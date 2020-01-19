Велодорожки на наб. реки Фонтанки могут стать банальными автопарковками
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Фото пользователя 110km.ru
Цель возможных действий – организация парковки автомобилей. Другими словами: были велосипеды – стали автомобили. Такое положение дел мало устраивает актив местного сообщества. В соцсетях люди говорят, что данное «переформатирование» может стать первым шагом к полному уничтожению велоинфраструктуры на всем протяжении наб. Фонтанки.
Отмечается, что общественные активисты практически в ежедневном режиме бьются за сохранение велоинфраструктуры в центре СПб, в частности, «пеленгуя» автомобилистов, оставляющих свои машины на велополосе и вызывая по их душу экипажи ГИБДД.
Велодорожки на Фонтанке появились несколько лет назад в результате нашумевшего в свое время проекта «Твой Бюджет». Сегодня, говорят активисты, власть отказывается от своего же решения и при этом плюет на мнение горожан, не проводя никаких общественных опросов.
В соцсетях люди считают, что планы чиновников – это, своего рода, «прощупывание ситуации» на предмет уничтожения велодвижения в центре мегаполиса, и призывают всех неравнодушных дать этому серьезный отпор.
А как считаете лично вы? Что нам важнее в туристической зоне: велодорожки или парковки для автомобилей?
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