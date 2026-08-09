Верховный суд переписал ПДД: теперь нельзя наказывать, если гаишник не может доказать, кто именно был за рулем

Верховный суд отменил лишение прав из-за неустановленной личности водителя

В России пересмотрели дело о лишении прав. Суд поставил под сомнение личность нарушителя. Решение инспекторов оказалось недостаточно обоснованным. Итог удивил многих водителей.

В России пересмотрели дело о лишении прав. Суд поставил под сомнение личность нарушителя. Решение инспекторов оказалось недостаточно обоснованным. Итог удивил многих водителей.

В России Верховный суд рассмотрел необычное дело, связанное с лишением водительских прав. Поводом для спора послужил вопрос о том, кто именно управлял автомобилем в момент задержания. Инспекторы остановили машину, за рулём которой находился человек с признаками опьянения. Документов при нём не оказалось, и он представился именем владельца транспортного средства.

Позже выяснилось, что задержанный не являлся собственником, а был его двоюродным братом, внешне очень похожим на владельца. Сотрудники Госавтоинспекции не смогли установить личность водителя по документам, полагаясь лишь на его слова и фотографии из базы данных. Это стало ключевым моментом в деле.

Мировой судья признал владельца автомобиля виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Он назначил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Однако защита настаивала на том, что личность нарушителя не была подтверждена должным образом, а все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.

Верховный суд обоснованно поддержал эти доводы. Было отмечено, что если у инспекторов нет возможности однозначно установить, кто находился за рулём, то нельзя применять столь серьёзные меры наказания. В результате производство по делу было прекращено, а решение о лишении прав признано незаконным.

Этот случай стал прецедентом для ситуаций, когда личность водителя вызывает сомнения. Теперь инспекторам рекомендовано более внимательно подходить к процедуре установления личности, чтобы избегать ошибок и несправедливых наказаний. Для многих автомобилистов это решение стало неожиданным и дало надежду на справедливое рассмотрение спорных дел.