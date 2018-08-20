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20 августа 2018, 11:59
Велосипедистов могут начать штрафовать за оставление места ДТП
В московском управлении Госавтоинспекции подтвердили, что велосипедистов, уехавших с места ДТП, могут привлечь к административной ответственности. Наказание для них, однако, не будет таким суровым, как для автомобилистов.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять у велосипедистов знание правил дорожного движения, а также ...Читать далее
Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения для велосипедистов чуть выше, чем для пешеходов – 800 рублей. А если гражданин был при этом еще и пьян, то сумма может возрасти до 1 500 рублей. Штраф от 1 000 до 1 500 рублей придется заплатить велосипедистам, причинившим ущерб жизни и здоровью других участников дорожного движения.
По статистике с января по июль 2018 года в Москве было зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Причиной каждого пятого из них (21%) стало нарушение ПДД велосипедистами. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести обязательную государственную регистрацию велосипедов, а также обязать велосипедистов сдавать экзамены на знание правил дорожного движения.
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22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
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