Верховный суд разрешил сидеть за рулем пьяным, но при одном условии
Судьи ВС сочли, что в нижестоящих инстанциях действовали формально и не учли того, что автомобиль не двигался и стоял с заглушенным мотором, хотя этот факт подтвердили не только свидетели, но и сам инспектор ДПС. Верховный суд напомнил, что субъектом административного правонарушения статьи 12.8 КоАП является водитель автомобиля, то есть человек, непосредственно управляющий транспортным средством – осуществляющий целенаправленное воздействие, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве.
В рассмотренном же случае автомобиль не только не перемещался, но и стоял с заглушенным мотором. Верховный суд отменил решения нижестоящих судов о штрафе и лишении прав и прекратил дело в отношении заявителя, пишет ТАСС.
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07.09.2023, 07:18
Стало известно, когда ESP вернется на Lada Vesta
Летом 2023 года на заводе компании «Итэлма» в Костроме локализовали производство ABS. Систему уже устанавливают на автомобили Lada. Выпуск отечественных ESP пообещали наладить чуть позже. Сейчас технический директор компании назвал сроки.Читать далее
-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
21.08.2023, 22:53
Lada Vesta NG и Lada Largus получат новую роскошную опцию
Отечественная компания «Точмаш-Авто» выиграла конкурс на поставку АвтоВАЗу целого ряда автокомпонентов: от различных кнопок и переключателей до панорамной стеклянной крыши.Читать далее
-
18.08.2023, 13:39
Автомобили Lada снова подорожали (не тронули только «Гранту»)
АвтоВАЗ пересмотрел цены практически на весь актуальный модельный ряд. Машины подорожали по-разному. Прибавка составила от 20 000 до 65 000 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.Читать далее
-
16.08.2023, 07:26
Названа неожиданная причина переноса сборки Lada Largus в Ижевск
Год назад АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta из Ижевская в Тольятти. Переезд занял более полугода и сейчас «Весты» собирают на линии В0, которая изначально была создана под Lada Largus и соплатформенные модели. Выпуск «Ларгуса» недавно решили перенести в Ижевск на линию, которая была создана для производства «Весты».Читать далее
-
10.08.2023, 16:44
Турбированную Lada Vesta показали на рендерах
Все модели АвтоВАЗа традиционно оснащены атмосферными двигателями, но месяц назад появилась информация, что семейство Lada Vesta может получить турбомотор от «Москвича».Читать далее
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