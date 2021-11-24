Велосипедист-художник попал в Книгу рекордов Гиннесса (но рисует он вовсе не на холсте)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Идея пришлась Хойту по вкусу, и за следующие пять лет он со своим велосипедом собрал богатое портфолио, состоящее из всевозможных простых и сложных рисунков. Есть в его коллекции утка с утятами, рождественское поздравление, портрет Санта-Клауса и снеговик Фрости. Последний рисунок принес велохудожнику место в Книге рекордов Гиннесса за самый большой рисунок, созданный во время непрерывного 12-часового сеанса GPS-рисования на велосипеде. На его картине изображен мужчина – мистер Мовембер с усами, очертания которых тянутся через весь Лондон. Чтобы создать усатого человека, Хойту пришлось проехать на своем велосипеде 107 километров. При этом он столкнулся с некоторыми трудностями в виде перекрытых дорог и скоплений людей.
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