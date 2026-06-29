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Автор: Мария Степанова

29 июня 2026, 07:48

Верховный суд отменил штраф за непропуск пешехода: когда водитель не обязан останавливаться

Верховный суд отменил штраф за непропуск пешехода: когда водитель не обязан останавливаться

Верховный суд отменил штраф за «непропуск» пешехода: когда водителю можно спокойно ехать дальше

Верховный суд отменил штраф за непропуск пешехода: когда водитель не обязан останавливаться

Верховный суд России отменил штраф за непропуск пешехода, если тот находился далеко и не мешал движению автомобиля. Это решение меняет привычное восприятие правил и подчеркивает важность анализа ситуации на дороге. Эксперты объясняют, когда водитель действительно обязан уступить.

Верховный суд России отменил штраф за непропуск пешехода, если тот находился далеко и не мешал движению автомобиля. Это решение меняет привычное восприятие правил и подчеркивает важность анализа ситуации на дороге. Эксперты объясняют, когда водитель действительно обязан уступить.

Решение Верховного суда, отменившее штраф за непропуск пешехода, вызвало широкий резонанс среди автомобилистов. Инцидент, произошедший летом 2024 года в Кемерове, наглядно продемонстрировал разницу между устоявшимися стереотипами и реальными требованиями закона.

Женщина-водитель получила штраф в размере 2400 рублей за то, что не пропустила пешехода при повороте направо. Хотя она остановилась, чтобы пропустить группу людей, инспектор зафиксировал ещё одного прохожего, который только вступил на переход, но находился на значительном расстоянии и не пересекал траекторию движения автомобиля.

Районный суд встал на сторону инспектора, однако водитель не согласилась с решением и обжаловала его в областном суде. При повторном рассмотрении судья тщательно изучил видеозапись и пришёл к выводу: пешеход не создавал помех, его маршрут не пересекался с траекторией машины, и необходимости в экстренном торможении не возникло. В итоге постановление было отменено. Попытка инспектора оспорить это решение в кассации успеха не принесла — за женщиной закрепили статус невиновной.

Данный случай стал знаковым для всех водителей: правило «уступить дорогу» не означает автоматическую остановку при любом появлении пешехода на переходе. Как отмечает руководитель проекта «ДПД Мастер» Максим Калашников, обязанность притормозить или остановиться возникает только тогда, когда траектории движения реально пересекаются и есть риск создать помеху. Если же пешеход движется по другой линии и не мешает автомобилю, водитель не обязан останавливаться.

Тем не менее сотрудники ДПС продолжают массово выписывать штрафы, зачастую опираясь на формальные шаблоны, а не на анализ конкретной ситуации. Автоюрист Михаил Никитин связывает это с внутренней статистикой ведомства: проще оформить протокол, чем вникать в детали. Большинство водителей предпочитают платить штраф, чтобы не тратить время на суды и адвокатов. Однако, как утверждает практикующий автоюрист Сергей Смирнов, массовые обжалования способны изменить формальный подход инспекторов, ведь каждый выигранный иск снижает автоматизм при выписке штрафов.

Важно помнить, что есть ситуации, когда водитель обязан уступить дорогу без вариантов: повороты на перекрёстках, выезд со дворов, зона трамвайных остановок и маршруты с табличкой о перевозке детей. Особое внимание требуется к слепым пешеходам с белой тростью — здесь любое движение вперёд без остановки считается нарушением. Статья 12.18 КоАП предусматривает штрафы от 1500 до 2500 рублей, при этом камеры автоматически фиксируют такие нарушения по верхней планке.

Для защиты своих прав водителю стоит использовать видеорегистратор и записи с городских камер наблюдения — эти материалы становятся основным доказательством в суде. Не стоит откладывать обжалование: закон гарантирует право на справедливое разбирательство, а механическое применение формулы «наступил на переход — тормози» не всегда соответствует реальной дорожной ситуации.

Кстати, похожие юридические нюансы возникают и у владельцев питбайков, которые сталкиваются с проблемами регистрации и штрафов — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о правилах для питбайков в России .

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