Вышел из машины, но не из-под статьи: как отказ от освидетельствования лишает прав

23 июля 2026, 05:44
Верховный суд подтвердил: отказ от медосвидетельствования - автоматическое лишение прав
Верховный суд подтвердил: отказ от медосвидетельствования - автоматическое лишение прав
Верховный суд оставил в силе наказание для сотрудницы ГИБДД из Красноярского края, отказавшейся от медосвидетельствования после приезда на работу в нетрезвом виде. Решение подчеркивает, насколько строго трактуется отказ от проверки даже вне дороги.
Ситуация, когда сотрудник ГИБДД оказывается на месте нарушения, всегда вызывает особый интерес. Верховный суд России недавно рассмотрел дело из Красноярского края, женщина приехала на работу на личном автомобиле в состоянии опьянения и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Итог — лишение водительских прав и крупный штраф, несмотря на то, что протокол был составлен не на дороге, а уже в кабинете начальника.
Женщина прибыла на службу на Nissan X-Trail. Её опоздание привело к вызову в кабинет руководителя, где тот почувствовал запах алкоголя. После этого были приглашены инспекторы ДПС, которые предложили пройти медосвидетельствование. Она отказалась, что автоматически повлекло применение части 1 статьи 12.26 КоАП: штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года.
Аргумент заключался в том, что на момент составления протокола она уже не управляла автомобилем, так как находилась в служебном помещении. Однако суды всех инстанций, включая Верховный суд, не приняли эти доводы. Ключевым стало наличие доказательств того, что она только что приехала на машине. В материалах дела фигурировали видеозаписи и собственное признание, подтверждающие факт управления автомобилем непосредственно перед инцидентом.
Верховный суд России разъяснил: если есть подтверждение, что человек управлял транспортом незадолго до предложения пройти медосвидетельствование, отказ от процедуры трактуется как нарушение, даже если оформление происходит не на дороге. Это решение ещё раз подтверждает, что формальный момент остановки не имеет значения — важен сам факт управления автомобилем в состоянии опьянения или при подозрении на него.
Практика показывает, что отказ от проверок всегда приводит к ответственности, независимо от статуса водителя. Важно помнить, что даже если протокол составлен вне дороги, доказательства недавнего управления транспортом имеют решающее значение.
По российскому законодательству отказ от медосвидетельствования при наличии доказательств управления автомобилем приравнивается к признанию вины. Это правило распространяется на всех, независимо от должности или профессии. Водителям важно знать, что формальный отказ, даже оформленный вне дороги, не спасает от наказания, а только усугубляет ситуацию. Решение Верховного суда утвердило: практика применения статьи 12.26 КоАП остаётся жёсткой и однозначной.
Для водителей это сигнал: формальный отказ от медосвидетельствования — не способ избежать ответственности, а прямой путь к серьёзным санкциям. Аналогичные ситуации уже обсуждались в экспертной среде, например, когда речь шла о транспортировке топлива в багажнике и возможных последствиях для прав — подробнее об этом можно узнать в материале о рисках транспортировки бензина и лишении водительских прав .
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