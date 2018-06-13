13 июня 2018, 12:42
Верховный суд объяснит разницу между водителем и пешеходом
Поводом для обращения в Верховный суд стала недавно принятая норма ПДД, предписывающая водителям надевать светоотражающие жилеты, если они остановились на трассе в темное время суток и вышли из автомобиля. По мнению челябинского правозащитника Льва Воропаева, человек, вышедший из машины, автоматически превращается из водителя в пешехода.
Ранее мы писали
В темное время суток вне населенных пунктов водителей могут обязать носить светоотражающие жилеты. С такой ...Читать далее
По словам Льва Воропаева, из текста ПДД следует, что водитель вообще не может находиться на проезжей части. Поскольку водителем в правилах называют человека, управляющего транспортным средством, включая инструкторов по вождению и погонщиков скота. Таким образом, покинув кресло водителя, человек превращается в пешехода.
В ГИБДД с такой точкой зрения не согласились. Представитель ведомства в Верховном суде Гайк Марьян заявил, что человек становится водителем задолго до начала движения и продолжает им оставаться далеко не сразу после остановки. Водитель должен проверить состояние автомобиля, а в случае вынужденной остановки обязан выйти из машины и установить «аварийный» треугольник.
Эксперты солидарны с позицией Госавтоинспекции и говорят, что было бы неправильным называть водителями только лиц, непосредственно управляющих ТС. Это более широкое понятие. Но чтобы избежать подобных дискуссий в будущем, будет не лишним скорректировать данный термин в ПДД.
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
Новости и статьи по теме
«Глас народа»: «Рысь» не «Тигр», или Зачем армии иностранные броневики?
13.06.2018, 07:52
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
12.06.2018, 00:05
Чем хороши моторные масла с малой вязкостью?
11.06.2018, 12:22
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
10.06.2018, 21:44
Жизнь после реформы: как обучать водителей?
07.06.2018, 17:51
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цена по моему для китайца всё таки высока.
Если не любите торговаться или нет времени бегать по автосалонам в поисках лучших условий, мы можем помочь. Поможем получить скидку на новый автомобиль до 2 000 000 рублей. Мы команда специалистов из автодилеров с опытом купли-продажи новых автомобилей более 12 лет. Если нужна помощь - пишите в ЛС ...
Огромная благодарность замечательному продавцу-консультанту салона Автоштадт на Рыбинской - Альбине Шпицер! Мы с мужем долго выбирали марку новой машины, в итоге остановились на надёжном Volkswagen Polo. Решили сначала поехать на Рыбинскую, посмотреть, что имеется в наличии у данного дилера. Понравилась ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное