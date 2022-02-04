Верховный суд окончательно запретил водителям принимать корвалол: эксперт объяснил его опасность
Однако, законом не установлена предельно допустимая концентрация барбитуратов в крови, и медицинское использование не является смягчающим обстоятельством. Мужчину лишили прав, но он не согласился и подал апелляцию. По его мнению, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Дело дошло до Верховного суда, но и он оставил решение о лишении прав в силе. По мнению судей, закон запрещает водителю управлять автомобилем под действием любых психотропных веществ независимо от цели их употребления. Суд напомнил, что во всех инструкциях к лекарственным препаратам имеются сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.
В интервью радио Sputnik врач-кардиолог Асият Хачирова пояснила: «Корвалол содержит фенобарбитал, который относится к группе барбитуратов. Это седативный и снотворный препарат. Он воздействует на головной мозг, снижает концентрацию внимания и успокаивает человека».
По ее мнению, не следует самостоятельно покупать корвалол в аптеках и принимать его без прямого указания врача. Это препарат недоказанной эффективности, но с выраженным снотворным эффектом. Асият Хачирова заявила, что предпочла бы вовсе убрать валокардин и корвалол из свободной продажи.
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