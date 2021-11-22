«Велосипед — не только страдания», новый рекламный ролик электробайка высмеивает классических велосипедистов
«Гуру электрического велосипеда» Harley-Davidson пробиваясь сквозь стереотипы велосипедной культуры выпустил юмористический ролик о том, что надо просто получать удовольствие от езды. Стоит отметить, что это продукт дочерней компании Harley-Davidson Serial 1, которая производит электрические велосипеды премиум-класса. Харли представляет собой столетнюю медлительную корпорацию, а вот Serial 1 её энергичное и проворное дитя. Никакого хрома, никаких дросселей, только педаль с электроприводом.
Serial 1 объединился с Allies & Co и Bash, чтобы создать «eBike Guru», комичный короткометражный фильм, в котором исследуется, как новый владелец электрического велосипеда может поддаться соблазну попасть в ловушку стереотипной велосипедной культуры.
Бренд-менеджер Serial Аарон Франк объяснил, что статус компании как аутсайдера в отрасли означает, что им нужно искать умные способы донести свое послание.
«Рынок электронных велосипедов переполнен и хаотичен, и такой контент один из способов выделиться. Мы хотели немного повеселиться и воспользоваться нашим статусом аутсайдеров в велосипедной индустрии, чтобы создать юмористический контент, который может исходить только от Serial 1. В то же время многие из наших основных клиентов не велосипедисты и не делают этого. Поймите, что езда на велосипеде — это не только страдания. Электровелосипеды — лучший способ вести активный образ жизни, получать удовольствие и исследовать мир на двух колесах».
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