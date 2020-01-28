Велосипеды с набережной реки Фонтанки никуда не уедут
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Фото: КРТИ
Оказывается, народное возмущение жителей Центрального и Адмиралтейского района заставило местные власти более тщательно проанализировать свое же решение относительно данного вопроса. Сотрудники КРТИ, их коллеги из Городского центра управления парковками таки встретились с народными активистами и представителями городского велодвижения. А это уже само по себе многого стоит.
Когда в горожанах «согласья нет»
Петербуржцы, проживающие в муниципальных образованиях Литейный округ, Дворцовый округ и Екатерингофский, равно как и сотрудники городского велодвижения отметили востребованность велосипедной полосы на набережной и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства. При этом они высказались за необходимость повышения безопасности движения по велодорожке.
Стороны дискуссии внимательно выслушали доводы «за» и «против» и в итоге согласились с предложениями по снижению скоростного режима и обустройству искусственных дорожных неровностей на аварийноопасных участках наб. Фонтанки. Это, по общему мнению, должно стать одним из действенных способов повышения безопасности движения по велополосе на набережной.
Полезность состоявшегося диалога выразилась и в принятом решении о необходимости проработки мероприятий (в том числе на наб. реки Фонтанки), направленных на упорядочивание парковочного пространства с выделением мест для посадки-высадки пассажиров туристических автобусов, коих здесь в сезон немало.
Стратегия - на стороне пешеходов
Следует заметить, что в городе на Неве принята и реализуется Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в которой обозначена необходимость реализации потенциала развития внутренней транспортной системы города, в том числе за счет сдерживания роста использования личного автотранспорта и развития системы веломаршрутов.
А есть еще Транспортная стратегия Санкт-Петербурга. Она четко указывает на необходимость обеспечения доступности транспортной системы на основе учета интересов всех граждан, в том числе не имеющих автомобилей (доля которых составляет порядка 68% от общей численности населения СПб). Так вот, в ней приоритеты при принятии решений по вопросам развития транспортной системы определены стратегией в четкой последовательности: «пешеход – городской пассажирский транспорт – личный автотранспорт».
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