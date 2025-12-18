Почему отсутствие двух фаланг большого пальца лишает права на механику — разъяснение суда

Верховный суд подтвердил запрет на вождение «механики» без двух фаланг большого пальца

Верховный суд рассмотрел необычный иск водителя. Решение суда вызвало споры среди автомобилистов. Новые правила касаются медицинских ограничений для получения прав. Подробности судебного разбирательства - в нашем материале.

Верховный суд рассмотрел необычный иск водителя. Решение суда вызвало споры среди автомобилистов. Новые правила касаются медицинских ограничений для получения прав. Подробности судебного разбирательства - в нашем материале.

Верховный суд России поставил точку в споре о медицинских ограничениях для водителей, управляющих автомобилями с механической коробкой передач. Поводом для разбирательства стал иск жителя Красноярского края, который столкнулся с отказом в выдаче медицинской справки для получения водительских прав. Причиной отказа стало отсутствие у мужчины двух фаланг большого пальца на правой руке.

По информации Autonews, истец настаивал, что подобное ограничение не учитывает индивидуальные возможности водителя и не должно автоматически лишать его права управлять автомобилем с механической трансмиссией. Мужчина утверждал, что способен водить машину, несмотря на особенности руки, и просил признать незаконным соответствующий пункт в перечне медицинских показаний.

Однако суд не согласился с доводами заявителя. В решении отмечается, что действующий перечень медицинских показаний, утвержденный правительством и вступивший в силу в сентябре 2025 года, четко определяет: отсутствие двух фаланг большого пальца на руке является основанием для допуска к управлению только автомобилями с автоматической коробкой передач. Для механики такие ограничения остаются в силе.

Судьи подчеркнули, что подобные нормы не противоречат действующему законодательству и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. В документе также перечислены другие медицинские показания, при которых разрешается управление только автомобилями с автоматической трансмиссией. Среди них - отсутствие или неподвижность двух и более пальцев на правой руке, а также трех и более пальцев на левой руке, либо невозможность полного приведения хотя бы одного пальца.

Таким образом, Верховный суд подтвердил законность отказа в выдаче справки и отклонил иск водителя. Решение суда подчеркивает, что медицинские ограничения для получения водительских прав остаются неизменными и обязательными для всех, кто планирует управлять автомобилем с механической коробкой передач.