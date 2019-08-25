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25 августа 2019, 14:32

Велопарковочное пространство Петербурга: что сделано, что предстоит сделать

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Фото пользователя 110km.ru
В настоящее время в Санкт-Петербурге идут работы по созданию двух перехватывающих автостоянок - у станций метро «Проспект Большевиков» и «Ломоносовская». Кроме того, продолжается проектирование еще 4 перехватывающих автостоянок - у станций метро «Улица Дыбенко», «Шушары», «Старая Деревня» и ж/д станции Царское Cело, а также городской автостоянки на ул. Савушкина.
Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать

Фото: КРТИ

Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать

Фото: КРТИ

Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать

Фото: КРТИ

Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать

Фото пользователя 110km.ru

Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать
Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать
Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать
Велопарковочное пространство Петербурга что сделано что предстоит сделать

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По словам директора Городского центра управления парковками Сергея Куканова, это происходит в рамках развития парковочного пространства в городе на Неве. Доход городского бюджета от эксплуатации парковочного пространства по итогам I полугодия 2019-го составил 51,4 млн рублей, из которых 30,6 млн рублей принесла эксплуатация городских автостоянок, 1,5 млн рублей – перехватывающих и 19,3 млн рублей – зоны платной парковки.

Сопутствующая и в то же время обособленная тема касается тех, кто любит крутить педали. В первом полугодии 2019-го завершены работы по размещению велопешеходной дорожки на Ораниенбаумском пр. в Ломоносове. Она стала хорошим подарком к открытию Детской школы искусств им. И.Ф. Стравинского. Параллельно рабочие «прорубают» сразу 2 новых велосипедных маршрутов протяженностью 18,1 км, а специалисты проектируют 6 веломаршрутов протяженностью 23,2 км.

Что готовится?

В III квартале текущего года сторонникам ЗОЖ станет еще вольготнее в городе, потому как Городской центр управления парковками полон намерения завершить обустройство еще 7 велосипедных маршрутов общей протяженностью порядка 32,4 км.

Добавится и машиномест. Во II половине года, завершится проектирование 5 перехватывающих и городской автостоянки, будут введены в эксплуатацию 4 перехватывающие автостоянки - у станций метро «Проспект Большевиков», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская».

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Также до конца текущего года автоматизируют городскую автостоянку на ул. Коммуны и проведут отдельные виды строительно-монтажных работ на перехватывающей автостоянке у станции метро  «Рыбацкое», в том числе работы по ее автоматизации.

Сергей Куканов говорит, что подведомственный ему ГЦУП ведет постоянный диалог с петербуржцами по вопросам формирования комфортной городской среды, в том числе посредством проведения встреч, общественных обсуждений и открытых лекций.

Кстати, цены снижены

На днях отменена плата за размещение автобусов на городских автостоянках у ГМЗ «Петергоф» (Санкт Петербургский пр., северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем) и у ДПА «Ораниенбаум» (Краснофлотское ш., юго-западнее пересечения с Ветеринарным пер.).

С 2 800 до 2 500 рублей снижен размер единовременного авансового платежа за месяц размещения мотоциклов и легковушек на городской автостоянке на Прудовой ул. (юго-восточнее пересечения с Волконской ул.) и с 3 000 до 2 000 рублей - на перехватывающей автостоянке у станции метро «Волковская» (Касимовская ул., юго восточнее пересечения с Задворной ул.). Доступнее (со 100 до 50 рублей в час) стало размещение машин на городской автостоянке у дома 30, лит. А, по Синопской наб.


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Велопарковочное пространство Петербурга: что сделано, что предстоит сделать
{{material_126753}} По словам директора Городского центра управления парковками Сергея Куканова, это происходит в рамках развития парковочного пространства в городе на Неве. Доход городского бюджета от эксплуатации парковочного пространства по итогам I полугодия 2019-го составил 51,4 млн рублей, из которых 30,6 млн рублей принесла эксплуатация городских автостоянок, 1,5 млн рублей – перехватывающих и 19,3 млн рублей – зоны платной парковки.Сопутствующая и в то же время обособленная тема касается тех, кто любит крутить педали. В первом полугодии 2019-го завершены работы по размещению велопешеходной дорожки на Ораниенбаумском пр. в Ломоносове. Она стала хорошим подарком к открытию Детской школы искусств им. И.Ф. Стравинского. Параллельно рабочие «прорубают» сразу 2 новых велосипедных маршрутов протяженностью 18,1 км, а специалисты проектируют 6 веломаршрутов протяженностью 23,2 км.Что готовится?В III квартале текущего года сторонникам ЗОЖ станет еще вольготнее в городе, потому как Городской центр управления парковками полон намерения завершить обустройство еще 7 велосипедных маршрутов общей протяженностью порядка 32,4 км.Добавится и машиномест. Во II половине года, завершится проектирование 5 перехватывающих и городской автостоянки, будут введены в эксплуатацию 4 перехватывающие автостоянки - у станций метро «Проспект Большевиков», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская».{{material_126859}} Также до конца текущего года автоматизируют городскую автостоянку на ул. Коммуны и проведут отдельные виды строительно-монтажных работ на перехватывающей автостоянке у станции метро  «Рыбацкое», в том числе работы по ее автоматизации.Сергей Куканов говорит, что подведомственный ему ГЦУП ведет постоянный диалог с петербуржцами по вопросам формирования комфортной городской среды, в том числе посредством проведения встреч, общественных обсуждений и открытых лекций.Кстати, цены сниженыНа днях отменена плата за размещение автобусов на городских автостоянках у ГМЗ «Петергоф» (Санкт Петербургский пр., северо-восточнее пересечения с Петергофским ручьем) и у ДПА «Ораниенбаум» (Краснофлотское ш., юго-западнее пересечения с Ветеринарным пер.).С 2 800 до 2 500 рублей снижен размер единовременного авансового платежа за месяц размещения мотоциклов и легковушек на городской автостоянке на Прудовой ул. (юго-восточнее пересечения с Волконской ул.) и с 3 000 до 2 000 рублей - на перехватывающей автостоянке у станции метро «Волковская» (Касимовская ул., юго восточнее пересечения с Задворной ул.). Доступнее (со 100 до 50 рублей в час) стало размещение машин на городской автостоянке у дома 30, лит. А, по Синопской наб.
2019-08-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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