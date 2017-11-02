2 ноября 2017, 09:32

Venom F5: самый быстрый на планете

Американское авто-ателье Hennessey официально представило свой гиперкар Venom F5. По словам создателей, новинка способна разгоняться до 300 миль в час (482 км/ч).
^
  Venom F5: самый быстрый на планете Venom F5: самый быстрый на планете Venom F5: самый быстрый на планете Venom F5: самый быстрый на планете Venom F5: самый быстрый на планете Venom F5: самый быстрый на планете
6
фото
  

Ранее мы писали
Производитель мелкосерийных суперкаров Hennessey опубликовал интригующий тизер ожидаемой новинки. На изображении ...
Читать далее
Для достижения впечатляющих характеристик, разработчикам пришлось отказаться от шасси, созданного компанией Lotus. Поэтому гиперкар был с нуля разработан Hennessey без использования существующих компонентов.

Для снижения массы были применены углепластиковые кузовные панели и карбоновый каркас. В итоге получился автомобиль с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,33. Принято считать, что основной конкурент новинки - это Bugatti Chiron, а у него этот показатель равен 0,38. Отметим, что у Venom прошлого поколения коэффициент составлял 0,44.

Гиперкар получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель V8, созданный специально для него. Силовая отдача агрегата составляет 1 600 «лошадей» и 1 762 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с 7-диапазонной роботизированной коробкой с одним сцеплением.

Не забывая о том, что некоторые любители экстремально быстрой езды предпочитают полный контроль над автомобилем, компания сохранила возможность установки механической коробки передач. Но, как подчеркивают представители марки, в этом случает водителю придется самостоятельно справляться с пробуксовкой и особым трекшн-контролем, сохраняющим активность до 225 км/ч и работающим на основе GPS-данных. Внутреннее убранство выполнено с использованием углеродного волокна и алькантары.

По предварительным данным, развить скорость с нуля до 300 км/ч гиперкар может за 10 секунд, а для разгона до 400 км/ч - за 20 секунд. Очевидно, что настолько быстрый автомобиль не может обойтись без дополнительного оборудования. Марка предусмотрела широкий выбор опций - на 600 000 долларов.

Hennessey выпустит всего 24 экземпляра Venom F5. Каждый из них будет стоит не менее 1 600 000 долларов. Сборка автомобилей налажена на заводе марки в Техасе. Первые заказчики смогут получить свой самый быстрый автомобиль в первые месяцы 2019 года. Самое интересное в том, что купить авто просто так не получится - сначала нужно получить одобрение самого Джона Хеннесcи.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто Жукова | отзывы
Нда уж! Сам не Питерский, в родном городе где покупал машину дилер постоянно навязывал ненужный ремонт, рисовал поломки которых просто быть не могло (например на 15 тыс пробега мне сказали менять рулевую рейку из-за каких-то там стуков при повороте, которых я НИКОГДА не слышал) . Летом был с семьей в ...
Лёха
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Нормальный автомобиль в условиях города, правда ломался у меня часто. Может из-за того, что брал ее б/ у, хотя состояние на момент покупки было более менее нормальным. Нравится салон - он большой и удобный. Расстояние от педалей до водительского сидения тоже нормальное. Я - человек немаленькой комплекции ...
Алексей Рягузов
АвтоСпецЦентр Шкода Каширка | отзывы
Этот сервис просто вежливо разводит на деньги. Принцип работы минимум затрат и максимум прибыли . Гарантии у них работают только на бумаге.
сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Renault Koleos: французский гаджет
Рынок зимних шин 2017/2018. Новинки и тенденции
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Venom F5: самый быстрый на планете
{{material_121435}}Для достижения впечатляющих характеристик, разработчикам пришлось отказаться от шасси, созданного компанией Lotus. Поэтому гиперкар был с нуля разработан Hennessey без использования существующих компонентов.Для снижения массы были применены углепластиковые кузовные панели и карбоновый каркас. В итоге получился автомобиль с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,33. Принято считать, что основной конкурент новинки - это Bugatti Chiron, а у него этот показатель равен 0,38. Отметим, что у Venom прошлого поколения коэффициент составлял 0,44.Гиперкар получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель V8, созданный специально для него. Силовая отдача агрегата составляет 1 600 «лошадей» и 1 762 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с 7-диапазонной роботизированной коробкой с одним сцеплением.Не забывая о том, что некоторые любители экстремально быстрой езды предпочитают полный контроль над автомобилем, компания сохранила возможность установки механической коробки передач. Но, как подчеркивают представители марки, в этом случает водителю придется самостоятельно справляться с пробуксовкой и особым трекшн-контролем, сохраняющим активность до 225 км/ч и работающим на основе GPS-данных. Внутреннее убранство выполнено с использованием углеродного волокна и алькантары.По предварительным данным, развить скорость с нуля до 300 км/ч гиперкар может за 10 секунд, а для разгона до 400 км/ч - за 20 секунд. Очевидно, что настолько быстрый автомобиль не может обойтись без дополнительного оборудования. Марка предусмотрела широкий выбор опций - на 600 000 долларов.Hennessey выпустит всего 24 экземпляра Venom F5. Каждый из них будет стоит не менее 1 600 000 долларов. Сборка автомобилей налажена на заводе марки в Техасе. Первые заказчики смогут получить свой самый быстрый автомобиль в первые месяцы 2019 года. Самое интересное в том, что купить авто просто так не получится - сначала нужно получить одобрение самого Джона Хеннесcи.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Кемерово Кировская область Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG