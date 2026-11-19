Таможня требовала с солдата-срочника 1,2 млн рублей за чужой Hyundai

Мужчине начислили свыше 1,2 млн рублей за Hyundai Staria Lounge, оформленный на его имя. Три инстанции поддержали таможню, хотя экспертиза подтвердила подделку подписи, а сам гражданин в тот период служил в армии.

Мужчине начислили свыше 1,2 млн рублей за Hyundai Staria Lounge, оформленный на его имя. Три инстанции поддержали таможню, хотя экспертиза подтвердила подделку подписи, а сам гражданин в тот период служил в армии.

При оформлении Hyundai Staria Lounge летом 2022 года указали цену 16,5 тысячи долларов. Позже Владивостокская таможня сочла ее заниженной и оценила аналогичный автомобиль примерно в 37 тысяч долларов. После корректировки таможенной стоимости у молодого гражданина Б. из Оренбургской области потребовали 616 205,70 рубля платежей и столько же пеней, всего около 1,23 млн рублей. О ходе дела сообщила «Планета права».

Б. утверждал, что не покупал машину, не подписывал договор с таможенным представителем и никому не поручал оформлять автомобиль на свое имя. В июле 2022 года, когда Hyundai оформляли, он проходил срочную службу в воинской части в другом городе.

Автомобиль ввезли из Южной Кореи через Владивостокскую таможню. В документах покупателем значился Б., а таможенное оформление по договору поручили специализированной компании. Подпись в этом договоре стала одним из ключевых обстоятельств спора.

Б. отдельно обратился в суд к компании. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись ему не принадлежит, и в апреле 2025 года договор с таможенным представителем признали незаключенным. Б. сообщил таможне о подложном документе, однако требование об уплате денег осталось в силе. Тогда он подал иск к ведомству.

Первая инстанция взыскала всю сумму в пользу таможни. Апелляция и кассация оставили решение без изменений: суды учитывали, что машину оформили на Б. и в материалах были его персональные данные, в том числе копии паспорта и ИНН. Там же имелись сведения о СНИЛС.

Суды приняли во внимание документы о последующей продаже Hyundai и сведения о перечислении таможенных платежей якобы от имени Б. Апелляция указала: признание договора с таможенным представителем незаключенным само по себе не доказывает, что мужчина не приобретал автомобиль. Кассационная инстанция согласилась с этой оценкой.

Верховный суд потребовал оценить доказательства в совокупности. Экспертиза установила, что подпись в договоре принадлежит не Б. В тот период мужчина проходил срочную службу в другом городе. Верховный суд указал: одних паспортных данных и ИНН в документах недостаточно, если не оценить эти обстоятельства и личное участие мужчины в оформлении машины.

Верховный суд отменил решения трех нижестоящих инстанций и отказал таможне во взыскании задолженности. Пресс-служба ВС сообщила об итогах дела со ссылкой на определение по делу № 47-КАД26-8-К6.

Hyundai Staria - крупный пассажирский минивэн. Lounge относится к наиболее оснащенным пассажирским модификациям семейства. В более поздней гибридной версии Staria Lounge для рынка Новой Зеландии установлены бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 литра и электромотор мощностью 54 кВт. Их совокупная мощность составляет 180 кВт, крутящий момент - 367 Н·м. Версия получила шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод.