Суд решил: Tank 300 не подходит вместо УАЗ, деньги вернут иначе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 мая 2026, 10:59

Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»

Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»

Суд решил: Tank 300 не подходит вместо УАЗ, деньги вернут иначе

Верховный суд объяснил, почему Tank 300 не может заменить УАЗ «Патриот»

В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.

В России разгорелся спор о том, можно ли считать китайский Tank 300 аналогом УАЗ «Патриот» при возврате автомобиля с дефектами. Верховный суд поставил точку в этом вопросе, и теперь компенсация будет рассчитываться по новым правилам. Почему это важно для всех, кто покупает авто с пробегом, и какие последствия ждут рынок - разбираемся подробно.

Решение Верховного суда России по делу о возврате автомобиля с заводскими дефектами стало важным сигналом для всех, кто сталкивается с гарантийными спорами. Теперь покупатели не смогут рассчитывать на компенсацию по стоимости более дорогих иномарок, если их отечественная машина снята с производства. Это решение напрямую влияет на рынок подержанных авто и защищает интересы обеих сторон - как потребителей, так и производителей.

История началась в Саратовской области, где женщина приобрела УАЗ «Патриот» с АКП и с пробегом 12 тысяч километров за 1,7 млн рублей. Вскоре после покупки она обнаружила множество заводских дефектов, а за три года эксплуатации внедорожник провел в ремонте 51 день. По закону «О защите прав потребителя» это дало ей право отказаться от машины и потребовать возврата денег. Ульяновский автозавод выплатил ей 2,2 млн рублей, включая компенсацию убытков и стоимость автомобиля. Однако спор разгорелся вокруг того, как рассчитывать сумму возврата, если модель уже не выпускается.

Районный суд встал на сторону покупательницы и признал китайский Tank 300 сопоставимым аналогом УАЗ «Патриот», обязав завод выплатить 4,1 млн рублей - по цене нового Tank 300. Но УАЗ не согласился с этим решением и подал апелляцию. Верховный суд России отменил вердикт нижестоящих инстанций, подчеркнув: простое сходство технических характеристик не делает автомобили аналогичными. Ключевым фактором стала разница в ценовых категориях и производителях - Tank 300 стоит значительно дороже, и его нельзя считать прямой заменой отечественной модели.

Как отмечает «Российская Газета», суд указал: компенсация не должна приводить к необоснованному обогащению покупателя. Использование иномарки в качестве аналога отечественного авто, особенно если она дороже, несправедливо по отношению к производителю. Теперь дело отправлено на новое рассмотрение, где будет учтена позиция Верховного суда.

Интересно, что похожие споры возникают и с другими марками. Например, недавно владелец китайского автомобиля отсудил у дилера 6 млн рублей за машину с дефектами. А в материале о проблемах с минивэнами из Японии подробно разбирается, почему не все импортные модели подходят для российских условий - подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей Honda Stepwgn пятого поколения.

Для справки: Tank 300 - это китайский внедорожник, который позиционируется как более современная и дорогая альтернатива отечественным моделям. УАЗ «Патриот» давно известен на российском рынке, но после прекращения производства найти прямой аналог стало сложно. Решение Верховного суда может стать ориентиром для будущих споров, связанных с возвратом автомобилей, снятых с производства. Это также подчеркивает важность внимательного выбора авто и тщательной проверки его состояния перед покупкой.

Упомянутые модели: TANK 300 (от 3 699 000 Р), УАЗ Патриот (от 731 500 Р)
Упомянутые марки: TANK, УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тэнк, UAZ

Похожие материалы Тэнк, UAZ

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Ленинградская область Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться