Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров
В случае выявления нарушения водителю по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ грозит штраф 500 рублей. Если такого водителя остановят повторно с тонировкой, то ему грозит уже наказание по статье 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции – от штрафа в 2 000 – 4 000 рублей до административного ареста (до 15 суток). Однако, согласно пункту 4.2 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, нарушением считается не только пленка, но и любые предметы, ограничивающие обзорность. К ним относят и различные съемные шторки, а водителей безо всяких замеров штрафуют на те же 500 рублей, но уже по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Суды всех уровней признали действия ГИБДД законными и претензии водителя отклонили, Верховный суд данную позицию также поддержал. Суды посчитали, что оснований не доверять показаниям сотрудника ДПС ГИБДД, допрошенного в судебном заседании, предупрежденного об ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ, не усматривается. Отметим, что в материалах суда не было даже видеозаписи, где было бы зафиксировано наличие тонировки – достаточно всего лишь показаний автоинспектора в соответствующем рапорте.
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-
26.02.2024, 16:25
Новые резиденты ОЭЗ «Санкт‑Петербург» инвестируют более 16 млрд рублей
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-
26.02.2024, 15:26
Ян Хайцеэр развеял 5 популярных, но вредных мифов об эксплуатации автомобиля
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о заблуждениях относительно правильной эксплуатации автомобиля. И если некоторые из них просто ошибочны, то другие могут навредить.Читать далее
-
26.02.2024, 14:40
Бракованные автомобили Volkswagen больше не ремонтируют бесплатно в России
Концерн Volkswagen Group перестал проводить в России отзывные кампании, а значит, владельцы автомобилей Volkswagen, Skoda и Audi с выявленным производственными дефектами больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт, как их коллеги по несчастью во всем мире.Читать далее
-
26.02.2024, 13:49
С 1 апреля изменится порядок ввоза автомобилей в Россию из стран ЕАЭС. Дилеры рассказали о последствиях
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