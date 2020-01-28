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28 января 2020, 17:29

Велосипеды с набережной реки Фонтанки никуда не уедут

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Фото: КРТИ
Похоже, поставлена точка в истории с возможной трансформацией велодорожки на наб. реки Фонтанки в автомобильную парковку, о чем портал 110km.ru писал девять дней назад. Только что из недр Комитета по развитию транспортной инфраструктуры пришла информация с четкой позицией чиновников: «Непосредственно велополоса на наб. реки Фонтанки ликвидирована не будет».
Велосипеды с набережной реки Фонтанки никуда не уедут

Фото: КРТИ

Оказывается, народное возмущение жителей Центрального и Адмиралтейского района заставило местные власти более тщательно проанализировать свое же решение относительно данного вопроса. Сотрудники КРТИ, их коллеги из Городского центра управления парковками таки встретились с народными активистами и представителями городского велодвижения. А это уже само по себе многого стоит.

Когда в горожанах «согласья нет»

Петербуржцы, проживающие в муниципальных образованиях Литейный округ, Дворцовый округ и Екатерингофский, равно как и сотрудники городского велодвижения отметили востребованность велосипедной полосы на набережной и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства. При этом они высказались за необходимость повышения безопасности движения по велодорожке.

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Однако в диалоге слышалось и противоположное мнение. Оно исходило от «посланников» МО «Сенной округ», которые указали на небезопасность данной велополосы и посетовали на ее непопулярность среди любителей покрутить педали. Сторонники данного мнения проявили недовольство тем, что «до принятия данного решения не были проведены опросы общественного мнения». Как заявил глава МО «Сенной округ», местные жители выступают против данной велополосы».

Стороны дискуссии внимательно выслушали доводы «за» и «против» и в итоге согласились с предложениями по снижению скоростного режима и обустройству искусственных дорожных неровностей на аварийноопасных участках наб. Фонтанки. Это, по общему мнению, должно стать одним из действенных способов повышения безопасности движения по велополосе на набережной.

Полезность состоявшегося диалога выразилась и в принятом решении о необходимости проработки мероприятий (в том числе на наб. реки Фонтанки), направленных на упорядочивание парковочного пространства с выделением мест для посадки-высадки пассажиров туристических автобусов, коих здесь в сезон немало.

Стратегия - на стороне пешеходов

Следует заметить, что в городе на Неве принята и реализуется Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в которой обозначена необходимость реализации потенциала развития внутренней транспортной системы города, в том числе за счет сдерживания роста использования личного автотранспорта и развития системы веломаршрутов.

А есть еще Транспортная стратегия Санкт-Петербурга. Она четко указывает на необходимость обеспечения доступности транспортной системы на основе учета интересов всех граждан, в том числе не имеющих автомобилей (доля которых составляет порядка 68% от общей численности населения СПб). Так вот, в ней приоритеты при принятии решений по вопросам развития транспортной системы определены стратегией в четкой последовательности: «пешеход – городской пассажирский транспорт – личный автотранспорт».


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Велосипеды с набережной реки Фонтанки никуда не уедут
Оказывается, народное возмущение жителей Центрального и Адмиралтейского района заставило местные власти более тщательно проанализировать свое же решение относительно данного вопроса. Сотрудники КРТИ, их коллеги из Городского центра управления парковками таки встретились с народными активистами и представителями городского велодвижения. А это уже само по себе многого стоит. Когда в горожанах «согласья нет»Петербуржцы, проживающие в муниципальных образованиях Литейный округ, Дворцовый округ и Екатерингофский, равно как и сотрудники городского велодвижения отметили востребованность велосипедной полосы на набережной и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства. При этом они высказались за необходимость повышения безопасности движения по велодорожке.{{material_128671}} Однако в диалоге слышалось и противоположное мнение. Оно исходило от «посланников» МО «Сенной округ», которые указали на небезопасность данной велополосы и посетовали на ее непопулярность среди любителей покрутить педали. Сторонники данного мнения проявили недовольство тем, что «до принятия данного решения не были проведены опросы общественного мнения». Как заявил глава МО «Сенной округ», местные жители выступают против данной велополосы».Стороны дискуссии внимательно выслушали доводы «за» и «против» и в итоге согласились с предложениями по снижению скоростного режима и обустройству искусственных дорожных неровностей на аварийноопасных участках наб. Фонтанки. Это, по общему мнению, должно стать одним из действенных способов повышения безопасности движения по велополосе на набережной.Полезность состоявшегося диалога выразилась и в принятом решении о необходимости проработки мероприятий (в том числе на наб. реки Фонтанки), направленных на упорядочивание парковочного пространства с выделением мест для посадки-высадки пассажиров туристических автобусов, коих здесь в сезон немало.Стратегия - на стороне пешеходовСледует заметить, что в городе на Неве принята и реализуется Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в которой обозначена необходимость реализации потенциала развития внутренней транспортной системы города, в том числе за счет сдерживания роста использования личного автотранспорта и развития системы веломаршрутов.А есть еще Транспортная стратегия Санкт-Петербурга. Она четко указывает на необходимость обеспечения доступности транспортной системы на основе учета интересов всех граждан, в том числе не имеющих автомобилей (доля которых составляет порядка 68% от общей численности населения СПб). Так вот, в ней приоритеты при принятии решений по вопросам развития транспортной системы определены стратегией в четкой последовательности: «пешеход – городской пассажирский транспорт – личный автотранспорт».
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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