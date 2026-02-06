Езда без номеров: как новые разъяснения суда могут повлиять на судьбу тысяч водителей и как избежать лишения прав

6 февраля 2026, 08:42
Верховный суд изменил подход к штрафам за езду без номеров: что теперь важно знать
Верховный суд изменил подход к штрафам за езду без номеров: что теперь важно знать
В России продолжают штрафовать за отсутствие номеров на только что купленных авто, хотя закон дает 10 дней на регистрацию. Верховный суд внес ясность, но ситуация остается неоднозначной. Что грозит водителям - объясняют эксперты.
Вопрос штрафов за управление автомобилем без государственных номеров вновь оказался в центре внимания российских водителей. Причина проста: несмотря на четко прописанные в законе 10 дней, которые даются на постановку машины на учет после покупки, сотрудники ГАИ продолжают оформлять протоколы и отправлять дела в суд. Это приводит к реальным штрафам и даже лишению прав, что вызывает справедливое возмущение среди автомобилистов.
Ситуация осложняется тем, что судебная практика долгое время была не на стороне водителей. Даже если человек только что приобрел автомобиль и еще не успел получить номера, его могли признать нарушителем. По закону, за езду без номеров предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Однако, как отмечают автоюристы, в законе четко указано: в течение 10 дней после покупки транспортное средство допускается к эксплуатации без регистрационных знаков.
Почему штрафуют, если закон разрешает?
Автоюристы подчеркивают: проблема кроется в неоднозначном толковании закона сотрудниками ГАИ и судами. Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет», объясняет, что многие инспекторы по-прежнему составляют протоколы, не принимая во внимание 10-дневный срок. В результате водителей штрафуют или даже лишают прав, хотя формально они не нарушают закон.
Причины такой практики разные. Иногда инспекторы ссылаются на борьбу с мошенниками, которые подделывают документы о покупке, чтобы избежать регистрации. Бывает, что суды просто не вникают в детали дела и автоматически поддерживают позицию ГАИ. В итоге страдают добросовестные владельцы, которые не успели записаться в ГАИ или вынуждены ремонтировать подержанную машину перед постановкой на учет.
Шумский отмечает, что в ГАИ неоднократно напоминали: если с момента покупки не прошло 10 дней, протоколы составлять не нужно. Но на практике инспекторы требуют у водителей подтверждающие документы - договор купли-продажи, чек или иной документ, подтверждающий дату приобретения. Особенно пристально к таким машинам относятся в крупных городах, где действует антитеррористический регламент: автомобиль без номеров могут эвакуировать на штрафстоянку для проверки.
Верховный суд: новое разъяснение и его последствия
Недавно Верховный суд России впервые встал на сторону водителя, который управлял автомобилем без номеров в течение разрешенных 10 дней. История началась в Санкт-Петербурге: мужчина купил LiXiang L8, попытался зарегистрировать его, но из-за технического сбоя в ГАИ не смог этого сделать. Его остановил инспектор, несмотря на объяснения и документы, мировой суд оштрафовал водителя на 5 тысяч рублей. Районный и кассационный суды поддержали это решение.
Однако Верховный суд обратил внимание: если закон требует предоставить автомобиль для осмотра в ГАИ, то как иначе водитель может это сделать, кроме как приехать на машине? В постановлении от 22 декабря 2025 года суд указал, что предыдущие инстанции не учли этот момент. Дело отправили на новое рассмотрение, а позиция суда может стать прецедентом для аналогичных случаев.
Ранее суды часто признавали нарушением сам факт езды без номеров, даже если у водителя был свежий договор купли-продажи. Такая практика сложилась из-за опасений, что некоторые граждане подделывают документы, чтобы не регистрировать машину и не платить штрафы. Однако автоюристы считают, что суды просто неверно трактовали закон или не вникали в его суть.
Что делать водителям: советы экспертов
Эксперты советуют: если вы только что купили автомобиль и еще не получили номера, всегда возите с собой все подтверждающие документы. Это поможет избежать лишних вопросов со стороны инспекторов. Если дело все же дошло до суда, необходимо ссылаться на последнее постановление Верховного суда и на ст. 15 закона «О безопасности дорожного движения».
Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что на месте доказать свою правоту бывает сложно - сотрудники полиции действуют по шаблону. Но если водитель настойчив и ссылается на актуальные разъяснения, шансы на благоприятный исход возрастают. Важно помнить: 10-дневный срок - это не просто формальность, а реальная гарантия для новых владельцев.
Александр Шумский добавляет: несмотря на новое разъяснение Верховного суда, проблема может остаться нерешенной, если инспекторы и суды продолжат игнорировать суть закона. Поэтому юристы рекомендуют не злоупотреблять возможностью ездить без номеров и использовать ее только для поездки в ГАИ. Как только регистрационные знаки получены, их нужно немедленно установить на автомобиль.
Особое внимание стоит уделить ситуации, когда автомобиль куплен с номерами предыдущего владельца. Если машина снята с учета, а вы продолжаете ездить на старых номерах, это уже считается использованием подложных знаков и может привести к серьезным последствиям.
Контекст: как меняется практика наказаний
В последние годы тема ответственности за нарушения, связанные с регистрационными знаками, становится все более актуальной. Например, недавно на портале 110KM.ru разбирали случай, когда владелец классического ГАЗ-24 был арестован и лишен прав из-за особенностей заводского крепления номера. Суд не принял во внимание объяснения и фото-доказательства, что вызвало волну обсуждений среди автолюбителей. Подобные истории показывают, насколько важно внимательно относиться к деталям и быть готовым защищать свои права в спорных ситуациях.
В целом, новые разъяснения Верховного суда дают надежду на более справедливое отношение к водителям, которые действуют в рамках закона. Однако до тех пор, пока практика на местах не изменится, автомобилистам стоит быть особенно внимательными и заранее готовить все необходимые документы.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 09:51
Штрафы за рекламу на автомобилях хотят повысить: новые правила и суммы
Депутаты предлагают увеличить штрафы за рекламу на авто, которая превращает машины в стационарные щиты. Какие суммы грозят нарушителям, почему это важно именно сейчас и что еще планируют изменить - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:17
Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку
В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 21:02
GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто
Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
06.02.2026, 20:54
Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега
Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 09:51
Штрафы за рекламу на автомобилях хотят повысить: новые правила и суммы
Депутаты предлагают увеличить штрафы за рекламу на авто, которая превращает машины в стационарные щиты. Какие суммы грозят нарушителям, почему это важно именно сейчас и что еще планируют изменить - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:17
Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку
В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 21:02
GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто
Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
06.02.2026, 20:54
Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега
Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее