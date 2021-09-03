Посмотрите на велосипед с реактивным двигателем: главное – покрепче держаться за руль
Сам велосипед с прочной рамой из углеродного волокна и алюминия, обули в покрышки, способные выдерживать любые удары на высоких скоростях. Установка реактивного двигателя на велосипед обошлась Ван Наню в 330 000 юаней (3,7 млн рублей).
Вместо полноценного топливного бака он использовал обычную бутылку. Именно поэтому удовольствие от первой поездки длилось всего 30 секунд – после чего топливо в бутылке кончилось. Но за эти 30 секунд велосипед успел разогнаться до 130 км/ч. Видео заезда быстро разлетелось по китайским соцсетям, а затем по всему миру.
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