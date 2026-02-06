Езда без номеров: как новые разъяснения суда могут повлиять на судьбу тысяч водителей и как избежать лишения прав

Верховный суд изменил подход к штрафам за езду без номеров: что теперь важно знать

В России продолжают штрафовать за отсутствие номеров на только что купленных авто, хотя закон дает 10 дней на регистрацию. Верховный суд внес ясность, но ситуация остается неоднозначной. Что грозит водителям - объясняют эксперты.

В России продолжают штрафовать за отсутствие номеров на только что купленных авто, хотя закон дает 10 дней на регистрацию. Верховный суд внес ясность, но ситуация остается неоднозначной. Что грозит водителям - объясняют эксперты.

Вопрос штрафов за управление автомобилем без государственных номеров вновь оказался в центре внимания российских водителей. Причина проста: несмотря на четко прописанные в законе 10 дней, которые даются на постановку машины на учет после покупки, сотрудники ГАИ продолжают оформлять протоколы и отправлять дела в суд. Это приводит к реальным штрафам и даже лишению прав, что вызывает справедливое возмущение среди автомобилистов.

Ситуация осложняется тем, что судебная практика долгое время была не на стороне водителей. Даже если человек только что приобрел автомобиль и еще не успел получить номера, его могли признать нарушителем. По закону, за езду без номеров предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Однако, как отмечают автоюристы, в законе четко указано: в течение 10 дней после покупки транспортное средство допускается к эксплуатации без регистрационных знаков.

Почему штрафуют, если закон разрешает?

Автоюристы подчеркивают: проблема кроется в неоднозначном толковании закона сотрудниками ГАИ и судами. Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет», объясняет, что многие инспекторы по-прежнему составляют протоколы, не принимая во внимание 10-дневный срок. В результате водителей штрафуют или даже лишают прав, хотя формально они не нарушают закон.

Причины такой практики разные. Иногда инспекторы ссылаются на борьбу с мошенниками, которые подделывают документы о покупке, чтобы избежать регистрации. Бывает, что суды просто не вникают в детали дела и автоматически поддерживают позицию ГАИ. В итоге страдают добросовестные владельцы, которые не успели записаться в ГАИ или вынуждены ремонтировать подержанную машину перед постановкой на учет.

Шумский отмечает, что в ГАИ неоднократно напоминали: если с момента покупки не прошло 10 дней, протоколы составлять не нужно. Но на практике инспекторы требуют у водителей подтверждающие документы - договор купли-продажи, чек или иной документ, подтверждающий дату приобретения. Особенно пристально к таким машинам относятся в крупных городах, где действует антитеррористический регламент: автомобиль без номеров могут эвакуировать на штрафстоянку для проверки.

Верховный суд: новое разъяснение и его последствия

Недавно Верховный суд России впервые встал на сторону водителя, который управлял автомобилем без номеров в течение разрешенных 10 дней. История началась в Санкт-Петербурге: мужчина купил LiXiang L8, попытался зарегистрировать его, но из-за технического сбоя в ГАИ не смог этого сделать. Его остановил инспектор, несмотря на объяснения и документы, мировой суд оштрафовал водителя на 5 тысяч рублей. Районный и кассационный суды поддержали это решение.

Однако Верховный суд обратил внимание: если закон требует предоставить автомобиль для осмотра в ГАИ, то как иначе водитель может это сделать, кроме как приехать на машине? В постановлении от 22 декабря 2025 года суд указал, что предыдущие инстанции не учли этот момент. Дело отправили на новое рассмотрение, а позиция суда может стать прецедентом для аналогичных случаев.

Ранее суды часто признавали нарушением сам факт езды без номеров, даже если у водителя был свежий договор купли-продажи. Такая практика сложилась из-за опасений, что некоторые граждане подделывают документы, чтобы не регистрировать машину и не платить штрафы. Однако автоюристы считают, что суды просто неверно трактовали закон или не вникали в его суть.

Что делать водителям: советы экспертов

Эксперты советуют: если вы только что купили автомобиль и еще не получили номера, всегда возите с собой все подтверждающие документы. Это поможет избежать лишних вопросов со стороны инспекторов. Если дело все же дошло до суда, необходимо ссылаться на последнее постановление Верховного суда и на ст. 15 закона «О безопасности дорожного движения».

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что на месте доказать свою правоту бывает сложно - сотрудники полиции действуют по шаблону. Но если водитель настойчив и ссылается на актуальные разъяснения, шансы на благоприятный исход возрастают. Важно помнить: 10-дневный срок - это не просто формальность, а реальная гарантия для новых владельцев.

Александр Шумский добавляет: несмотря на новое разъяснение Верховного суда, проблема может остаться нерешенной, если инспекторы и суды продолжат игнорировать суть закона. Поэтому юристы рекомендуют не злоупотреблять возможностью ездить без номеров и использовать ее только для поездки в ГАИ. Как только регистрационные знаки получены, их нужно немедленно установить на автомобиль.

Особое внимание стоит уделить ситуации, когда автомобиль куплен с номерами предыдущего владельца. Если машина снята с учета, а вы продолжаете ездить на старых номерах, это уже считается использованием подложных знаков и может привести к серьезным последствиям.

Контекст: как меняется практика наказаний

В последние годы тема ответственности за нарушения, связанные с регистрационными знаками, становится все более актуальной. Например, недавно на портале 110KM.ru разбирали случай, когда владелец классического ГАЗ-24 был арестован и лишен прав из-за особенностей заводского крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства, что вызвало волну обсуждений среди автолюбителей. Подобные истории показывают, насколько важно внимательно относиться к деталям и быть готовым защищать свои права в спорных ситуациях.

В целом, новые разъяснения Верховного суда дают надежду на более справедливое отношение к водителям, которые действуют в рамках закона. Однако до тех пор, пока практика на местах не изменится, автомобилистам стоит быть особенно внимательными и заранее готовить все необходимые документы.