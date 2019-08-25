Велопарковочное пространство Петербурга: что сделано, что предстоит сделать
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Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото: КРТИ
Фото пользователя 110km.ru
Сопутствующая и в то же время обособленная тема касается тех, кто любит крутить педали. В первом полугодии 2019-го завершены работы по размещению велопешеходной дорожки на Ораниенбаумском пр. в Ломоносове. Она стала хорошим подарком к открытию Детской школы искусств им. И.Ф. Стравинского. Параллельно рабочие «прорубают» сразу 2 новых велосипедных маршрутов протяженностью 18,1 км, а специалисты проектируют 6 веломаршрутов протяженностью 23,2 км.
Что готовится?
В III квартале текущего года сторонникам ЗОЖ станет еще вольготнее в городе, потому как Городской центр управления парковками полон намерения завершить обустройство еще 7 велосипедных маршрутов общей протяженностью порядка 32,4 км.
Добавится и машиномест. Во II половине года, завершится проектирование 5 перехватывающих и городской автостоянки, будут введены в эксплуатацию 4 перехватывающие автостоянки - у станций метро «Проспект Большевиков», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская».
Сергей Куканов говорит, что подведомственный ему ГЦУП ведет постоянный диалог с петербуржцами по вопросам формирования комфортной городской среды, в том числе посредством проведения встреч, общественных обсуждений и открытых лекций.
Кстати, цены снижены
На днях отменена плата за размещение автобусов на городских автостоянках у ГМЗ «Петергоф» (Санкт Петербургский пр., северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем) и у ДПА «Ораниенбаум» (Краснофлотское ш., юго-западнее пересечения с Ветеринарным пер.).
С 2 800 до 2 500 рублей снижен размер единовременного авансового платежа за месяц размещения мотоциклов и легковушек на городской автостоянке на Прудовой ул. (юго-восточнее пересечения с Волконской ул.) и с 3 000 до 2 000 рублей - на перехватывающей автостоянке у станции метро «Волковская» (Касимовская ул., юго восточнее пересечения с Задворной ул.). Доступнее (со 100 до 50 рублей в час) стало размещение машин на городской автостоянке у дома 30, лит. А, по Синопской наб.
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