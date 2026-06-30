Верховный Суд отменил старое правило: пешеходов теперь нужно пропускать совсем по-другому

30 июня 2026, 09:01
Верховный Суд изменил правила: когда теперь водителю грозит штраф за пешехода
Верховный Суд изменил правила: когда теперь водителю грозит штраф за пешехода
В 2026 году штрафы за непропуск пешеходов стали реальностью даже в спорных ситуациях. Камеры и инспекторы теперь оценивают не только факт выхода на дорогу, но и реакцию человека на автомобиль. Это меняет подход к проезду переходов и требует от водителей большей внимательности.
В 2026 году Верховный Суд пересмотрел трактовку обязанностей водителей по отношению к пешеходам, что вызвало широкий резонанс. Теперь штраф можно получить даже в тех случаях, когда человек еще не наступил на «зебру». Камеры и инспекторы обращают внимание не только на сам факт присутствия пешехода, но и на его реакцию на приближающийся автомобиль. Это создает новые риски для водителей, которым приходится ориентироваться не только по факту выхода на проезжую часть.
Согласно обновленным правилам, водитель обязан не создавать помех пешеходам. Это означает, что если человек вынужден изменить скорость, направление или даже просто замедлиться из-за машины, инспектор или камера могут зафиксировать нарушение. Штраф грозит водителю даже в том случае, если пешеход сделал только шаг вперед, повернулся к дороге или явно намерен начать переход.
Размер штрафа за непропуск пешехода в 2026 году составляет 1500 рублей за первое нарушение и до 2500 рублей при повторном или грубом нарушении. При рассмотрении дела инспектором итоговая оценка может зависеть от конкретных обстоятельств и поведения водителя.
Особое внимание стоит уделять нерегулируемым переходам, поворотам, выездам с прилегающих территорий и ситуациям с незамеченными пешеходами. В каждом из этих случаев фиксация нарушения может произойти автоматически, даже если человек еще не начал движение по «зебре». Аналогичные требования соблюдаются и возле общественного транспорта, когда люди направляются к автобусу или выходят из него.
Бывают и спорные ситуации, когда штраф может быть оспорен: если пешеход идет на красный сигнал светофора, велосипедист пересекает дорогу, не спешившись, или человек выбегает на проезжую часть. Однако доказать свою правоту без видеозаписи бывает сложно. Современные камеры анализируют траекторию движения и реакцию пешехода, что иногда приводит к ошибочным штрафам — например, если человек остановился поправить обувь или замедлился по другой причине.
Если нарушение признано, оплатить штраф можно со скидкой 25% в течение 20 дней. После истечения сроков неоплаченные штрафы передаются судебным приставам, которые могут блокировать счета, списывать средства и вводить ограничения на регистрационные действия. Важно помнить: даже если пешеход только собирается выйти на дорогу, лучше заранее снизить скорость и уступить — это сэкономит время, нервы и деньги.
По данным последних лет, большинство штрафов за непропуск пешеходов зафиксированы именно на нерегулируемых переходах и при поворотах. Новые правила исходят из того, что теперь важна не только формальная сторона, но и реальное поведение участников дорожного движения. Это создает дополнительную нагрузку на водителей, но одновременно повышает безопасность на дорогах.
Если водитель считает, что штраф выписан ошибочно, рекомендуется запросить полное видео с камеры, а не ограничиваться фотографиями. В течение 10 дней можно подать жалобу, приложив запись регистратора, фотографии, письменные объяснения и, при наличии, показания свидетелей. В случае отказа ГИБДД постановление можно оспорить в судебном порядке, подробнее в материале о юридических рисках для водителей .
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