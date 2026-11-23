Можно ли объезжать автобус на остановке через сплошную

Полностью сломавшаяся машина может стать препятствием. Штраф за такой объезд составит до 1500 рублей. Для автобуса у остановки правило другое. Движение по обочине также может закончиться штрафом.

Полностью сломавшаяся машина может стать препятствием. Штраф за такой объезд составит до 1500 рублей. Для автобуса у остановки правило другое. Движение по обочине также может закончиться штрафом.

Очередь за автобусом на узкой улице не обеспечивает права пересекать сплошную, даже если встречная полоса свободна. Для сломавшегося транспорта, полностью перекрывшего полосу, часть 3 статьи 12.15 КоАП РФ предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей. При такой квалификации учитывается, что водитель объезжает препятствие, а не совершает обычный выезд на встречную полосу.

Остановка автобуса для высадки или посадки пассажиров препятствием не считается: такой автобус должен продолжить движение. Водителю остается дождаться, пока он уедет. Количество машин в очереди и хорошая видимость встречной полосы не отменяют запрета пересекать сплошную. Если рядом есть разрешенная полоса, перестроиться на нее можно только с соблюдением разметки и правил маневрирования.

Иная ситуация возникает, если транспортное средство из-за поломки больше не может двигаться и занимает всю полосу. По пункту 1.2 ПДД это препятствие: продолжить движение по своей полосе невозможно. К препятствиям также относятся поврежденный автомобиль и посторонний предмет, если они не дают проехать по занимаемой полосе. Провал покрытия также мешает проезду. Такой же принцип действует, когда дорогу поперек перекрывает упавшее дерево. Разметка однако продолжает действовать, а наличие препятствия само по себе не означает, что любое пересечение сплошной разрешено.

Для выезда на встречную полосу при объезде препятствия применяется часть 3 статьи 12.15 КоАП РФ. Часть 4 той же статьи относится к другим случаям нарушения запрета на выезд на встречное направление. Поэтому штраф 7500 рублей либо лишение прав на срок до полугода, предусмотренные частью 4, за вынужденный объезд неподвижного препятствия назначать неправильно. В деле № 12-1589/2025 суд переквалифицировал действия водителя на часть 3: автомобиль объезжал остановившееся транспортное средство с включенной аварийной сигнализацией, и маневр был вызван препятствием.

При этом суд оценивает обстоятельства маневра: действительно ли объект был неподвижным и перекрывал траекторию, какова ширина проезжей части и можно ли было объехать его безопасно и законно, не выезжая навстречу. Если водитель использовал объект как повод для обгона или продолжал движение по встречной полосе без необходимости, применима более строгая квалификация по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Различается и пересечение линии с полноценным выездом на встречную сторону: в деле № 18-АД20-45 Верховный суд разграничил контакт колеса с разметкой 1.1 и фактический выезд на встречное направление. В рассмотренном случае действия квалифицировали по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ со штрафом 1500 рублей, поскольку полноценного выезда на встречную полосу не было.

Обочина также не становится полосой для объезда. Если водитель остановился там в разрешенном месте, а затем проехал вдоль автобуса и вернулся на дорогу перед ним, такой маневр может быть признан движением по обочине, а не простой остановкой. По части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по обочине грозит штраф 1500 рублей. При оценке учитываются фактическая траектория и то, использовал ли водитель обочину для обхода затора.

Когда сломанная машина или столкнувшиеся автомобили заняли всю полосу и разрешенного объезда нет, водителям придется ждать сотрудников ГАИ. Инспектор может остановить встречный поток и подать сигнал очереди за автобусом, чтобы она проехала по его указанию. Если обстоятельства вынужденного объезда оспариваются, положение препятствия, включенную аварийную сигнализацию и траекторию автомобиля можно зафиксировать фото- и видеозаписью.