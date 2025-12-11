Парковка для миллионера: почему Ferrari на балконе оказалось плохой идеей

28-летний парень был вынужден убрать свой Ferrari с балкона квартиры

Житель Вены нашел необычное место для машины. Он решил хранить свой дорогой суперкар дома. Буквально на собственном балконе второго этажа. Но его оригинальная идея не понравилась властям. Чем закончилась эта удивительная история парковки?

Необычное парковочное решение в Вене вызвало настоящий переполох. Молодой автовладелец Амар Дежич решил, что его суперкару Ferrari 296 GTB будет гораздо уютнее на балконе собственной квартиры, чем на улице. Эта экстравагантная затея мгновенно привлекла внимание не только любопытных соседей, но и строгих контролирующих органов.

Как оказалось, у этой истории была вполне прозаичная причина. 28-летний богач столкнулся с банальной проблемой - отсутствием свободного места для зимнего хранения своего сокровища стоимостью 300 тысяч евро. Все парковочные места в его жилом комплексе были заняты. Вспомнив о роскошных домах в Дубае, оборудованных автомобильными лифтами, он придумал творческий, хотя и не совсем законный выход из ситуации.

Для реализации своего плана мужчина нанял мощный подъемный кран. Операция по доставке итальянского спорткара на второй этаж прошла успешно, но обошлась в немалую сумму. Однако долго радоваться не пришлось. Зрелище с парящим в воздухе Ferrari быстро разлетелось по социальным сетям в виде видеороликов, что и привело к официальному расследованию со стороны строительной инспекции.

Позже владелец поделился своим грандиозным замыслом. Он хотел поместить автомобиль в специальную стеклянную витрину с подсветкой, превратив его в настоящий арт-обьект. Но, как сообщает Carscoops, его мечты разбились о суровые европейские законы и строительные нормы. Специалисты пришли к выводу, что балконная плита попросту не рассчитана на вес автомобиля, и существует серьезный риск ее обрушения.

В итоге Дежичу было выдано предписание немедленно вернуть машину на землю. Теперь его Ferrari 296 GTB проведет зиму в куда более традиционном месте - на складе, принадлежащем компании автовладельца. Стоит отметить, что это не первый случай, когда суперкар оказывается в жилом помещении. Известна история жителя Нью-Йорка, который на протяжении сорока лет хранил свой классический Lamborghini Miura прямо в квартире. А австралийский миллионер Адриан Портелли не увидел особой проблемы в том, чтобы припарковать редкий суперкар McLaren Senna GTR в гостиной своего пентхауса, расположенного на 57-м этаже небоскреба в Мельбурне.