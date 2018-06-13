13 июня 2018, 12:42

Верховный суд объяснит разницу между водителем и пешеходом

Поводом для обращения в Верховный суд стала недавно принятая норма ПДД, предписывающая водителям надевать светоотражающие жилеты, если они остановились на трассе в темное время суток и вышли из автомобиля. По мнению челябинского правозащитника Льва Воропаева, человек, вышедший из машины, автоматически превращается из водителя в пешехода.
^
Ранее мы писали
В темное время суток вне населенных пунктов водителей могут обязать носить светоотражающие жилеты. С такой ...
Читать далее
Мотивацию правозащитника понять тяжело. Ранее в ГИБДД, отвечая на запрос думского депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, пояснили, что административная ответственность за отсутствие жилета не предусмотрена. А глава ведомства Михаил Черников назвал наказание за это «абсурдом», ведь данная норма введена, прежде всего, для безопасности самих водителей. Тем не менее, на будущее было бы полезно определить момент, когда пешеход превращается в водителя и наоборот.

По словам Льва Воропаева, из текста ПДД следует, что водитель вообще не может находиться на проезжей части. Поскольку водителем в правилах называют человека, управляющего транспортным средством, включая инструкторов по вождению и погонщиков скота. Таким образом, покинув кресло водителя, человек превращается в пешехода.

В ГИБДД с такой точкой зрения не согласились. Представитель ведомства в Верховном суде Гайк Марьян заявил, что человек становится водителем задолго до начала движения и продолжает им оставаться далеко не сразу после остановки. Водитель должен проверить состояние автомобиля, а в случае вынужденной остановки обязан выйти из машины и установить «аварийный» треугольник. 

Эксперты солидарны с позицией Госавтоинспекции и говорят, что было бы неправильным называть водителями только лиц, непосредственно управляющих ТС. Это более широкое понятие. Но чтобы избежать подобных дискуссий в будущем, будет не лишним скорректировать данный термин в ПДД.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
«Футбольные» магистрали СПб приведены в порядок. На окраинах - без перемен
09.06.2018, 12:30
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв Geely Atlas: вниманию встречающих!
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Slava Tsvetkov
Помощь в получении скидки на новый автомобиль
Если не любите торговаться или нет времени бегать по автосалонам в поисках лучших условий, мы можем помочь. Поможем получить скидку на новый автомобиль до 2 000 000 рублей. Мы команда специалистов из автодилеров с опытом купли-продажи новых автомобилей более 12 лет. Если нужна помощь - пишите в ЛС ...
autohelp1
Автоштадт | отзывы
Огромная благодарность замечательному продавцу-консультанту салона Автоштадт на Рыбинской - Альбине Шпицер! Мы с мужем долго выбирали марку новой машины, в итоге остановились на надёжном Volkswagen Polo. Решили сначала поехать на Рыбинскую, посмотреть, что имеется в наличии у данного дилера. Понравилась ...
Юля и Константин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Верховный суд объяснит разницу между водителем и пешеходом
{{material_121204}}Мотивацию правозащитника понять тяжело. Ранее в ГИБДД, отвечая на запрос думского депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, пояснили, что административная ответственность за отсутствие жилета не предусмотрена. А глава ведомства Михаил Черников назвал наказание за это «абсурдом», ведь данная норма введена, прежде всего, для безопасности самих водителей. Тем не менее, на будущее было бы полезно определить момент, когда пешеход превращается в водителя и наоборот.По словам Льва Воропаева, из текста ПДД следует, что водитель вообще не может находиться на проезжей части. Поскольку водителем в правилах называют человека, управляющего транспортным средством, включая инструкторов по вождению и погонщиков скота. Таким образом, покинув кресло водителя, человек превращается в пешехода.В ГИБДД с такой точкой зрения не согласились. Представитель ведомства в Верховном суде Гайк Марьян заявил, что человек становится водителем задолго до начала движения и продолжает им оставаться далеко не сразу после остановки. Водитель должен проверить состояние автомобиля, а в случае вынужденной остановки обязан выйти из машины и установить «аварийный» треугольник. Эксперты солидарны с позицией Госавтоинспекции и говорят, что было бы неправильным называть водителями только лиц, непосредственно управляющих ТС. Это более широкое понятие. Но чтобы избежать подобных дискуссий в будущем, будет не лишним скорректировать данный термин в ПДД.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Астрахань Тольятти Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG