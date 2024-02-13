Венесуэла обвинила США в краже «Боинга»

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По словам главы дипломатического ведомства Венесуэлы, США и Аргентина нарушили все нормы, регулирующие гражданскую аэронавтику, а также коммерческие, гражданские и политические права авиакомпании, спровоцировав угрозу для безопасности авиасвязи в регионе. Страна пообещала дать решительный, прямой и соразмерный ответ, пишет издание Profile.ru

Cамолет был передан Венесуэле находящейся под санкциями иранской компанией Mahan Air. В июне 2022 года борт, принадлежащий авиакомпании Aerocargos del Sur, также известной как Emtrasur, приземлился на дозаправку в Аргентине и был задержан по запросу американских властей. США обвинили компанию в нарушении санкций, связанных с перевозкой оружия для террористических организаций. Экипаж, состоящий из пятерых граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы, также сначала задержали, но отпустили после проверки на связь с террористическими группировками. А самолет полтора года провел в Аргентине. В январе местный суд удовлетворил запрос Вашингтона о передаче лайнера, и 12 февраля он был доставлен в США.

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