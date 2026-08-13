Купили машину: Верховный суд объяснил, сколько дней можно ездить без номеров - и за что штрафовать не имеют права

Верховный суд определил срок для езды без номеров после покупки авто

Вопрос о том, сколько можно ездить на только что купленном автомобиле без номеров, волнует многих. Верховный суд дал четкое разъяснение, которое важно для всех, кто оформляет машину в 2026 году. Разбираемся, что изменилось и как избежать штрафа.

Вопрос о том, сколько можно ездить на только что купленном автомобиле без номеров, волнует многих. Верховный суд дал четкое разъяснение, которое важно для всех, кто оформляет машину в 2026 году. Разбираемся, что изменилось и как избежать штрафа.

В 2026 году вопрос о том, сколько дней можно ездить на только что купленном автомобиле без номеров, стал особенно актуальным для российских водителей. Причина - неоднозначные трактовки закона и частные споры с инспекторами ГИБДД. Теперь Верховный суд поставил точку в этом вопросе, дав четкое разъяснение.

Ситуация, когда после покупки авто у нового владельца все еще нет государственных номеров, многим знакома. Одни считают, что без регистрации ездить нельзя, другие уверены в обратном. Особо остро проблема стоит для тех, кто привез авто из-за границы или купил через посредников - такие машины часто не имеют регистрации на момент сделки. Инспекторы иногда пытаются оформить протокол за езду на незарегистрированном транспорте, даже если водитель направляется в отделение ГИБДД для оформления документов.

Верховный суд в своем постановлении от 10 октября 2025 года четко определил: у нового владельца есть 10 дней с момента подписания договора купли-продажи, чтобы поставить машину на учет. В течение указанного срока эксплуатация автомобиля без номеров и регистрационных документов не считается нарушением.

То есть, если водитель ездит на авто в течение первых десяти дней после покупки, оштрафовать его нельзя. Важно, что отсчет производится именно с даты заключения договора, а не с момента таможенного оформления или передачи машины продавцом.

Если же собственник не уложился в десятидневный срок, уже тогда возможны санкции: штраф от 500 до 800 рублей за первое нарушение, а при повторном - до 5000 рублей или лишение прав на три месяца.

Для тех, кто только планирует покупку автомобиля, важно помнить: все документы должны быть оформлены правильно, дата в договоре купли-продажи - четко зафиксирована. Это позволит избежать споров с инспекторами и защитить свои права. Кстати, вопросы регистрации и эксплуатации новых моделей часто обсуждаются и в других материалах - например, в обзоре изменений в «Ладе Нива Travel» с новым двигателем, где эксперты анализируют, как технические новинки влияют на поведение машины на дороге ( подробности в материалах или практических изменениях в дороге ).