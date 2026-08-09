Верховный суд переписал ПДД: теперь нельзя наказывать, если гаишник не может доказать, кто именно был за рулем

9 августа 2026, 06:51
Верховный суд отменил лишение прав из-за неустановленной личности водителя
Верховный суд отменил лишение прав из-за неустановленной личности водителя
В России пересмотрели дело о лишении прав. Суд поставил под сомнение личность нарушителя. Решение инспекторов оказалось недостаточно обоснованным. Итог удивил многих водителей.
В России Верховный суд рассмотрел необычное дело, связанное с лишением водительских прав. Поводом для спора послужил вопрос о том, кто именно управлял автомобилем в момент задержания. Инспекторы остановили машину, за рулём которой находился человек с признаками опьянения. Документов при нём не оказалось, и он представился именем владельца транспортного средства.
Позже выяснилось, что задержанный не являлся собственником, а был его двоюродным братом, внешне очень похожим на владельца. Сотрудники Госавтоинспекции не смогли установить личность водителя по документам, полагаясь лишь на его слова и фотографии из базы данных. Это стало ключевым моментом в деле.
Мировой судья признал владельца автомобиля виновным в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Он назначил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Однако защита настаивала на том, что личность нарушителя не была подтверждена должным образом, а все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.
Верховный суд обоснованно поддержал эти доводы. Было отмечено, что если у инспекторов нет возможности однозначно установить, кто находился за рулём, то нельзя применять столь серьёзные меры наказания. В результате производство по делу было прекращено, а решение о лишении прав признано незаконным.
Этот случай стал прецедентом для ситуаций, когда личность водителя вызывает сомнения. Теперь инспекторам рекомендовано более внимательно подходить к процедуре установления личности, чтобы избегать ошибок и несправедливых наказаний. Для многих автомобилистов это решение стало неожиданным и дало надежду на справедливое рассмотрение спорных дел.
Похожие материалы
-
11.08.2026, 06:44
С 13 августа 2026 года бензин «Евро-3» появится на оптовом рынке
В августе ожидаются важные перемены на топливном рынке. Новые возможности для автозаправок. Водителей ждут изменения в ассортименте топлива. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.08.2026, 06:36
ВАИ: новые правила и полномочия военных автоинспекций в России
Мало кто знает, что военные автоинспекции в России имеют особые права и могут останавливать гражданские автомобили в определенных случаях. Какие полномочия есть у ВАИ, чем они отличаются от ГИБДД и что делать водителю, если его остановил военный инспектор - объясняем подробно. Важно знать, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.Читать далее
-
10.08.2026, 19:33
Штраф за выезд на перекресток при заторе: что важно знать водителям в 2026 году
В 2026 году правила дорожного движения ужесточили контроль за выездом на перекресток при заторе. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а камеры фиксируют такие случаи автоматически. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию и что делать, если штраф все же выписан.Читать далее
-
10.08.2026, 19:07
Путин предупредил о риске разрушения дорог без регулярного финансирования
Президент России напомнил о важности своевременного финансирования дорожной инфраструктуры. Мало кто задумывается, что без постоянного ухода даже новые трассы быстро теряют качество. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос стал особенно актуальным сейчас - объясняем с примерами и экспертными мнениями.Читать далее
-
10.08.2026, 17:40
В Госдуме обсуждают возврат 50% скидки на штрафы за ПДД: что изменится для водителей
В России вновь обсуждают возможность вернуть 50-процентную скидку при быстрой оплате штрафов за нарушения ПДД. Мало кто знает, что сейчас действует лишь 25% льгота, а инициатива о возврате прежней схемы уже отклонялась. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос снова на повестке - объясняем подробно.Читать далее
-
10.08.2026, 17:14
Велосипедист на переходе: кто отвечает за ущерб и травмы при ДТП
С наступлением теплого сезона на дорогах все чаще происходят аварии с участием велосипедистов и автомобилей. Особенно остро стоит вопрос ответственности, если столкновение случилось на пешеходном переходе. Разбираемся, как распределяются штрафы и выплаты.Читать далее
-
10.08.2026, 13:31
В российских школах могут появиться уроки вождения: что обсуждают эксперты
В Общественной палате России предложили вернуть в школы двухлетний курс по автоделу с практикой вождения. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать права вместе с аттестатом. Почему эта идея вызывает споры и как она может повлиять на безопасность на дорогах - разбираемся, что стоит за предложением и какие нюансы часто игнорируют.Читать далее
