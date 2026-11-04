Почему пешеход на зебре — еще не помеха: решение Верховного суда разъяснило, когда водитель может не пропускать пешехода и не получить штраф

4 ноября 2026, 05:33
Верховный суд разъяснил, когда водитель может не пропускать пешехода на зебре
Верховный суд разъяснил, когда водитель может не пропускать пешехода на зебре
Нужно ли уступать дорогу пешеходу на зебре, если он идет по противоположной стороне и траектории не пересекаются? Рассказываем, когда возникает обязанность уступить, почему решение Верховного суда не стало универсальным правилом и как действовать водителю, чтобы избежать штрафа и ДТП.
Приближаясь к нерегулируемому переходу, автомобилист видит человека на разметке и вынужден мгновенно оценивать обстановку. Смотреть нужно не просто на наличие фигуры на зебре, а на вектор ее движения. Главный вопрос, который должен задать себе водитель: пересекутся ли наши траектории? Если человек идет по противоположной стороне дороги в нескольких полосах от машины и не меняет курс в её сторону, формального препятствия для движения нет. Нарушение возникает только тогда, когда автомобиль заставляет пешехода остановиться, замедлиться или отступить в сторону.
Судебное разбирательство
Именно реальный случай на пешеходном переходе разбирали судебные инстанции в Кемеровской области. Женщина за рулем выполняла правый поворот и была оштрафована инспектором ДПС за то, что не уступила дорогу.
Районный суд согласился с этим решением. Однако в ходе дальнейшего обжалования кассационная инстанция изучила видеозапись и выяснила, что траектории не пересекались: машина не заставила человека менять темп или направление. Именно эти доводы и были учтены впоследствии при рассмотрении дела в Верховном суде. Его решение не стало новым общим правилом, разрешающим проезжать мимо пешеходов на переходе: оно касалось обстоятельств конкретного дела.
Когда водитель создает помеху
Правила обязывают уступить дорогу пешеходу, который переходит проезжую часть или вступил на нее для перехода. При повороте нужно также пропустить людей, пересекающих дорогу, на которую поворачивает автомобиль. По смыслу ПДД, уступить – значит не продолжать движение, если из-за автомобиля пешеходу пришлось бы изменить скорость или направление.
В кемеровском деле суды проверяли, что происходило на дороге, и оценивали имеющиеся доказательства. Само присутствие пешехода на зебре не заменило доказательств того, что водитель действительно не уступила ему. Но и выводить из этого универсальное правило (например, что при определенной дистанции можно не тормозить) нельзя: ситуацию на дороге каждый раз нужно оценивать отдельно.
Что делать водителю
Снижать скорость стоит заранее, а не перед самым переходом. Затем нужно оценить, куда движется пешеход и может ли автомобиль пересечь его путь. Если человек направляется к полосе машины или ситуация вызывает сомнения, безопаснее остановиться и пропустить его. Несколько секунд не стоят спора с инспектором или риска ДТП.
Запись регистратора может пригодиться, если обстоятельства происшествия будут оспариваться. Она помогает восстановить картину, но сама по себе не гарантирует отмену штрафа. Если водитель не согласен с постановлением, его можно обжаловать в установленном порядке, приложив видеозапись и другие относящиеся к делу материалы.
Для сравнения, в вопросах остановки у общественного транспорта значение также имеет то, мешает ли машина движению, этот аспект разобран в материале о правилах остановки.
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