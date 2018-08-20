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20 августа 2018, 11:59

Велосипедистов могут начать штрафовать за оставление места ДТП

В московском управлении Госавтоинспекции подтвердили, что велосипедистов, уехавших с места ДТП, могут привлечь к административной ответственности. Наказание для них, однако, не будет таким суровым, как для автомобилистов.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять у велосипедистов знание правил дорожного движения, а также ...
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В пресс-службе столичного управления ГИБДД в ответ на запрос журналистов «Российской газеты» сообщили, что для велосипедистов в КоАП предусмотрена ответственность за нарушение ПДД. Привлечь их можно и за оставление места происшествия. Но отдельной статьи для такого правонарушения нет, поэтому инспектор теоретически может оформить протокол по общим статьям 12.29 и 12.30 КоАП. На практике сделать это будет непросто, ведь у велосипеда нет госномера, который могли бы запомнить очевидцы происшествия.

Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения для велосипедистов чуть выше, чем для пешеходов – 800 рублей. А если гражданин был при этом еще и пьян, то сумма может возрасти до 1 500 рублей. Штраф от 1 000 до 1 500 рублей придется заплатить велосипедистам, причинившим ущерб жизни и здоровью других участников дорожного движения.

По статистике с января по июль 2018 года в Москве было зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Причиной каждого пятого из них (21%) стало нарушение ПДД велосипедистами. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести обязательную государственную регистрацию велосипедов, а также обязать велосипедистов сдавать экзамены на знание правил дорожного движения.

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Велосипедистов могут начать штрафовать за оставление места ДТП
{{material_123361}}В пресс-службе столичного управления ГИБДД в ответ на запрос журналистов «Российской газеты» сообщили, что для велосипедистов в КоАП предусмотрена ответственность за нарушение ПДД. Привлечь их можно и за оставление места происшествия. Но отдельной статьи для такого правонарушения нет, поэтому инспектор теоретически может оформить протокол по общим статьям 12.29 и 12.30 КоАП. На практике сделать это будет непросто, ведь у велосипеда нет госномера, который могли бы запомнить очевидцы происшествия.Размер штрафа за нарушение правил дорожного движения для велосипедистов чуть выше, чем для пешеходов – 800 рублей. А если гражданин был при этом еще и пьян, то сумма может возрасти до 1 500 рублей. Штраф от 1 000 до 1 500 рублей придется заплатить велосипедистам, причинившим ущерб жизни и здоровью других участников дорожного движения.По статистике с января по июль 2018 года в Москве было зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Причиной каждого пятого из них (21%) стало нарушение ПДД велосипедистами. Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал ввести обязательную государственную регистрацию велосипедов, а также обязать велосипедистов сдавать экзамены на знание правил дорожного движения.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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