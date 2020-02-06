Веломаршрут на проспекте Славы: что не так и почему?
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На днях Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил Адресную программу на создание и установку объектов внешнего благоустройства на период 2020–2020 годов. Согласно данным КРТИ, обустройство веломаршрутов запланировано по следующим направлениям: Приморский пр. от ул. Савушкина до Яхтенной ул.; Бухарестская ул. от Прогонной ул. до пр. Славы и от ул. Димитрова до ул. Олеко Дундича; ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина до Витебского пр.; пр. Культуры от Суздальского пр. до пр. Луначарского; Светлановский пр. от Тихорецкого пр. до пр. Тореза; пр. Тореза от Светлановского пр. до пл. Мужества; Политехническая ул. от пл. Мужества до ул. Карбышева; ул. Харченко от Полюстровского пр. до Кантемировской ул., а также пр. Славы от Белградской ул. до Софийской ул.
Те, кто «за»
Мари Канга, в частности, заметила, что «во всем мире есть такие дорожки. Чем они в Питере помешают»? Ей в унисон высказалась Екатерина Донецкая: «Действительно, пусть будет, пригодится»!
Roberto Serrano: «Петербург - очень удобный и подходящий город для вело, почему нет»? Андрей Райков: «Велодорожки нужны везде. Хотим оздоровить население - всем ездить на великах». Vera Semeoshenkova: «Нужна, конечно! Катаюсь там на роликах и велосипеде».
Сомневающиеся
Leonid Mousaev: «Дорожку прокладывали идиоты, которые практически не понимают, что это, и зачем «это» надо. Конечно, при движении по этой дорожке надо включать голову».
Плавали - знаем
Г-н Емельянов уточняет свой комментарий: «1) Если справа коляска, а слева - автомобиль, то разъезд невозможен. Лучше газон слева, а коляска – справа. 2) Двери постоянно не открываются, но на протяжении пары километров вероятность встретить такую машину повышается. Газон дверь не открывает. 3) Из машины люди входят и выходят. Возможно, не сразу. Выгружают около парка детей, коляски, а тут велодорожка. Если формально - полоса для движения транспорта! При этом отделённая от остального тротуара сплошной линией, вне дорожки ехать нельзя по правилам. 4) Полоса узкая. Ширина руля - до 800 мм. Выехать с дорожки нельзя, не нарушив ПДД».
На доводы г-на Емельянова Мари Канга отвечает в свойственной всем нам манере: «Вы голову себе не ломайте. Люди сами разберутся, что и как им делать, и как ехать. Это в Европе народ законопослушный, а наши - нет. Если что, то и рядом с дорожкой проедут. А двери машин постоянно не открываются и закрываются, поэтому мешать не будут».
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