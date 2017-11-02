Venom F5: самый быстрый на планете
Для снижения массы были применены углепластиковые кузовные панели и карбоновый каркас. В итоге получился автомобиль с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,33. Принято считать, что основной конкурент новинки - это Bugatti Chiron, а у него этот показатель равен 0,38. Отметим, что у Venom прошлого поколения коэффициент составлял 0,44.
Гиперкар получил 7,4-литровый твин-турбо двигатель V8, созданный специально для него. Силовая отдача агрегата составляет 1 600 «лошадей» и 1 762 Нм крутящего момента. Мотор сопряжен с 7-диапазонной роботизированной коробкой с одним сцеплением.
Не забывая о том, что некоторые любители экстремально быстрой езды предпочитают полный контроль над автомобилем, компания сохранила возможность установки механической коробки передач. Но, как подчеркивают представители марки, в этом случает водителю придется самостоятельно справляться с пробуксовкой и особым трекшн-контролем, сохраняющим активность до 225 км/ч и работающим на основе GPS-данных. Внутреннее убранство выполнено с использованием углеродного волокна и алькантары.
По предварительным данным, развить скорость с нуля до 300 км/ч гиперкар может за 10 секунд, а для разгона до 400 км/ч - за 20 секунд. Очевидно, что настолько быстрый автомобиль не может обойтись без дополнительного оборудования. Марка предусмотрела широкий выбор опций - на 600 000 долларов.
Hennessey выпустит всего 24 экземпляра Venom F5. Каждый из них будет стоит не менее 1 600 000 долларов. Сборка автомобилей налажена на заводе марки в Техасе. Первые заказчики смогут получить свой самый быстрый автомобиль в первые месяцы 2019 года. Самое интересное в том, что купить авто просто так не получится - сначала нужно получить одобрение самого Джона Хеннесcи.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное