Суд решил: Tank 300 не подходит вместо УАЗ, деньги вернут иначе

25 мая 2026, 10:59
Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»
В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.
Решение Верховного суда России по делу о возврате автомобиля с заводскими дефектами стало важным сигналом для всех, кто сталкивается с гарантийными спорами. Теперь покупатели не смогут рассчитывать на компенсацию по стоимости более дорогих иномарок, если их отечественная машина снята с производства. Это решение напрямую влияет на рынок подержанных авто и защищает интересы обеих сторон - как потребителей, так и производителей.
История началась в Саратовской области, где женщина приобрела УАЗ «Патриот» с АКП и с пробегом 12 тысяч километров за 1,7 млн рублей. Вскоре после покупки она обнаружила множество заводских дефектов, а за три года эксплуатации внедорожник провел в ремонте 51 день. По закону «О защите прав потребителя» это дало ей право отказаться от машины и потребовать возврата денег. Ульяновский автозавод выплатил ей 2,2 млн рублей, включая компенсацию убытков и стоимость автомобиля. Однако спор разгорелся вокруг того, как рассчитывать сумму возврата, если модель уже не выпускается.
Районный суд встал на сторону покупательницы и признал китайский Tank 300 сопоставимым аналогом УАЗ «Патриот», обязав завод выплатить 4,1 млн рублей - по цене нового Tank 300. Но УАЗ не согласился с этим решением и подал апелляцию. Верховный суд России отменил вердикт нижестоящих инстанций, подчеркнув: простое сходство технических характеристик не делает автомобили аналогичными. Ключевым фактором стала разница в ценовых категориях и производителях - Tank 300 стоит значительно дороже, и его нельзя считать прямой заменой отечественной модели.
Как отмечает «Российская Газета», суд указал: компенсация не должна приводить к необоснованному обогащению покупателя. Использование иномарки в качестве аналога отечественного авто, особенно если она дороже, несправедливо по отношению к производителю. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение, где будет учтена позиция Верховного суда.
Интересно, что похожие споры возникают и с другими марками. Например, недавно владелец китайского автомобиля отсудил у дилера 6 млн рублей за машину с дефектами. А в материале о проблемах с минивэнами из Японии подробно разбирается, почему не все импортные модели подходят для российских условий - подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей Honda Stepwgn пятого поколения.
Для справки: Tank 300 - это китайский внедорожник, который позиционируется как более современная и дорогая альтернатива отечественным моделям. УАЗ «Патриот» давно известен на российском рынке, но после прекращения производства найти прямой аналог стало сложно. Решение Верховного суда может стать ориентиром для будущих споров, связанных с возвратом автомобилей, снятых с производства. Это также подчеркивает важность внимательного выбора авто и тщательной проверки его состояния перед покупкой.
