Верховный суд разрешил сидеть за рулем пьяным, но при одном условии

Инспектор ДПС заметил на обочине подмосковного Чехова припаркованный автомобиль Lada Vesta, на водительском сидении которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Машина стояла с заглушенным двигателем, но инспектор все равно провел процедуру медосвидетельствования, зафиксировал опьянение и составил протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и лишил его прав почти на два года. Водитель с решением не согласился и подал апелляцию. Дело дошло до Верховного суда.

Судьи ВС сочли, что в нижестоящих инстанциях действовали формально и не учли того, что автомобиль не двигался и стоял с заглушенным мотором, хотя этот факт подтвердили не только свидетели, но и сам инспектор ДПС. Верховный суд напомнил, что субъектом административного правонарушения статьи 12.8 КоАП является водитель автомобиля, то есть человек, непосредственно управляющий транспортным средством – осуществляющий целенаправленное воздействие, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве.

В рассмотренном же случае автомобиль не только не перемещался, но и стоял с заглушенным мотором. Верховный суд отменил решения нижестоящих судов о штрафе и лишении прав и прекратил дело в отношении заявителя, пишет ТАСС.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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