-
10.08.2026, 07:41
Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России
В России действует правило, позволяющее двигаться немного быстрее установленного лимита без риска получить штраф. Но есть нюансы, которые могут обернуться неожиданными последствиями для водителей. Разбираемся, как устроена система и почему важно учитывать детали.Читать далее
-
10.08.2026, 06:48
Скрученный пробег: как суды защищают права покупателей подержанных авто
Мало кто задумывается, что покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятным сюрпризом - скрученным пробегом. Судебная практика показывает: вернуть деньги и получить компенсацию реально, если доказать обман. Почему эта проблема становится все актуальнее и какие нюансы важно знать - объясняем подробно.Читать далее
-
10.08.2026, 06:28
Красный плюс на светофоре: как работает новый сигнал для водителей
Водители часто путают новый сигнал на светофоре. Красный плюс вызывает вопросы у многих. Разбираемся, что он означает. Узнайте, как правильно реагировать на этот знак, чтобы на оказаться в ловушке ПДД.Читать далее
Похожие материалы
-
11.08.2026, 06:44
С 13 августа 2026 года бензин «Евро-3» появится на оптовом рынке
В августе ожидаются важные перемены на топливном рынке. Новые возможности для автозаправок. Водителей ждут изменения в ассортименте топлива. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.08.2026, 06:36
ВАИ: новые правила и полномочия военных автоинспекций в России
Мало кто знает, что военные автоинспекции в России имеют особые права и могут останавливать гражданские автомобили в определенных случаях. Какие полномочия есть у ВАИ, чем они отличаются от ГИБДД и что делать водителю, если его остановил военный инспектор - объясняем подробно. Важно знать, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.Читать далее
-
10.08.2026, 19:33
Штраф за выезд на перекресток при заторе: что важно знать водителям в 2026 году
В 2026 году правила дорожного движения ужесточили контроль за выездом на перекресток при заторе. Нарушение этого требования может привести к штрафу, а камеры фиксируют такие случаи автоматически. Разбираемся, как не попасть в неприятную ситуацию и что делать, если штраф все же выписан.Читать далее
-
10.08.2026, 19:07
Путин предупредил о риске разрушения дорог без регулярного финансирования
Президент России напомнил о важности своевременного финансирования дорожной инфраструктуры. Мало кто задумывается, что без постоянного ухода даже новые трассы быстро теряют качество. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос стал особенно актуальным сейчас - объясняем с примерами и экспертными мнениями.Читать далее
-
10.08.2026, 17:40
В Госдуме обсуждают возврат 50% скидки на штрафы за ПДД: что изменится для водителей
В России вновь обсуждают возможность вернуть 50-процентную скидку при быстрой оплате штрафов за нарушения ПДД. Мало кто знает, что сейчас действует лишь 25% льгота, а инициатива о возврате прежней схемы уже отклонялась. Какие последствия ждут водителей и почему вопрос снова на повестке - объясняем подробно.Читать далее
-
10.08.2026, 17:14
Велосипедист на переходе: кто отвечает за ущерб и травмы при ДТП
С наступлением теплого сезона на дорогах все чаще происходят аварии с участием велосипедистов и автомобилей. Особенно остро стоит вопрос ответственности, если столкновение случилось на пешеходном переходе. Разбираемся, как распределяются штрафы и выплаты.Читать далее
-
10.08.2026, 13:31
В российских школах могут появиться уроки вождения: что обсуждают эксперты
В Общественной палате России предложили вернуть в школы двухлетний курс по автоделу с практикой вождения. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получать права вместе с аттестатом. Почему эта идея вызывает споры и как она может повлиять на безопасность на дорогах - разбираемся, что стоит за предложением и какие нюансы часто игнорируют.Читать далее
-
10.08.2026, 07:41
Почему превышение скорости до 20 км/ч не считается нарушением в России
В России действует правило, позволяющее двигаться немного быстрее установленного лимита без риска получить штраф. Но есть нюансы, которые могут обернуться неожиданными последствиями для водителей. Разбираемся, как устроена система и почему важно учитывать детали.Читать далее
-
10.08.2026, 06:48
Скрученный пробег: как суды защищают права покупателей подержанных авто
Мало кто задумывается, что покупка подержанного автомобиля может обернуться неприятным сюрпризом - скрученным пробегом. Судебная практика показывает: вернуть деньги и получить компенсацию реально, если доказать обман. Почему эта проблема становится все актуальнее и какие нюансы важно знать - объясняем подробно.Читать далее
-
10.08.2026, 06:28
Красный плюс на светофоре: как работает новый сигнал для водителей
Водители часто путают новый сигнал на светофоре. Красный плюс вызывает вопросы у многих. Разбираемся, что он означает. Узнайте, как правильно реагировать на этот знак, чтобы на оказаться в ловушке ПДД.Читать далее