Верховный суд проверит законность правил освидетельствования водителей на состояние опьянения
Новый проект приказа МВД появился после того, как водитель, остановленный в состоянии алкогольного опьянения попытался оспорить штраф в Верховном суде, ссылаясь на «правовую неопределенность» действующего приказа МВД. Суть в том, что непонятно может ли один инспектор ДПС проверять водителя с помощью алкометра, а его напарник составить акт освидетельствования.
Как пишет издание «Коммерсант», в Верховный суд с иском обратился житель Курганской области Александр Ваганов. При медосвидетельствовании инспекторы зафиксировав состояние опьянения, составили акт и другие документы. Суд лишил господина Ваганова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. руб.
Но адвокат Ваганова решил обжаловать наказание, потому что акт освидетельствования был подписан одним сотрудником ДПС, а проверка проводилась другим. Суд нарушения не увидел, тогда адвокат обратился в ВС.
Иск будет рассмотрен ВС в конце июля. МВД до 7 июля должно предоставить официальный отзыв по исковому заявлению. При этом, оспариваемый 676-й приказ уже планируют отменить, заменив его на новый, «скорректированный с учетом правоприменительной практики», документ.
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