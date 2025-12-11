Парковка для миллионера: почему Ferrari на балконе оказалось плохой идеей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 декабря 2025, 14:51

28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры

28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры

Парковка для миллионера: почему Ferrari на балконе оказалось плохой идеей

28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры

Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?

Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?

Необычное парковочное решение в Вене вызвало настоящий переполох. Молодой автовладелец Амар Дежич решил, что его суперкару Ferrari 296 GTB будет гораздо уютнее на балконе собственной квартиры, чем на улице. Эта экстравагантная затея мгновенно привлекла внимание не только любопытных соседей, но и строгих контролирующих органов.

Как оказалось, у этой истории была вполне прозаичная причина. 28-летний богач столкнулся с банальной проблемой - отсутствием свободного места для зимнего хранения своего сокровища стоимостью 300 тысяч евро. Все парковочные места в его жилом комплексе были заняты. Вспомнив о роскошных домах в Дубае, оборудованных автомобильными лифтами, он придумал творческий, хотя и не совсем законный выход из ситуации.

Для реализации своего плана мужчина нанял мощный подъемный кран. Операция по доставке итальянского спорткара на второй этаж прошла успешно, но обошлась в немалую сумму. Однако долго радоваться не пришлось. Зрелище с парящим в воздухе Ferrari быстро разлетелось по социальным сетям в виде видеороликов, что и привело к официальному расследованию со стороны строительной инспекции.

Позже владелец поделился своим грандиозным замыслом. Он хотел поместить автомобиль в специальную стеклянную витрину с подсветкой, превратив его в настоящий арт-обьект. Но, как сообщает Carscoops, его мечты разбились о суровые европейские законы и строительные нормы. Специалисты пришли к выводу, что балконная плита попросту не рассчитана на вес автомобиля, и существует серьезный риск ее обрушения.

В итоге Дежичу было выдано предписание немедленно вернуть машину на землю. Теперь его Ferrari 296 GTB проведет зиму в куда более традиционном месте - на складе, принадлежащем компании автовладельца. Стоит отметить, что это не первый случай, когда суперкар оказывается в жилом помещении. Известна история жителя Нью-Йорка, который на протяжении сорока лет хранил свой классический Lamborghini Miura прямо в квартире. А австралийский миллионер Адриан Портелли не увидел особой проблемы в том, чтобы припарковать редкий суперкар McLaren Senna GTR в гостиной своего пентхауса, расположенного на 57-м этаже небоскреба в Мельбурне.

Упомянутые модели: Ferrari 296
Упомянутые марки: Ferrari
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Феррари

Похожие материалы Феррари

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Красноярск Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться