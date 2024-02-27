Верховный суд разрешил штрафовать за тонировку без замеров

Верховный Суд России подтвердил, что автоинспекторы могут на законных основаниях привлекать водителей к ответственности за установку на стекле тонировки и других предметов, ухудшающих обзорность, без проведения замеров. Об этом свидетельствует Постановление ВС РФ от 13 декабря 2023 №71-АД23-11-КЗ, пишет портал Avtospravochnaya.com

В случае выявления нарушения водителю по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ грозит штраф 500 рублей. Если такого водителя остановят повторно с тонировкой, то ему грозит уже наказание по статье 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции – от штрафа в 2 000 – 4 000 рублей до административного ареста (до 15 суток). Однако, согласно пункту 4.2 Перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, нарушением считается не только пленка, но и любые предметы, ограничивающие обзорность. К ним относят и различные съемные шторки, а водителей безо всяких замеров штрафуют на те же 500 рублей, но уже по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

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Суды всех уровней признали действия ГИБДД законными и претензии водителя отклонили, Верховный суд данную позицию также поддержал. Суды посчитали, что оснований не доверять показаниям сотрудника ДПС ГИБДД, допрошенного в судебном заседании, предупрежденного об ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ, не усматривается. Отметим, что в материалах суда не было даже видеозаписи, где было бы зафиксировано наличие тонировки – достаточно всего лишь показаний автоинспектора в соответствующем рапорте.

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