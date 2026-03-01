Верховный суд разрешил возвращать права из-за ошибок в СМС-уведомлениях — но воспользоваться этим смогут не все

Верховный суд разъяснил порядок возврата прав при ошибках в СМС-извещениях: что это значит для водителей

Верховный суд отменил лишение прав после ошибки с СМС-уведомлением. Почему это решение не приведет к массовым пересмотрам дел, и как теперь суды будут проверять извещения - объясняют автоюристы.

Новое решение Верховного суда о возврате водительских прав из-за ошибок с СМС-уведомлениями вызвало бурную дискуссию среди российских автомобилистов. Для многих это стало неожиданностью: оказывается, если водитель не был должным образом извещен о судебном заседании, он может сохранить права даже при серьезных нарушениях. Это решение важно для всех, кто сталкивался с бюрократическими ошибками и неразберихой в системе оповещений.

Суть ситуации такова: жительницу Сочи лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако выяснилось, что СМС-уведомление о дате суда пришло не на ее номер, а на другой телефон. В результате женщина не смогла присутствовать на заседании и защитить себя. Верховный суд признал лишение прав незаконным, так как надлежащее извещение отсутствовало.

Автоюристы отмечают, что подобные случаи встречаются, но массового пересмотра дел ждать не стоит. Как объяснил эксперт Лев Воропаев, практика проверки надлежащего уведомления существует давно, и суды обычно тщательно следят за этим вопросом. Решение Верховного суда не откроет «ящик Пандоры» для тысяч водителей — речь идет только о тех случаях, где действительно была допущена ошибка в оповещении.

По словам юриста Сергея Смирнова, в Кодексе об административных правонарушениях четко прописано: если человек не был надлежащим образом извещен о разбирательстве, он лишается возможности объяснить свою позицию и предоставить доказательства. В таких случаях постановление отменяется по процессуальным основаниям. Это правило применяется давно, но сейчас на него обратили особое внимание из-за резонансных дел.

Эксперты подчеркивают: если бы судья вовремя проверил, дошло ли уведомление до адресата, заседание можно было бы перенести, и тогда решение о лишении прав осталось бы в силе. Но формальный подход к рассылке СМС иногда приводит к серьезным последствиям для водителей. Теперь суды будут еще внимательнее относиться к процедурам оповещения, чтобы избежать ошибок.

Ранее Верховный суд уже выносил решения, связанные с нарушениями процедур уведомления. Например, был подтвержден запрет на управление автомобилем после употребления синтетических наркотиков, а также рассмотрены вопросы по жалобам страховщиков о выплатах по ОСАГО и угоне транспортных средств. Все эти дела показывают, что формальные ошибки в процессе могут сыграть решающую роль в судьбе водителя.

Для российских автомобилистов это решение — сигнал быть внимательнее к деталям и не игнорировать повестки из суда. Если уведомление не пришло или пришло на неверный номер, важно сразу сообщить об этом и добиться переноса заседания. В противном случае можно лишиться прав из-за простой технической ошибки.

В целом юристы считают, что решение Верховного суда не приведет к лавине пересмотров, но заставит суды тщательнее проверять, как именно были уведомлены участники процесса. Это повышает справедливость и снижает риск ошибок, которые могут стоить водителю прав и крупного штрафа.