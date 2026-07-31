Какой поворотник нужно включать при въезде на кольцо: Верховный суд поставил точку в вопросе

31 июля 2026, 14:52
Верховный суд разъяснил: какой поворотник нужен при въезде на кольцо
Верховный суд разъяснил: какой поворотник нужен при въезде на кольцо
Вопрос о том, какой сигнал поворота использовать при въезде на кольцо, вызывает споры среди водителей. Верховный суд РФ дал однозначное разъяснение, что важно для безопасности и может повлиять на размер штрафа. Разбираемся, что теперь считается правильным.
В России кольцевые перекрестки давно стали ареной для споров и недопониманий между водителями. Каждый раз движение по кругу превращается в настоящий квест: кто-то включает левый поворотник, кто-то правый, а некоторые и вовсе предпочитают не сигнализировать о своих намерениях. Такое разнообразие действий приводит к конфликтам, сигналам клаксона и бесконечным дискуссиям на форумах.
Однако теперь Верховный суд РФ поставил точку в этом вопросе. Согласно официальному разъяснению, при въезде на кольцевой перекресток водитель обязан включить правый поворотник. Это требование основано на ПДД, где четко указано: сигнал подается перед началом любого маневра, включая поворот направо, перестроение или остановку.
С точки зрения траектории, въезд на кольцо практически всегда сопровождается отклонением вправо. Поэтому при таком маневре выравнивание происходит с обычным правым поворотом, а это означает, что единственно верный сигнал - правый указатель. Использование левого поворотника в этой ситуации не только не требуется, но и может повлиять на понимание ситуации другими участниками движения.
Распространенная ошибка - включить левый поворотник, чтобы показать намерение двигаться по кольцу, а не съезжать с него. Но такая логика противоречит ПДД и может привести к опасным ситуациям. Водитель на соседней полосе может ошибочно решить, что вы собираетесь перестроиться влево, и это создаст дополнительный риск ДТП. Кроме того, постоянное переключение сигналов при съезде с кольца только добавляет путаницы.
Юридическая сторона вопроса также однозначна. Верховный суд РФ постоянно повторял: въезд на кольцо - это поворот направо. Если водитель не подал правый сигнал, инспектор ГИБДД выпишет предупреждение или штраф по статье 12.14 КоАП РФ. Размер штрафа - 500 рублей-сюрприз, который для многих становится неприятным.
Во избежание недоразумений эксперты советуют использовать простой алгоритм: при въезде на кольцо всегда включайте правый поворотник, при движении по кругу не подтверждайте сигналы, если не меняете полосу, а при перестроении или выезде заранее подайте соответствующий сигнал. Такой подход делает ваши действия выгодными для других водителей и снижает риск опасности.
Интересно, что споры о правильном использовании поворотников на кольце напоминают обсуждение выбора радиатора для автомобиля - и там, и там важны детали, которые влияют на безопасность. Например, в материалах о том, как влияет количество рядов радиатора на охлаждение двигателя.
Для российских водителей данное разъяснение особенно актуально: в условиях плотного трафика и частых перестроений на кольцевых перекрестках, важно не только соблюдать букву закона, но и сохранять осторожность в своих действиях. Согласно последним данным, большинство ДТП на кольцах произошло именно из-за неправильного маневрирования.
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