16 февраля 2022, 07:20
Велосипедист сбил тиктокера, когда тот выходил из своего «Майбаха»
Накануне в Москве произошло необычное ДТП. Февральским вечером велосипедист на полном ходу снес выходившего из новенького Mercedes-Maybach Даню Милохина, звезду российского Тиктока.
Дарья Климова Фото: Life Shot
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Как пишет Mash, решили все мирно и даже скорую вызывать не стали. Судя по видео, в первые минуты после аварии Даня Милохин находился в шоковом состоянии. Однако он быстро пришел в себя и заснял свои ужасные раны для Инстаграма. Теперь поклонники гадают, был ли это действительно несчастный случай или очередной хайп.
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Упомянутые модели: Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р)
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