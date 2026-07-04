Верховный суд принял окончательное решение: грозит ли лишение прав, если водитель объехал яму через сплошную

Верховный суд разъяснил: когда объезд ямы через сплошную не приведет к лишению прав

Верховный суд России поставил точку в вопросе: грозит ли водителю лишение прав за объезд ямы через сплошную линию. Это решение важно для всех, кто сталкивается с плохими дорогами и неожиданными препятствиями. Разбираемся, как не попасть под суровое наказание и что советуют эксперты.

Верховный суд России поставил точку в вопросе: грозит ли водителю лишение прав за объезд ямы через сплошную линию. Это решение важно для всех, кто сталкивается с плохими дорогами и неожиданными препятствиями. Разбираемся, как не попасть под суровое наказание и что советуют эксперты.

В России ситуация с дорожным покрытием часто вынуждает водителей принимать непростые решения прямо за рулём. Глубокая яма, упавшее дерево или оставленный на проезжей части груз — подобные препятствия встречаются не только на второстепенных трассах, но и в городах. Верховный суд России недавно дал чёткое разъяснение: объезд по встречной полосе не приравнивается к обгону, если речь идёт о неподвижном объекте.

Согласно ПДД, препятствием считается только то, что не движется и мешает проезду: ямы, крупные камни, строительные материалы, сломанные автомобили. Если же водитель объезжает остановившийся автомобиль, который, например, пропускает пешехода, это уже не препятствие, а обычный обгон. В таком случае применяются иные правила.

Верховный суд подтверждает: если водитель выехал на встречную полосу исключительно для объезда неподвижного препятствия, его действие подпадает под часть 3 статьи 12.15 КоАП. Это означает штраф от 1000 до 1500 рублей, но не лишение прав. А вот если инспектор сочтёт манёвр обгоном, последствия могут быть гораздо серьёзнее — вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до полугода.

Эксперты советуют при остановке инспектором вести себя спокойно и чётко объяснить причину манёвра. Желательно сразу зафиксировать свои слова на видеорегистратор или попросить внести объяснение в протокол. Фотографии ямы или других препятствий могут стать решающим доказательством. Не стоит спорить на месте — если инспектор не согласен, лучше обжаловать постановление позже.

Для российских водителей это решение Верховного суда особенно актуально: качество дорог и частота неожиданных препятствий делают такие ситуации обыденными. Важно помнить: если манёвр был вынужденным и связан с объездом неподвижного препятствия, закон на стороне водителя. Однако инспектор может трактовать ситуацию иначе, поэтому доказательства и спокойная позиция — ключ к справедливому исходу. По данным ГИБДД, большинство споров разрешаются в пользу водителей при наличии соответствующих доказательств. Также стоит учитывать, что повторные нарушения могут повлечь за собой более серьёзные последствия, поэтому каждый случай требует тщательного разбора.

В условиях, когда инспекторы трактуют правила по-разному, важно знать свои права и быть готовыми их отстаивать. Например, тонкости поведения на пешеходных переходах и споры с ГИБДД подробно обсуждались в отдельном материале о новых требованиях к водителям на переходах .