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6 февраля 2020, 00:33

Веломаршрут на проспекте Славы: что не так и почему?

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Фото пользователя 110km.ru
На данный момент в Санкт-Петербурге для любителей крутить педали доступен 31 велосипедный маршрут общей протяженностью 116,1 км. До конца текущего года появятся 21,8 км новых велосипедных маршрутов.

На днях Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил Адресную программу на создание и установку объектов внешнего благоустройства на период 2020–2020 годов. Согласно данным КРТИ, обустройство веломаршрутов запланировано по следующим направлениям: Приморский пр. от ул. Савушкина до Яхтенной ул.; Бухарестская ул. от Прогонной ул. до пр. Славы и от ул. Димитрова до ул. Олеко Дундича; ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина до Витебского пр.; пр. Культуры от Суздальского пр. до пр. Луначарского; Светлановский пр. от Тихорецкого пр. до пр. Тореза; пр. Тореза от Светлановского пр. до пл. Мужества; Политехническая ул. от пл. Мужества до ул. Карбышева; ул. Харченко от Полюстровского пр. до Кантемировской ул., а также пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.

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Корреспондент 110km.ru побывал в Купчино и заметил, что на пр. Славы соответствующая велосипедная разметка уже нанесена. В принципе, она никоим образом не мешает потоку автомобилей, потому как «базируется» на тротуаре, и, в общем-то, мало в чем «урезает» права пешеходов. Однако на размещенный в Сети наш пост горожане откликнулись с разными мнениями.

Те, кто «за»

Мари Канга, в частности, заметила, что «во всем мире есть такие дорожки. Чем они в Питере помешают»? Ей в унисон высказалась Екатерина Донецкая: «Действительно, пусть будет, пригодится»!

Roberto Serrano: «Петербург - очень удобный и подходящий город для вело, почему нет»? Андрей Райков: «Велодорожки нужны везде. Хотим оздоровить население - всем ездить на великах». Vera Semeoshenkova: «Нужна, конечно! Катаюсь там на роликах и велосипеде».

Сомневающиеся

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Марк Емельянов: «Ну, попробуйте разъехаться на ней двум велосипедам. А ещё открывающиеся двери машин. Нужно было с другой стороны тротуара делать дорожку. Я в Питере катал много в своё время. В сезон около парка будет много народа на велах. Плюс сквозной транзит между районами Сортировка – Ленинский».

Leonid Mousaev: «Дорожку прокладывали идиоты, которые практически не понимают, что это, и зачем «это» надо. Конечно, при движении по этой дорожке надо включать голову».

Плавали - знаем

Г-н Емельянов уточняет свой комментарий: «1) Если справа коляска, а слева - автомобиль, то разъезд невозможен. Лучше газон слева, а коляска – справа. 2) Двери постоянно не открываются, но на протяжении пары километров вероятность встретить такую машину повышается. Газон дверь не открывает. 3) Из машины люди входят и выходят. Возможно, не сразу. Выгружают около парка детей, коляски, а тут велодорожка. Если формально - полоса для движения транспорта! При этом отделённая от остального тротуара сплошной линией, вне дорожки ехать нельзя по правилам. 4) Полоса узкая. Ширина руля - до 800 мм. Выехать с дорожки нельзя, не нарушив ПДД».

На доводы г-на Емельянова Мари Канга отвечает в свойственной всем нам манере: «Вы голову себе не ломайте. Люди сами разберутся, что и как им делать, и как ехать. Это в Европе народ законопослушный, а наши - нет. Если что, то и рядом с дорожкой проедут. А двери машин постоянно не открываются и закрываются, поэтому мешать не будут».


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Михаил
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Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
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ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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Веломаршрут на проспекте Славы: что не так и почему?
На днях Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил Адресную программу на создание и установку объектов внешнего благоустройства на период 2020–2020 годов. Согласно данным КРТИ, обустройство веломаршрутов запланировано по следующим направлениям: Приморский пр. от ул. Савушкина до Яхтенной ул.; Бухарестская ул. от Прогонной ул. до пр. Славы и от ул. Димитрова до ул. Олеко Дундича; ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина до Витебского пр.; пр. Культуры от Суздальского пр. до пр. Луначарского; Светлановский пр. от Тихорецкого пр. до пр. Тореза; пр. Тореза от Светлановского пр. до пл. Мужества; Политехническая ул. от пл. Мужества до ул. Карбышева; ул. Харченко от Полюстровского пр. до Кантемировской ул., а также пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.{{material_128802}} Корреспондент 110km.ru побывал в Купчино и заметил, что на пр. Славы соответствующая велосипедная разметка уже нанесена. В принципе, она никоим образом не мешает потоку автомобилей, потому как «базируется» на тротуаре, и, в общем-то, мало в чем «урезает» права пешеходов. Однако на размещенный в Сети наш пост горожане откликнулись с разными мнениями. Те, кто «за»Мари Канга, в частности, заметила, что «во всем мире есть такие дорожки. Чем они в Питере помешают»? Ей в унисон высказалась Екатерина Донецкая: «Действительно, пусть будет, пригодится»!Roberto Serrano: «Петербург - очень удобный и подходящий город для вело, почему нет»? Андрей Райков: «Велодорожки нужны везде. Хотим оздоровить население - всем ездить на великах». Vera Semeoshenkova: «Нужна, конечно! Катаюсь там на роликах и велосипеде».Сомневающиеся{{material_128762}} Марк Емельянов: «Ну, попробуйте разъехаться на ней двум велосипедам. А ещё открывающиеся двери машин. Нужно было с другой стороны тротуара делать дорожку. Я в Питере катал много в своё время. В сезон около парка будет много народа на велах. Плюс сквозной транзит между районами Сортировка – Ленинский».Leonid Mousaev: «Дорожку прокладывали идиоты, которые практически не понимают, что это, и зачем «это» надо. Конечно, при движении по этой дорожке надо включать голову».Плавали - знаемГ-н Емельянов уточняет свой комментарий: «1) Если справа коляска, а слева - автомобиль, то разъезд невозможен. Лучше газон слева, а коляска – справа. 2) Двери постоянно не открываются, но на протяжении пары километров вероятность встретить такую машину повышается. Газон дверь не открывает. 3) Из машины люди входят и выходят. Возможно, не сразу. Выгружают около парка детей, коляски, а тут велодорожка. Если формально - полоса для движения транспорта! При этом отделённая от остального тротуара сплошной линией, вне дорожки ехать нельзя по правилам. 4) Полоса узкая. Ширина руля - до 800 мм. Выехать с дорожки нельзя, не нарушив ПДД».На доводы г-на Емельянова Мари Канга отвечает в свойственной всем нам манере: «Вы голову себе не ломайте. Люди сами разберутся, что и как им делать, и как ехать. Это в Европе народ законопослушный, а наши - нет. Если что, то и рядом с дорожкой проедут. А двери машин постоянно не открываются и закрываются, поэтому мешать не будут».
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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