение дел мало устраивает актив местного сообщества. В соцсетях люди говорят, что данное «переформатирование» может стать первым шагом к полному уничтожению велоинфраструктуры на всем протяжении наб. Фонтанки.Отмечается, что общественные активисты практически в ежедневном режиме бьются за сохранение велоинфраструктуры в центре СПб, в частности, «пеленгуя» автомобилистов, оставляющих свои машины на велополосе и вызывая по их душу экипажи ГИБДД. Велодорожки на Фонтанке появились несколько лет назад в результате нашумевшего в свое время  проекта «Твой Бюджет». Сегодня, говорят активисты, власть отказывается от своего же решения и при этом плюет на мнение горожан, не проводя никаких общественных опросов. В соцсетях люди считают, что планы чиновников – это, своего рода, «прощупывание ситуации» на предмет уничтожения велодвижения в центре мегаполиса, и призывают всех неравнодушных дать этому серьезный отпор.А как считаете лично вы? Что нам важнее в туристической зоне: велодорожки или парковки для автомобилей?
2020-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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